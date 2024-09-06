Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Мозг человека vs ИИ: в МАИ оценили способность нейросетей заменить журналистов
Несколько дней назад генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов заявил о безуспешных испытаниях искусственного интеллекта в качестве журналиста, способного писать и редактировать тексты различной степени сложности. По его словам, нейросети пока не готовы заменить человека этой профессии. Впрочем, не все так однозначно. Стоит ли человеку опасаться конкуренции с ИИ на рынке труда в ближайшем будущем и сможет ли пишущая нейросеть изменить мир к лучшему или, напротив, добавит проблем? Своим мнением о перспективах развития искусственного интеллекта поделилась преподаватель кафедры «Реклама и связи с общественностью в высокотехнологичных отраслях» МАИ Анастасия Маркина.
— Анастасия Дмитриевна, для начала разберемся, что такое нейросеть и насколько она действительно «умная»? Применимо ли к ней сегодня такое определение?
— Если говорить простым языком, нейросеть – это некоторая математическая модель, которая «вдохновлена» устройством человеческого мозга: она способна обрабатывать данные и строить прогнозы на основе вводной информации. Причем ее объемы многократно превышают то, что человек может изучить самостоятельно.
Поэтому в разговорной речи часто можно услышать, что нейросеть называют «умной». Но не стоит спешить: быть «умной» – значит, иметь интеллект и самостоятельно мыслить. Нейросеть же, несмотря на способности обучаться и выполнять специфические задачи, лишена этих качеств. Поэтому было бы корректнее называть нейросети «обучаемыми», так как это больше отражает их специфику.
— Люди, чья работа непосредственно связана с текстом, опасаются в ближайшие годы остаться не у дел из-за господства ИИ. Уже сегодня нейросеть может генерировать тексты, пытается исправлять в них ошибки — но насколько качественно она это делает? Есть ли основания у журналистов, редакторов, копирайтеров для переживаний?
— Качество нейросетей растет с каждым днем, поэтому их смело можно использовать для более эффективного создания контента. Известные всем пакеты MS Office и Adobe уже давно включают в себя элементы ИИ, но при этом такие профессии, как журналист, редактор, копирайтер, не исчезли: скорее, с появлением передовых на тот момент технологий у специалистов разных сфер просто расширились компетенции.
Журналисты, редакторы, копирайтеры также могут осваивать нейросети: учиться делать запросы под каждый ИИ-инструмент, тем самым улучшая свои тексты и показатели эффективности. И, конечно же, нельзя не отметить, что появляются новые профессии, которые непосредственно отвечают за взаимодействие с нейросетями – это Prompt-инженеры, дизайнеры, AI-тренеры и так далее. Думаю, что произойдет плавный переход, и, в основном, такие специалисты будут работать с массовым контентом. Но творчество, уверена, все равно останется за человеком.
— Может ли нейронка выйти из-под контроля и привести мир к катастрофе? Например, если будет генерировать провокационные тексты или переводить их не так, как нужно, подставляя людей и создавая угрозу полномасштабного конфликта?
— Споры об опасности искусственного интеллекта ведутся не одно десятилетие. Но сама по себе нейросеть – это инструмент, который необходимо настраивать для корректной и конкретной работы. Сливы данных через запросы, галлюцинации нейросетей могут нести в себе непредсказуемые последствия. Особенно, когда речь идет о таких сферах, как медицина, безопасность, оборонная промышленность. Именно поэтому наряду с техническим развитием индустрии особо важной задачей является правовое регулирование в области искусственного интеллекта и формирование регламентов, протоколов безопасности.
— Можем ли мы сегодня говорить о том, что мозг человека никогда не сравнится с ИИ? Или наши когнитивные способности для нейросетей – что-то недосягаемое?
— Однозначно ответить на вопрос не получится. Способности мозга изучаются и многого мы еще не знаем, также, как и то, что собой будет представлять нейросеть через десятилетия. Сейчас можно точно сказать, что нейросеть может быть отличным дополнением к продуктам мозговой деятельности человека. Человек способен к креативности, самосознанию, интуиции, он умеет действовать в условиях неопределенности.
В то же время нейронные сети не обладают теми же характеристиками, но они уже превосходят человека в задачах, связанных с обработкой больших объемов данных и анализа информации на высоких скоростях. В идеале, это становится отличным дополнением к созидательной функции человеческого мозга, так как это открывает новые возможности для получения нового знания.
Материал подготовлен при поддержке Минобрнауки России.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Кошки, как и собаки, умеют бегать за игрушками и возвращать их хозяевам. Это науке хорошо известно. Но кто из них делает это охотнее? Чтобы ответить на вопрос, американские ученые решили сравнить оба вида домашних питомцев. Они назвали наиболее восприимчивые к этой игре породы, а также порассуждали о природе такого поведения.
Сотрудники кафедры физики твердого тела и наносистем Института ЛаПлаз НИЯУ МИФИ в составе международного научного коллектива впервые получили прямое экспериментальное доказательство явления спаривания носителей заряда в реальном пространстве в семействе высокотемпературных сверхпроводящих оксидов на основе соединения бария, висмута и кислорода (BaBiO3) и выяснили природу аномальных свойств системы. Сделан еще один важный шаг в направлении разгадки природы высокотемпературной сверхпроводимости.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
В ноябре 2022 года астрономы заметили кое-что необычное — «странный радиокруг», расположенный вблизи галактического центра Млечного Пути. Обнаружить светящееся кольцо в месте, где его быть не должно, удалось с помощью одного из самых мощных в мире радиотелескопов — MeerKAT в ЮАР. Ученые считают, что радиокруг возник из-за массивной звезды, с поверхности которой звездный ветер сдувает внешние слои.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Когда нас не было и в проекте. Хорошо ли вы знаете историю Земли до появления человека? Тест от Naked Science
Космический субботник: проекты по защите Земли от орбитального мусора
Победил слабейший: как сражение на Марне перевернуло ход мировой истории
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии