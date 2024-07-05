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Свадьба древних богов и рождение святых: в ПНИПУ рассказали, как появился праздник Ивана Купалы
В ночь на 7 июля отмечают славянский праздник Иван Купала. Он посвящен летнему солнцестоянию, расцвету природы и надежде на богатый урожай осенью. Ученые Пермского Политеха рассказали, как появился праздник, когда стал впервые упоминаться в древних летописях, как православная церковь отнеслась к гаданиям, зачем девушки и юноши бросали венки в реку и развешивали на деревья и почему нельзя было спать в ту ночь.
Константин Антипьев, кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и политологии Пермского Политеха, рассказывает, что в отношении названия праздника не существует единой точки зрения. Это связано с тем, что праздник имеет языческие, дописьменные корни. Но есть две наиболее представительные версии.
Первая: в древности существовал славянский бог Купала, а сам праздник проводится в честь него. Но некоторые историки и этнографы считают, что такого бога в славянском пантеоне не было, а в день солнцестояния восточные славяне отмечали свадьбу бога-солнца с зарей-зарницей. Частью этой свадьбы было «купанье солнца в водах», отчего пошло словосочетание «купальские праздники». Вторая, более простая версия: перед праздником Ивана Купала люди мылись и купались, тем самым очищались и физически, и духовно.
Как давно отмечают Ивана Купалу?
«Точный возраст праздника неизвестен. Иван Купала мог произойти из языческих ритуалов очищения, омовения, которые проходили в реках и озерах в день летнего солнцестояния. Подобный праздник есть и у восточных народов, поэтому он мог быть и заимствованным. Или возник в силу общих обстоятельств в локальных цивилизациях. В России первое упоминание Ивана Купала встречается в Ипатьевской летописи 1262 года. Но там он уже указывается как христианский. Примерно также мы не можем четко сказать, когда стали отмечать Масленицу», — объясняет эксперт ПНИПУ.
Языческий праздник превратился в православный?
В празднике Ивана Купала слилось язычество и христианство. Принятие новой веры — всегда процесс «болезненный» для народа. Лучше, чтобы это происходило постепенно. Как раз на эти дни солнцеворота пришелся христианский праздник — Рождество Иоанна Крестителя Предтечи (24 июня), когда солнце все еще стоит в самой высокой точке. Обряд крещения в христианстве также связан с водой, омовением. Поэтому произошло наложение праздников, и в массовом сознании они сохранились в единстве.
Иван Купала как способ адаптации к новой вере
«Чтобы люди лучшим образом относились к новой вере, привыкли к ней, воспринимали как свою, существовали различного рода адаптационные механизмы. Так, для народов манси, коми-пермяков, вопреки догматам религии, в церквях долгое время были деревянные объемные статуи Иисуса, Богоматери, святых, ангелов. Это позволило им, принявшим христианство недавно, лучше визуально воспринять новую веру. С праздниками также. Можно отменить языческие праздники, но люди все равно будут их отмечать, ведь они к ним привыкли. Поэтому лучше придать им новый смысл. Для православных этот день — именно Рождество Иоанна Предтечи, а не совокупность языческих ритуалов», — отмечает Константин Антипьев.
Почему в России праздник отмечают на две недели позже солнцестояния?
Такая разница в датах связана, как и многие другие в нашей стране, со сменой календаря. Когда юлианский календарь сменился на григорианский, 24 июня по-старому превратилось в 7 июля по новому стилю. В России григорианский календарь ввели декретом Совета народных комиссаров от 1 февраля 1918 года.
Как было принято отмечать ночь на Ивана Купалу?
Праздник отмечать начинают с наступлением сумерек. Все обряды, так или иначе, связаны с водой и огнем. Это торжество коллективное, на него собиралось все селение. Разумеется, больше всего он привлекал молодежь. В ночь на Ивана Купалу главной традицией было обязательное купание в воде. По народным поверьям, нечистая сила с этого дня покидает водоемы вплоть до 2 августа (Ильин день). А после уже купаться нельзя.
