Ученая рассказала, почему трудности с чтением не связаны с интеллектом и усердием
5 октября во всем мире отмечается День осведомленности о дислексии, который призван привлечь внимание к этой особенности и помочь людям вовремя получить поддержку. Научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Светлана Дорофеева рассказала, почему трудности с чтением не связаны с интеллектом или старанием, а отражают особенности работы мозга.
Результаты исследования опубликованы в журнале «Физиология человека». По данным исследований, дислексия встречается у 5–20% людей. Чтение у таких людей остается медленным и утомительным, сопровождается ошибками и потерями смысла. У одних причина трудностей связана с обработкой звуков речи, у других — с восприятием визуальной информации или с особенностями внимания. Поэтому сегодня дислексию рассматривают не как одно нарушение, а как спектр возможных проявлений.
«Главное — понимать: дислексия не имеет отношения к лени или невнимательности. Это нейробиологическая особенность, и чем раньше она выявлена, тем легче подобрать стратегии помощи», — отмечает научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Светлана Дорофеева.
Ученые выделяют несколько гипотез, объясняющих механизмы дислексии. Среди них — фонологическая гипотеза (сложности с различением звуков и совершением операций с ними), гипотеза двойного дефицита (одновременные проблемы с точностью и скоростью обработки информации), гипотеза временной дискретизации (трудности с восприятием звуков в потоке речи), а также особенности автоматизации и разные варианты дефицитов зрительной обработки. Эти подходы показывают, что дислексия может иметь разные формы и требует индивидуального подхода к диагностике и поддержке.
Для диагностики специалисты Центра языка и мозга ВШЭ создали специальные приложения — «ЛексиМетр» для детей и «ЛексиМетр-В» для взрослых. Они доступны в RuStore и позволяют стандартизированно оценить навыки чтения.
