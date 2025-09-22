Ребенок путает буквы и не может определить время: это не лень, а дислексия

По данным Международной ассоциации дислексии, около 17–23% населения Земли имеют симптомы этого нарушения и связанные с ним трудности. Ученые Пермского Политеха объяснили, из-за чего оно возникает, как влияет на уровень интеллекта и почему не является заболеванием, как связано с СДВГ, почему дислексики неразборчиво пишут, как называется отклонение, когда ребенок не может определить время по часам и почему не стоит специально упрощать программу обучения для таких детей.

Дислексия — это нарушение работы мозга, которое мешает человеку быстро и правильно распознавать слова, соотносить буквы со звуками и осваивать орфографию. У таких людей при чтении символы как будто «слипаются», наезжают друг на друга, меняются местами и просто исчезают. Иногда некоторые слова становятся похожи, а цифры и буквы поворачиваются зеркально.

– Дети с этой особенностью читают медленнее остальных сверстников. Им приходится дольше удерживать взгляд на строке, постоянно возвращаться к началу текста. Они часто переставляют или пропускают слоги. Слова, которые имеют скопления согласных, например, «впрок», «стройка», и пишутся через дефис: «кресло-кровать», «фруктово-ягодный», крайне сложны для восприятия дислексиками, – комментирует доцент кафедры «Иностранные языки, лингвистика и перевод» ПНИПУ, кандидат педагогических наук Мария Жданова.

Из-за чего возникает дислексия?

– За речевые навыки отвечают два ключевых отдела мозга: височно-теменной, связанный с преобразованием букв в звуки, и затылочно-теменной, автоматизирующий этот процесс. МРТ показывает их пониженную активность у людей с дислексией. Кроме того, наблюдается смазанное разделение функций между полушариями. В момент чтения у них недостаточно активируется левое и чрезмерно — правое. Еще одной особенностью является меньшее количество серого вещества в мозжечке, который отвечает за координацию и механическое выполнение привычных действий, в том числе чтения, – объясняет старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.

Нарушение возникает из-за сложного переплетения генетической предрасположенности, психологического развития и социальных факторов. Связывать его, например, исключительно с тяжелыми родами или гипоксией неверно, так как эти осложнения есть у многих людей, но дислексия развивается далеко не у всех. Скорее, это врожденная особенность работы мозга, на которую могут влиять различные внешние обстоятельства.

– Проявления дислексии меняются с возрастом. У детей, еще не освоивших алфавит, могут наблюдаться трудности с моторикой: им сложнее ловить мяч, удерживать равновесие, координировать движения, различать право и лево. На этапе развития речи возможны задержки, проблемы с произношением, перестановка или пропуск слогов, – продолжает эксперт Пермского Политеха.

В школьном возрасте, когда начинается обучение чтению, возникают трудности с пониманием текста. Даже при технически правильном произношении смысл может ускользать или искажаться. В дальнейшем часто появляются сложности с изучением иностранных языков. Подростки и взрослые с дислексией нередко избегают чтения, особенно вслух, что может вызывать фрустрацию (эмоциональную реакцию на невозможность получить то, что нужно или очень хочется) и снижение самооценки.

СДВГ, как одна из причин дислексии

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) невозможно определить с помощью лабораторных или аппаратных исследований. Он ставится исключительно на основе беседы с пациентом и наблюдения за его поведением. Этим сложным диагнозом часто злоупотребляют, пытаясь скрыть за ним социально-педагогическую запущенность или индивидуальные особенности развития, требующие коррекции.

По словам Валерия Литвинова, в основе истинного СДВГ лежит недостаточная развитость лобных долей мозга, которые отвечают за функции программирования, контроля и управления своими действиями. Основная причина этого — либо неправильный стиль воспитания (потворствующий, без четких границ), либо естественное замедленное развитие этих структур, что требует от родителей еще большего контроля и руководства.

Такие нарушения приводят к гиперактивности, импульсивности и отклоняющемуся поведению. Эти же проблемы напрямую мешают освоению чтения. Оно требует сопоставления букв со звуками, быстрого доступа к информации из памяти и устойчивой концентрации. При ее дефиците этот процесс становится крайне затруднительным.

– Дети с СДВГ часто с трудом понимают смысл чтения, испытывают болезненные ощущения от возрастающей нагрузки и всеми силами стараются ее избежать. Таким образом, дислексия у них является не самостоятельным нарушением, а прямым следствием и сопутствующим симптомом синдрома дефицита внимания, – сообщает ученый ПНИПУ.

Дисграфия – побочный эффект дислексии

Людям с дислексией так же сложно писать, как и читать, поскольку эти процессы тесно связаны. Текст, созданный таким человеком, часто содержит множество ошибок и бывает запутанным настолько, что его трудно прочитать даже самому автору. Это сопутствующее нарушение называется дисграфией.

Мария Жданова отмечает, что наличие такой особенности очень легко вычислить. Ведь ошибки при письме в этом случае никакого отношения к орфографическим правилам не имеют. Они носят неврологический характер. Например, замена графически схожих букв: «собака» — «шабака», их пропуск: «плед» — «пед», зеркальное отражение: «з» вместо «е», а также слитное написание слов: «синезеленый». Почерк у человека с дисграфией обычно неровный, неразборчивый и неряшливый, текст часто выходит за поля.

