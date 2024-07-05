Тюменские историки рассказали о деятельности царских тюремных инспекторов

Историки ТюмГУ и ТюмГМУ исследовали профессиональную деятельность тюремных инспекторов Западной Сибири конца XIX — начала XX веков. Как раз в это время региональный управленческий аппарат подвергся реформам.

Один из механизмов управления монархическим государством — уголовно-исполнительная система. Важнейшим условием эффективного функционирования пенитенциарных учреждений выступала удовлетворительная организация тюремного персонала, которая делилась на центральное управление и местное.

При выстраивании траекторий центрального управления тюрьмами большое внимание обращалось на единство тюремных установлений. Все тюрьмы государства — это места исполнения наказаний, назначаемых по общему закону, поэтому было необходимо, чтобы во всех пунктах государства он исполнялся по возможности одинаково.

В 1879 году в составе Министерства внутренних дел образовалось Главное тюремное управление, состоящее из Совета и управляющего тюрьмами. Совет имел значение частично законодательного, частично — совещательного учреждения. В его компетенцию также входили все меры административного свойства по вопросам текущего управления.

Управляющему принадлежало непосредственно управление и надзор за всеми местами заключения через тюремных инспекторов. Задача последних состояла в том, чтобы объезжать все места заключения империи и представлять о них отчеты, на основании которых и принимались соответствующие мероприятия.

Тюремные надзорные органы Западной Сибири еще не подвергались полноценному исследованию. Статья «Тюремные инспекторы Западной Сибири и организация пенитенциарного ведомства в конце XIX – начале XX в.» историков Дины Андрияновой и Виктории Пырх вышла в журнале «Вестник Томского государственного университета. История».

Историки выяснили, что с самого начала своей работы Главное тюремное управление (ГТУ) вело работу по упорядочиванию делопроизводства в тюрьмах на местах. Поэтому для увеличения власти губернских тюремных инспекторов и их значения в качестве главных начальников пенитенциарных учреждений в губерниях законом от 21 марта 1890 года в губернских управлениях должно было создаваться особое тюремное отделение во главе с инспектором, в обязанности которого входил надзор за состоянием тюремного дела в регионе.

В отделении сосредоточивались все дела по частям тюремно-арестантской и пересыльной, по исполнению судебных приговоров в пределах установленной действующими законами подведомственности этих дел губернаторов и губернских правлений. Данные установления предполагалось распространить со временем на всю территорию империи, однако в 1891 году они должны были начать действовать только в пяти губерниях (Екатеринославской, Казанской, Лифляндской, Орловской, Херсонской).

Вняв ходатайствам губернатора, Томскую губернию также включили в список регионов, где появились новые тюремные установления. Таким образом, в новое тюремное отделение, которое непосредственно исполняло функции тюремной инспекции, были переданы дела экспедиции о ссыльных, тюремного и попечительского комитетов, также вся переписка, касающаяся пенитенциарного дела в губернии.

Тобольская губерния также относилась к числу территорий, где количество ссыльных и ссыльнопоселенцев было существенным по сравнению с коренным населением (в городском обществе около 60 процентов, в сельской местности — 13 процентов), но тем не менее не получила в это же время возможности упорядочить по примеру Томской губернии свои тюремные учреждения вплоть до 1895 года, вероятно, по ряду причин. К ним относились в первую очередь «затруднения финансового свойства», безынициативность местных властей, а также постепенное изменение ссыльного тракта (сооружение железнодорожной ветки до Томска), влияющее на уменьшение населения Тобольской губернии.

Ранее ссыльных доставляли по железной дороге только до Тюмени, а отсюда необходимо было этапировать их другими средствами, что существенно продлевало их нахождение в Тобольской губернии. Необходимость отписываться по большому количеству жалоб, устраивать дополнительные проверки, заниматься жизнеобеспечением ссыльных до их дальнейшей отправки существенно затрудняло деятельность тобольских тюремных учреждений до строительства новых железнодорожных путей.

Введение тюремных инспекций на всей территории Сибири произошло только в силу преобразований всего бюрократического аппарата согласно реформе 1895 года, основной целью которой было упорядочивание штата и делопроизводства губернского управления, что касалось и тюремных учреждений.

Большой вклад в постановку арестантских работ внес А.Э. фон Гофланд – чиновник, сумевший в разное время возглавить тюремную инспекцию в трех сибирских губерниях – Тобольской, Томской и Енисейской. Серьезных успехов в организации труда заключенных он добился уже в начале своего карьерного пути в роли тобольского тюремного начальника. Так свои управленческие навыки А.Э. фон Гофланд продемонстрировал в 1896 году, когда ему удалось добиться открытия и обустройства ручной суконной фабрики, располагавшейся при Тобольской тюрьме № 1.

Сукно, признанное высококачественным в ГТУ, использовалось для изготовления арестантской одежды по всей губернии, обеспечивая этим экономию для пенитенциарного ведомства. «За очень хорошие столярные работы и за сукно» возглавляемая А.Э. фон Гофландом тюрьма была награждена серебряной медалью на Всероссийской кустарно-промышленной выставке в Санкт-Петербурге, а тюремщик удостоился «всемилостивейшей признательности» от самой императрицы.

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В 1910 году редакторы «Тюремного вестника» не обошли вниманием празднование 25-летия службы двух томских надзирателей, описав его так: «Губернский тюремный инспектор А.,Э. фон Гофланд, поздравив команду с праздником, сказал прочувствованную речь, отмечая, как приятно видеть людей, прослуживших на тюремной службе, не боясь трудов и лишений, по двадцать пять лет; поставив остальным в пример службу обоих надзирателей, инспектор выразил пожелание и надежду, что и другие его сотрудники не побоятся тягостей тюремной службы и будут верой и правдой служить царю и Отечеству. На провозглашенную инспектором здравицу за государя императора и весь царствующий дом надзиратели и все присутствовавшие на торжестве лица ответили троекратным “ура”».

Перечислив примеры служения еще нескольких тюремных инспекторов, ученые сделали вывод, что,,, несмотря на разный уровень профессиональной подготовки, тюремные инспекторы практически в равной степени способствовали становлению и развитию инспекции. Они прилагали усилия для сохранения тюремного режима, заботились об арестантах – по возможности разрешался вопрос о переполнении и ветхости тюрем, активно налаживался труд заключенных, расширялась сеть тюремно-благотворительных организаций.

Не забывали инспекторы и о своих подчиненных. В период революционных волнений они по мере сил поддерживали тюремщиков в тяжелый период их службы. Желание повысить свою профессиональную компетентность подталкивало их к освоению новых граней профессии и совершенствованию управленческих навыков.

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ТюмГУ 287 статей Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.