6 октября, 11:00
НИУ ВШЭ
16

Ученая рассказала, почему трудности с чтением не связаны с интеллектом и усердием

❋ 4.7

5 октября во всем мире отмечается День осведомленности о дислексии, который призван привлечь внимание к этой особенности и помочь людям вовремя получить поддержку. Научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Светлана Дорофеева рассказала, почему трудности с чтением не связаны с интеллектом или старанием, а отражают особенности работы мозга.

НИУ ВШЭ
# дислексия
# интеллект
# лень
# нейробиология
# чтение
Эксперт назвала нейробиологические причины дислексии / © freepik

Результаты исследования опубликованы в журнале «Физиология человека». По данным исследований, дислексия встречается у 5–20% людей. Чтение у таких людей остается медленным и утомительным, сопровождается ошибками и потерями смысла. У одних причина трудностей связана с обработкой звуков речи, у других — с восприятием визуальной информации или с особенностями внимания. Поэтому сегодня дислексию рассматривают не как одно нарушение, а как спектр возможных проявлений.

«Главное — понимать: дислексия не имеет отношения к лени или невнимательности. Это нейробиологическая особенность, и чем раньше она выявлена, тем легче подобрать стратегии помощи», — отмечает научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Светлана Дорофеева.

Ученые выделяют несколько гипотез, объясняющих механизмы дислексии. Среди них — фонологическая гипотеза (сложности с различением звуков и совершением операций с ними), гипотеза двойного дефицита (одновременные проблемы с точностью и скоростью обработки информации), гипотеза временной дискретизации (трудности с восприятием звуков в потоке речи), а также особенности автоматизации и разные варианты дефицитов зрительной обработки. Эти подходы показывают, что дислексия может иметь разные формы и требует индивидуального подхода к диагностике и поддержке.

Для диагностики специалисты Центра языка и мозга ВШЭ создали специальные приложения — «ЛексиМетр» для детей и «ЛексиМетр-В» для взрослых. Они доступны в RuStore и позволяют стандартизированно оценить навыки чтения.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
НИУ ВШЭ
453 статей
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».
Показать больше
НИУ ВШЭ
# дислексия
# интеллект
# лень
# нейробиология
# чтение
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
4 октября, 14:06
Адель Романова

Уран и Нептун зачислили в ряды каменных планет

По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.

Астрономия
# космос
# ледяные гиганты
# Нептун
# планетология
5 октября, 17:14
Редакция Naked Science

Научно-фантастический сюрреализм Вадима Кашина

Концептуальный дизайнер и художник Вадим Кашин создает научно-фантастические произведения, в которых детально проработанные машины и роботы неотделимы от ландшафта и архитектуры. Кашин работает в жанре, который он сам называет AbstractDiving.

Sci-Fi
# арт
# концепт-арт
# концепт-артист
# концепт-арты
# концепт-дизайнер
# концепт-художник
# научная фантастика
# сюрреализм
3 октября, 14:28
Unitsky String Technologies Inc.

Белорусские инженеры разработали тяговую батарею для грузовых беспилотников

Инженеры Unitsky String Technologies Inc. разработали тяговые накопители энергии, которых хватает рельсовому беспилотнику для перевозки морских контейнеров.

Unitsky String Technologies Inc.
# аккумуляторы
# батареи
# суперконденсаторы
# технологии
# энергия
Комментарии

