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4 минуты назад
МАИ
8

Мозг человека vs ИИ: в МАИ оценили способность нейросетей заменить журналистов

4.5

Несколько дней назад генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов заявил о безуспешных испытаниях искусственного интеллекта в качестве журналиста, способного писать и редактировать тексты различной степени сложности. По его словам, нейросети пока не готовы заменить человека этой профессии. Впрочем, не все так однозначно. Стоит ли человеку опасаться конкуренции с ИИ на рынке труда в ближайшем будущем и сможет ли пишущая нейросеть изменить мир к лучшему или, напротив, добавит проблем? Своим мнением о перспективах развития искусственного интеллекта поделилась преподаватель кафедры «Реклама и связи с общественностью в высокотехнологичных отраслях» МАИ Анастасия Маркина.

МАИ
# журналисты
# искусственный интеллект
# копирайтеры
# нейросети
# тексты
Журналист берет интервью / © Pressestelle BFK Urfahr-Umgebung - landes wla bfkuu denkmayr 0192, en.wikipedia.org

Анастасия Дмитриевна, для начала разберемся, что такое нейросеть и насколько она действительно «умная»? Применимо ли к ней сегодня такое определение?

— Если говорить простым языком, нейросеть – это некоторая математическая модель, которая «вдохновлена» устройством человеческого мозга: она способна обрабатывать данные и строить прогнозы на основе вводной информации. Причем ее объемы многократно превышают то, что человек может изучить самостоятельно.

Поэтому в разговорной речи часто можно услышать, что нейросеть называют «умной». Но не стоит спешить: быть «умной» – значит, иметь интеллект и самостоятельно мыслить. Нейросеть же, несмотря на способности обучаться и выполнять специфические задачи, лишена этих качеств. Поэтому было бы корректнее называть нейросети «обучаемыми», так как это больше отражает их специфику.

Преподаватель кафедры «Реклама и связи с общественностью в высокотехнологичных отраслях» МАИ Анастасия Маркина / © Фото из личного архива Анастасии Маркиной

Люди, чья работа непосредственно связана с текстом, опасаются в ближайшие годы остаться не у дел из-за господства ИИ. Уже сегодня нейросеть может генерировать тексты, пытается исправлять в них ошибки — но насколько качественно она это делает? Есть ли основания у журналистов, редакторов, копирайтеров для переживаний?

— Качество нейросетей растет с каждым днем, поэтому их смело можно использовать для более эффективного создания контента. Известные всем пакеты MS Office и Adobe уже давно включают в себя элементы ИИ, но при этом такие профессии, как журналист, редактор, копирайтер, не исчезли: скорее, с появлением передовых на тот момент технологий у специалистов разных сфер просто расширились компетенции.

Журналисты, редакторы, копирайтеры также могут осваивать нейросети: учиться делать запросы под каждый ИИ-инструмент, тем самым улучшая свои тексты и показатели эффективности. И, конечно же, нельзя не отметить, что появляются новые профессии, которые непосредственно отвечают за взаимодействие с нейросетями – это Prompt-инженеры, дизайнеры, AI-тренеры и так далее. Думаю, что произойдет плавный переход, и, в основном, такие специалисты будут работать с массовым контентом. Но творчество, уверена, все равно останется за человеком.

Может ли нейронка выйти из-под контроля и привести мир к катастрофе? Например, если будет генерировать провокационные тексты или переводить их не так, как нужно, подставляя людей и создавая угрозу полномасштабного конфликта?

— Споры об опасности искусственного интеллекта ведутся не одно десятилетие. Но сама по себе нейросеть – это инструмент, который необходимо настраивать для корректной и конкретной работы. Сливы данных через запросы, галлюцинации нейросетей могут нести в себе непредсказуемые последствия. Особенно, когда речь идет о таких сферах, как медицина, безопасность, оборонная промышленность. Именно поэтому наряду с техническим развитием индустрии особо важной задачей является правовое регулирование в области искусственного интеллекта и формирование регламентов, протоколов безопасности.

Можем ли мы сегодня говорить о том, что мозг человека никогда не сравнится с ИИ? Или наши когнитивные способности для нейросетей – что-то недосягаемое?

— Однозначно ответить на вопрос не получится. Способности мозга изучаются и многого мы еще не знаем, также, как и то, что собой будет представлять нейросеть через десятилетия. Сейчас можно точно сказать, что нейросеть может быть отличным дополнением к продуктам мозговой деятельности человека. Человек способен к креативности, самосознанию, интуиции, он умеет действовать в условиях неопределенности.

В то же время нейронные сети не обладают теми же характеристиками, но они уже превосходят человека в задачах, связанных с обработкой больших объемов данных и анализа информации на высоких скоростях. В идеале, это становится отличным дополнением к созидательной функции человеческого мозга, так как это открывает новые возможности для получения нового знания.

Материал подготовлен при поддержке Минобрнауки России.

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# журналисты
# искусственный интеллект
# копирайтеры
# нейросети
# тексты
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