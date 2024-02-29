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Пол преступника оказался важнее чистосердечного признания
Исследователи факультета экономических наук ВШЭ Антон Казун и Светлана Жучкова проанализировали 20 тысяч уголовных дел по 105-й статье и выяснили, что пол преступника, жертвы и судьи — один из главных факторов при вынесении приговоров за убийство. Срок тюремного заключения мужчин при вынесении приговоров за убийство при прочих равных в среднем на 14 месяцев больше, чем женщин.
Исследование опубликовано в журнале Homicide Studies. Интрига многих детективов основана на том, что преступление не могло быть совершено женщиной или действия подсудимой оправдываются обстоятельствами: вспомним мюзикл «Чикаго», роман «Убить пересмешника» или фильм «Блондинка в законе».
В истории также немало случаев, когда приговор, вынесенный преступнице, был мягче ожидаемого. Так, например, суд присяжных оправдал Веру Засулич, стрелявшую в градоначальника. Эта ситуация не уникальна и подтверждается статистически. Исследования показывают, что при вынесении приговоров судьи опираются не только на закон, но и на другие факторы, чаще всего относящиеся к личности подсудимого и потерпевшего.
Одним из наиболее важных факторов становится пол: в мировой практике женщины часто получают более снисходительные наказания, чем мужчины. Для объяснения этого феномена ученые предлагают две основные гипотезы. Первая — так называемая «рыцарская»: в США большинство судей — мужчины, и они склонны давать женщинам менее строгие наказания. Вторая — теория ключевых проблем, которая предполагает, что судьи не всегда имеют возможность подробно ознакомиться с материалами дела, поэтому недостаток информации часто закрывают с помощью стереотипов о расе, поле и возрасте участников процесса. В отношении женщин обычно работают следующие стереотипы: их преступления несут меньшую общественную опасность и обычно связаны с самообороной, они реже склонны к рецидиву.
Но эти теории строились на основе данных из США и стран Европы и не учитывали социальный контекст других стран. Доцент департамента прикладной экономики ФЭН НИУ ВШЭ Антон Казун и научный сотрудник Международного центра изучения институтов и развития НИУ ВШЭ Светлана Жучкова выяснили, как пол участников процесса влияет на приговоры в России.
Исследователи изучили более 20 тысяч дел по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), проходивших в судах с 2013 по 2019 год в 84 регионах России. Это позволило сделать вывод о ситуации в стране в целом. Затем авторы использовали методы интеллектуального анализа текстов, чтобы вычленить из приговоров сведения о поле участников процесса, отношениях между подсудимым и потерпевшим, наличии у них детей и других факторах. Измерение среднего срока наказания не учитывает других характеристик дела и не отвечает на вопрос, насколько сильно пол подсудимого влияет на наказание. Чтобы выяснить прямое влияние каждого из факторов на приговор, авторы построили несколько моделей.
Моделирование показало, что приговор в значительной степени зависит от пола подсудимого: при полном совпадении всех прочих факторов срок лишения свободы для мужчин был на 14 месяцев больше, чем для женщин. Пол влияет на приговор сильнее, чем отягчающие обстоятельства (они увеличивают срок на четыре месяца) или признание вины, которое уменьшает наказание на шесть месяцев.
Также значительную роль играет пол потерпевшего и судьи. Так, для преступлений, в которых жертвами были женщины, срок лишения свободы увеличивался почти на пять месяцев. А судьи-мужчины выносили более строгие приговоры, чем судьи-женщины.
Исследование выявило необычные результаты для случаев, когда у подсудимого были дети. По закону дети — смягчающее обстоятельство, но анализ показал, что при наличии малолетних детей приговор был почти на 2 месяца строже по сравнению с приговорами бездетным.
Также авторы изучили, как все рассмотренные факторы влияют на приговор отдельно для мужчин и для женщин. Выяснилось, что женщины получают более снисходительные наказания в случае убийства партнеров: почти на три месяца меньше, чем мужчины. Наличие детей дает разный результат для подсудимых разного пола: для женщин смягчает, а для мужчин — ужесточает. Разница в наказании матерей и отцов достигает четырех месяцев. Ученые предполагают, что меньшие тюремные сроки для матерей связаны со стремлением быстрее вернуть их в семью, а от мужчин-агрессоров детей, наоборот, пытаются оградить.
Таким образом, пол всех участников процесса существенно влияет на выносимые приговоры. Мужчины при прочих равных получают более строгие наказания, чем женщины. Авторы показывают, что эти результаты сопоставимы с результатами в США и странах Европы.
Однако «рыцарская» гипотеза, объясняющая принятие решений американскими судьями, не нашла подтверждения: хотя в России судьи-мужчины чаще рассматривают дела об убийстве, средний срок приговора женщинам-убийцам от пола судьи не зависит.
Исследователи отмечают, что пол участников процесса — далеко не единственный фактор, который может влиять на приговор, однако не все из них доступны для изучения. «В настоящее время мы продолжаем работать с текстами судебных приговоров в рамках проекта по гранту РНФ. Мы научились автоматизированно извлекать из текстов приговоров десятки ключевых легальных и экстралегальных факторов. Однако есть множество более сложных параметров (как, скажем, факт родства или состояния в браке), для извлечения которых требуются и более сложные методы.
Или, например, мотив совершения преступлений — ревность, наследство и прочие — может иметь значение при назначении наказания, в том числе частично объяснять гендерный разрыв. Или же поведение жертвы перед убийством. Эти параметры в текстах судебных приговоров могут быть описаны множеством различных способов, что затрудняет анализ, однако не делает его невозможным», — комментирует доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Антон Казун. Искусственный интеллект, обучающийся на текстах, которые описывают судебные процессы, мог бы облегчить задачу.
«ИИ уже участвует в составлении юридических документов, обсуждается его участие в судебных процессах. У судей мог бы появиться ИИ-ассистент, который упрощал бы анализ материалов дела и подбирал бы подходящие прецеденты. Такой инструмент мог бы быть востребованным из-за высокой нагрузки на судей, и в некоторых странах, например в Китае, уже тестируют такие системы. Однако это поднимает множество этических вопросов, ведь ИИ принимает решения непрозрачно. Поэтому судьи — это одна из тех профессий, которой вряд ли стоит опасаться конкуренции с ИИ», — резюмирует Антон Казун.
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