Простого знания грамматики здесь недостаточно, так как проблема заключается в обработке мозгом языковой информации, и корректировать это должен логопед, а не репетитор или школьный учитель.

– Ключевую роль в развитии дислексии и дисграфии играет мелкая моторика, так как зоны мозга, отвечающие за артикуляцию звуков и движения кисти, расположены рядом и тесно взаимосвязаны. Поэтому развитие координации напрямую влияет на развитие речевых центров, – сообщает Валерий Литвинов.

Если ребенок не может определить время по часам – это тоже дислексия?

Помимо дислексии и дисграфии существует еще одно специфическое нарушение функций мозга – дискалькулия.

– Ее ключевой признак — неспособность быстро и точно оценить количество объектов в поле зрения. В норме человек может мгновенно, с первого взгляда, определить до 5-6 штук. Человеку с дискалькулией для этого требуется последовательный пересчет каждого предмета, – комментирует Валерий Литвинов.

Это нарушение приводит к сложностям с выполнением даже простых математических операций (например, 5+7), оценкой расстояний и размеров, ориентацией в пространстве и, в том числе, как раз определением времени по часам.

Это заболевания?

Нет, дислексия, дисграфия и дискалькулия не являются заболеваниями. Это нейробиологические особенности, которые влияют на работу центральной нервной системы и проявляются в трудностях с овладением навыками чтения, письма и счета.

Если ребенку тяжело дается обучение чтению, у него дислексия?

– Если навык чтения тяжело дается ребенку, это не всегда является признаком дислексии. Причина может быть в банальном отсутствии интереса к этому процессу или в попытке вовлечь в него детей в том возрасте, когда для них еще пока большее значение имеет игровая активность. Распознавание букв, умение их преобразовывать в звуки и слова – это довольно трудоемкая задача, и существует множество факторов, которые будут замедлять обучение языку и делать его сложнее, – делится Валерий Литвинов.

В странах со «сложными» языками больше дислексиков?

– Мы не можем говорить о простых или сложных языках в целом, это не совсем корректно. Так, к примеру, в китайском очень трудные письменность и интонирование, но легкая грамматика: нет времен, падежей, родов. В испанском и итальянском понятные произношение и правописание, но запутанная система глагольных времен и наклонений. Что касается дислексии, то не имеет значения, на каком языке говорит ребенок. Если она проявлена, то будет свойственна человеку вне зависимости от этого условия, – объясняет Мария Жданова.

Дислексия, дисграфия и дискалькулия влияют на уровень интеллекта?

Оба эксперта согласились в том, что дислексия, дисграфия и дискалькулия являются избирательными нарушениями и затрагивают только отдельные навыки, в то время как общие интеллектуальные способности могут оставаться высокими или даже выдающимися.

Нужно специально облегчать тексты, чтобы дислексикам было проще учиться?

Чем проще написан текст, тем лучше его воспринимают дислексики. Но задача педагога — не снизить планку требований, а дать инструменты для достижения существующей. Поэтому допускается адаптировать исключительно форму подачи информации, а не ее содержательную сложность.

– Для наилучшего понимания материал должен быть хорошо структурирован, разбит на части, снабжен иллюстрациями и напечатан шрифтом без засечек типа Arial. Лучше такому ученику давать работу с текстом в качестве домашнего задания. Но облегчать его специально, отказываясь от сложных орфографии и грамматики не стоит, – советует Мария Жданова.

Трудности, которые испытывает дислексик при чтении тяжелого текста, заставляют его мозг искать обходные пути: больше опираться на контекст, логику, анализ структуры. Это тренирует высшие психические функции – программирование и контроль, которые помогают компенсировать имеющееся нарушение. Упрощенный текст такой тренировки не дает.

Печать на клавиатуре решит проблему людей с дисграфией?

Валерий Литвинов объяснил: переход на печать на клавиатуре, действительно, может устранить проблему неразборчивого почерка, свойственного таким людям. Однако человек все равно продолжит делать характерные ошибки: заменять похожие буквы («ш»/«щ») и звуки («б»/«п»), пропускать их, соединять границы слов.

От дислексии, дисграфии и дискалькулии невозможно избавиться?

– На самом деле все три нарушения можно успешно компенсировать до уровня, когда они практически перестают мешать жизни. Это происходит за счет развития «обходных путей», когда сильные стороны мозга (логика, образное мышление, визуализация) берут на себя функции слабых, – отвечает Валерий Литвинов.

Существуют различные методы коррекции дислексии, дисграфии и дискалькулии. Например, соединение чтения с тактильными ощущениями, когда ребенок пишет буквы и слова пальцем на песке или лепит 3D-модели букв и слов из пластилина. Их подбирают под индивидуальные особенности детей неврологи и логопеды-дефектологи.

Что касается профессии, то люди с такими особенностями могут быть успешны в любых сферах, включая работу с языками, текстами и точными науками. Более того, необходимость постоянно преодолевать трудности часто развивает у них упертость, трудолюбие и нестандартное мышление — качества, которые ценятся в любой области. Например, дислексия не помешала многим известным личностям добиться успеха, а некоторым даже помогла. Среди них Леонардо да Винчи, Альберт Эйнштейн, Петр I, Стив Джобс, Пабло Пикассо. А Гансу Христиану Андерсену и Агате Кристи, вопреки проблемам с чтением, удалось стать знаменитыми писателями и опубликовать десятки великих произведений.

