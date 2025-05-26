Ученые составили портрет типичного пациента с хроническими заболеваниями

Исследователи ТПУ в составе международной научной коллаборации проанализировали глобальную потребность в медицинском обслуживании пациентов с острыми и хроническими заболеваниями. В рамках популяционного исследования проводилась оценка и интерпретация большого объема статистических данных из Глобального исследования бремени болезней, травм и факторов риска 2019 года. Понимание динамики и требований как неотложной, так и хронической помощи имеет жизненно важное значение для создания надежной системы здравоохранения, способной удовлетворять разнообразные и меняющиеся потребности населения во всем мире.

Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications. Данные, полученные в ходе исследования, подчеркивают, что основную нагрузку на систему здравоохранения во всем мире оказывают пациенты с хроническими заболеваниями. По оценкам экспертов, в США 100 миллионов человек имеют по крайней мере одно хроническое заболевание, и на лечение этих заболеваний приходится 75% национальных расходов на здравоохранение. В Восточной Европе, включая Россию, хронические заболевания также преобладают, что отражает общемировую тенденцию, связанную с увеличением продолжительности жизни и ростом вклада неинфекционных заболеваний.

«В России хронические заболевания, определяющие наибольшую нагрузку на здравоохранение, включают ишемическую болезнь сердца, инсульт и гипертоническую болезнь, что соответствует высокой распространенности сердечно-сосудистых патологий в регионе. Среди острых состояний, с которыми россияне чаще обращаются за помощью, лидируют респираторные инфекции», — рассказывает участник международной коллаборации, доцент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Евгений Плотников.

При этом, согласно полученным данным, во всем мире лидирующими хроническими заболеваниями являются ишемическая болезнь сердца, хроническая обструктивная болезнь легких, инсульт и диабет второго типа.

«Можно обобщенно составить портрет типичного пациента с хроническими заболеваниями, и чаще всего это пожилая женщина, проживающая в стране со средним социально-демократическим индексом, хотя похожая тенденция сохраняется и в странах с низкими и высокими социально-экономическими показателями. Для острых состояний портрет будет менее однозначен, но чаще это мужчины из стран с низким социально-демократическим индексом, где преобладают инфекционные заболевания и травмы», — отмечает Евгений Плотников.

Полученные результаты исследования говорят о необходимости пересмотра парадигмы здравоохранения от реактивной модели, ориентированной преимущественно на острые состояния, к проактивной модели, сосредоточенной на профилактике, раннем выявлении и долгосрочном ведении хронических заболеваний и их последствий.

«Оптимизация здравоохранения в России, исходя из глобальных тенденций и с учетом уровня социально-экономического развития страны, должна включать усиление фокуса на первичную профилактику неинфекционных заболеваний – активную борьбу с факторами риска (курение, нездоровое питание, низкая физическая активность, злоупотребление алкоголем) через образовательные программы, налоговые меры и создание здоровьесберегающей среды. Важным фактором будет и дальнейшее развитие действующих программ скрининга и ранней диагностики для ключевых хронических заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологических, диабета) с целью своевременного начала лечения и предотвращения осложнений», — поясняет ученый.

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ТПУ 28 статей Томский политехнический университет — старейший технический вуз в азиатской части России и один из лучших инженерных университетов страны. Входит в топ-10 национальных, топ-100 международных предметных рейтингов и участвует в программе «Приоритет 2030». ТПУ — признанный научный и образовательный центр мирового уровня в области атомной и водородной энергетики, добычи и транспорта нефти и газа, IT, неразрушающего контроля, энергетики и электротехники, электроники, нанотехнологий, биотехнологий. В нашей колонке рассказываем о последних результатах работы ученых Томского политеха. О самом главном — просто и интересно.