Еще один элемент празднования — обязательное разведение костров на полянах, так как огонь отпугивал нечистую силу. Люди водили хороводы, молодые люди и девушки прыгали через костер.
«В эту ночь также занимались сбором трав и цветов. Считалось, что собранные до рассвета растения обладают магической силой. Согласно легенде, тогда цвел папоротник, а кто его найдет, сможет загадать желание, которое обязательно сбудется. Но, увы, отыскать цветущий папоротник невозможно. Растение размножается спорами и никогда не цветет. Но кого это интересует во время веселья?» — рассказывает ученый Пермского Политеха.
На что гадали?
Традиционно на Ивана Купала проходили гадания. Самые популярные темы — это замужество, здоровье, рождение детей, судьба.
«Как правило, гадали юные парни и девушки. Они на праздник Ивана Купала плели венки из растений, все должны были различаться. Вечером молодые люди шли к реке и бросали их в воду. Каждый наблюдал за своим венком, куда его унесет течение, как закружит вода. Если утонет, то это плохо: могла ждать болезнь или смерть. Если венок девушки соприкасался с венком парня, то это к любви или браку. Остальные венки развешивали на березах и следили за ними каждый день: чем дольше венок не увядал, тем точнее сбудется загаданное», — добавляет Константин Антипьев.
Православие к гаданиям относилось негативно. Поскольку это обращение не к Богу, а к нечистой силе, что для христианина неприемлемо. Некоторые священнослужители, более грамотные, закрывали на это глаза. Главное, чтобы в остальном человек вел себя добропорядочно.
Что запрещалось делать в ту ночь?
Люди полагали, что в ночь на Ивана Купала активизировалась различная нечисть: русалки, лешие, духи. Коллективные обряды их отпугивали, не давали сделать зло. В эту ночь надо было бодрствовать, быть на виду, а спать нельзя. Чтобы тебя из постели не утащил леший или иная нечистая сила. Песни и танцы отгоняли злых духов, не давали тебя окрутить и похитить. Мир деревенского жителя долгое время был наполнен мистикой, магией, а потом это стало традицией и ритуалами. Как Масленица, Пасха, Рождество, для многих они утратили религиозный смысл, остаются просто народными праздниками.
Можно ли сравнить Ивана Купала с Хэллоуином?
«Иван Купала — это праздник славянских народов. О Хэллоуине мы узнали из продукции Голливуда», — говорит Константин Антипьев. Юлия Лекторова, кандидат политических наук, доцент кафедры «Иностранные языки и связи с общественностью», полагает, что у этих праздничных дат есть общее основание — языческие традиции, разделяемые преимущественно современной молодежью. Однако, различий больше.
«Хэллоуин (День всех святых) обычно празднуется в странах западной Европы и Америки, он восходит к языческой культуре древних кельтов. Мода на его атрибутику проникала в разные страны мира по мере того, как глобализация шагала по планете. Но не везде прижилась, поскольку не всегда вписывалась в систему ценностей и культурный код. Хэллоуин притягивает молодежь, склонную к поведенческому протесту. Их затягивают таинственные разговоры с умершими, провокационные наряды, полумаргинальные обряды. По мере взросления интерес молодежи к празднику растворяется сам собой, так же как и желание быть не такими, как все.
День Ивана Купалы потенциально может объединить самые разные возрастные и социальные группы: молодых людей, которых подкупает таинственность и мистичность; сторонников здорового образа жизни, поскольку в этот день травы (по поверьям) обладают особой целительной силой; семьи с детьми, для которых важно приобщиться к истории своих предков и познавательно провести летние каникулы; одиноких женщин, которые в этот день могут встретить свою судьбу; православных верующих, которые 7 июля смещают акценты на важное для церкви событие. День Ивана Купалы, в отличие Хэллоуина, имеет больший потенциал встроиться в календарь летних праздничных дат. Осталось только выбрать нужный акцент», — добавляет Юлия Лекторова.
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