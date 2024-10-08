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35 минут назад
МТУСИ
24

В МТУСИ объяснили необходимость перехода к цифровой трансформации государства

4.3

Сегодня наблюдается постоянный рост объема информации и повышение требований к скорости ее передачи и разработки. Динамизм процессов цифровизации всех видов деятельности и использование большого объема информации диктуют необходимость радикального преобразования способов и технологий управления производством и потреблением на основе цифровых технологий и данных. Группа ученых МТУСИ проанализировала проблему и определила причины и факторы перехода к цифровой трансформации государства и экономике данных.

МТУСИ
# государство
# данные
# технологии
# цифровизация
# экономика
Москва, Красная площадь / © Alvesgaspar, ru.wikipedia.org

«Можно определить четыре группы базовых взаимосвязанных цифровых технологий, которые определяют цифровую трансформацию экономики и общества. Все они имеют революционное значение для экономики и жизнедеятельности людей, восприятия информации, способов производства и потребления, обучения медицинской диагностики, транспорта, туризма и культуры», — отметил декан факультета «Цифровая экономика и массовые коммуникации» МТУСИ, кандидат экономических наук Евгений Ваховский.

Высокие темпы технологического развития способствуют эволюции технологий, которая несет еще более значительные изменения в экономическую и социальную сферы, открывая новые возможности для инноваций, производства и потребления, улучшения качества жизни и решения глобальных проблем, включая экологические. Ученые МТУСИ составили свой взгляд на эволюцию и тренды развития технологий.

«Системное решение задач национальной программы «Цифровая экономика» позволило получить не только положительные результаты их досрочной реализации, но и обеспечить технологическую базу высокого потенциала дальнейшего развития. В целом по стране все показатели национальных целей были перевыполнены, уровень цифровой зрелости составил 65,8 процента, доля массовых социально значимых услуг в электронном виде – 99,97 процента, доля домохозяйств с доступом в интернет – 86,1 процента», — пояснила заведующая кафедрой «Цифровая экономика, управление и бизнес-технологии» МТУСИ, доктор экономических наук, доцент Татьяна Салютина.

В среднем каждый день в мировом пространстве создается более 329 миллионов терабайт данных. Статистика больших данных показывает, что 70 процентов всех данных во всех секторах экономики генерируются пользователями. Основная масса таких данных, 90 процентов, относится к неструктурированным: переписка по электронной почте, сообщения в социальных сетях, аудио, видео, поисковые запросы в сети интернет.

Таким образом, ученые МТУСИ определили основные причины перехода к экономике данных:

– рост объемов собираемых и обрабатываемых на основе корпоративных информационных систем;
– использование технологии больших данных для оптимизации продаж и производства;
– применение инструментов принятия решений на основе данных;
– развитий технологий сбора данных на основе интернета вещей;
– заинтересованность бизнеса в развитии рынка данных, получении доступа к государственным данным.

Аналитические материалы и результаты многовариантного прогноза роста объемов необходимой для производства и жизнедеятельности людей информации подтвердили закономерный характер перехода к экономике данных и преемственность достигнутых результатов технологического и социального развития цифровой экономики. Результаты опубликованы в журнале «РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция» в разделе «Информационные технологии в экономике». 

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МТУСИ
46 статей
Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) — ведущее отраслевое техническое высшее учебное заведение Центральной России по подготовке кадров для IT и телеком-индустрии, подведомственное Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Основан в 1921 году на базе Московского электротехнического института народной связи им. В.Н. Подбельского. Ежегодно МТУСИ выпускает востребованных специалистов в области связи, информационных технологий, квантовых коммуникаций, робототехники, информационной безопасности и цифровой экономики. В состав университета входят 5 факультетов, 34 кафедры, 2 филиала (Волго-Вятский и Северо-Кавказский), Колледж телекоммуникаций, Музей электросвязи, Квантовый центр, Центр робототехники, Лаборатория AR/VR, Центры заочного обучения бакалавров и магистров, Центр индивидуального обучения.
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МТУСИ
# государство
# данные
# технологии
# цифровизация
# экономика
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