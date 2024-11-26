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Вчера, 11:54
ПНИПУ
71

Пермские ученые нашли способ увеличить дебит нефти в сложных коллекторах

4.4

Эффективность разработки нефтегазовых залежей зависит от их энергетического состояния — текущих пластовых и забойных давлений, а также их динамики. Когда «энергии не хватает», существует высокая вероятность не достичь проектного коэффициента извлечения нефти. В этом случае в пласт закачивают воду или другие агенты, что позволяет увеличить дебит. Ученые ПНИПУ и эксперты «Газпром нефть» определили наиболее эффективный способ заводнения для неоднородного коллектора и рассчитали его экономическую эффективность. Исследование позволит извлекать нефть из самых труднодоступных участков, увеличивая доход без значительных финансовых вложений.

ПНИПУ
# дебит нефти
# коллекторы
# нефтедобыча
# нефть
В Пермском Политехе нашли способ увеличить дебит нефти в сложных коллекторах / © Getty images, Unsplash+

Статья опубликована в журнале «Нефтяное хозяйство». Сейчас актуально изучение низкопроницаемых пластов, поскольку в них содержится большое количество остаточных запасов. Ученые Пермского Политеха совместно с экспертами «Газпром нефть» проанализировали нефтяное месторождение, разработка которого характеризуется низким охватом залежи. Анализ показал, что при увеличении объемов закачки резко повышается обводненность добываемой продукции. Вода распределяется неравномерно и фильтруется по наиболее промытым зонам, в результате чего запасы низкопроницаемых пластов в разработку так и не вовлекаются.

По мнению экспертов, решить проблему может более эффективная и менее затратная технология циклического заводнения.

«Суть метода циклического воздействия в том, что в пластах создают нестационарное давление. То есть режим работы добывающих скважин периодически изменяется за счет остановки и возобновления работы. Это перераспределит давление и изменит фильтрационные потоки, обеспечив доизвлечение запасов нефти», – поясняет Надежда Санникова, ведущий инженер Научно-образовательного центра «Геология и разработка нефтяных и газовых месторождений» ПНИПУ.

«В условиях рассматриваемого месторождения эта технология имеет высокий потенциал в связи с использованием технической воды с поверхностных источников. Если применять подтоварную воду возможность реализации технологии свелась бы к нулю из-за возникновения проблем с ее распределением в периоды остановок закачки жидкости», – дополняет Кирилл Равелев, главный специалист ГК «Газпром нефть», выпускник Пермского Политеха.

Как поясняют эксперты Научно-технического центра «Газпром нефть» Данил Шуваев, руководитель проекта по разработке продукта, и Владимир Климов, директор программ развития продуктов, результаты прогнозных расчетов в гидродинамическом симуляторе демонстрируют высокую эффективность внедрения технологии циклического заводнения. Реализация такого метода в условиях неоднородного коллектора обеспечит доизвлечение запасов нефти из малодренируемых зон пласта.

По словам Татьяны Балдиной, первого заместителя директора МИП «ПрогнозРНМ», результаты показали, что при любом варианте предлагаемого метода в сравнении с применяемым сейчас повышается эффективность добычи нефти. Наиболее оптимальные показатели разработки обеспечивает вариант с полуциклом закачки 30 суток. Чтобы улучшить работу скважин при существующем режиме, ученые также предлагают обработку призабойной зоны пласта кислотными составами для увеличения на 30 процентов объема рабочего агента, закачиваемого в единицу времени.

«Динамика основных показателей разработки демонстрирует значительный эффект от реализации предлагаемого проекта: на период окончания разработки отборы нефти на 439 тыс. м3 выше по сравнению с базовым вариантом. Экономическая эффективность даже в первый год 10-летнего периода реализации проекта выше на 2,993 миллиона рублей. Это подтверждает целесообразность внедрения предлагаемых мероприятий», – рассказывает Павел Илюшин, директор АНО «Пермский НОЦ «Рациональное недропользование», доцент кафедры «Нефтегазовые технологии» ПНИПУ.

Применение технологии циклического заводнения ученых Пермского Политеха и экспертов «Газпром нефть» позволит увеличить выработку низкопроницаемых коллекторов и технико-экономическую эффективность разработки нефтяных месторождений.

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Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
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ПНИПУ
# дебит нефти
# коллекторы
# нефтедобыча
# нефть
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