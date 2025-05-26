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Ученые выяснили, как продолжение карьеры в alma mater влияет на молодых исследователей
Многие молодые ученые в России продолжают академическую карьеру в том же университете, где обучались. Такой путь называют инбридингом. В Институте образования НИУ ВШЭ проанализировали влияние инбридинга на публикационную активность в сфере естественных и точных наук. Оказалось, что оно неоднозначно и зависит от совокупности факторов: географического положения университета, его финансовых ресурсов и состояния регионального рынка академического труда.
Статья с результатами работы опубликована в Research Policy. В России почти каждый второй кандидат наук продолжает работать в том же университете, где получил образование. Такая карьерная траектория называется академическим инбридингом. Считается, что подобная практика может способствовать замкнутости научной среды и снижению инновационного потенциала. Тем не менее влияние инбридинга на продуктивность молодых ученых до сих пор исследовано недостаточно.
Младший научный сотрудник проектно-учебной лаборатории «Развитие университетов» НИУ ВШЭ Виктория Слепых изучила карьеры 1132 российских ученых, защитивших кандидатские диссертации в 2012 году по специальностям «физика», «биология», «химия» и «математика». Для оценки научной продуктивности автор использовала публикации в международных журналах, их цитируемость и наличие публикаций в журналах первого квартиля (Q1).
Анализ проводился на двух уровнях. Вначале автор рассмотрела всех кандидатов наук (1132 исследователя), оставшихся в академии в течение первых восьми лет после защиты диссертации. Среди них уровень академического инбридинга составил 61%. Выяснилось, что выпускники, сменившие университет после получения степени, в среднем чаще публиковались, попадали в престижные журналы и обладали более высокой цитируемостью по сравнению с теми, кто остался работать в своей alma mater.
Наиболее выраженный негативный эффект инбридинга наблюдается в университетах, не обладающих специальным статусом, то есть не входящих в число федеральных, национальных исследовательских университетов или участников государственных программ поддержки науки. Молодые специалисты из таких вузов публиковали в среднем на 34% меньше статей, индексируемых Scopus, а вероятность того, что они будут иметь хотя бы одну публикацию в престижном журнале, была почти вдвое ниже, чем у мобильных ученых.
По мнению автора, если молодой исследователь остается в вузе, слабо вовлеченном в научную деятельность и обладающем ограниченными ресурсами, он продолжает воспроизводить академические стандарты невысокого уровня. Более того, однообразный профессиональный опыт снижает его конкурентоспособность по сравнению с коллегами, сменившими организацию.
«В престижных и научно ориентированных институтах академический инбридинг, как правило, не оказывает заметного влияния на продуктивность. Это объясняется насыщенной профессиональной средой: наличием сильного научного коллектива, современного оборудования, устойчивыми связями с другими организациями и участием в крупных проектах», — объясняет Виктория Слепых.
Затем автор выделила подгруппу наиболее продуктивных ученых — 417 человек, число публикаций которых превышало медианные значения (от 4 до 6 публикаций за первые восемь лет академической карьеры). В этой выборке доля инбридов составила 56%. При этом влияние академического инбридинга на продуктивность в данной подгруппе оказалось минимальным и проявлялось лишь в отдельных случаях — среди выпускников, защитившихся в регионах с насыщенным академическим рынком труда.
В регионах с большим числом научных учреждений выпускники чаще имеют возможность сменить место работы. Если в таких условиях продолжение карьеры в alma mater происходит не по убежденному выбору, а по инерции, это может лишить молодых исследователей шанса реализовать себя в более подходящей профессиональной среде. В менее развитых регионах академический инбридинг, как правило, обусловлен ограниченностью альтернатив. Результаты исследования подтверждают гипотезу: там, где у молодых ученых больше вариантов трудоустройства, работа в родном вузе может негативно влиять на их научные результаты.
Кроме того, исследование показало различия в поведении представителей разных научных дисциплин. Так, например, математики чаще выбирали мобильные траектории и реже оставались в вузах, где защищались, в то время как физики и химики демонстрировали более выраженную склонность к инбридингу. Эти различия автор связывает с характером исследовательской инфраструктуры и традициями публикационной активности в разных областях науки.
«Инбридинг сам по себе не является проблемой. Однако его последствия могут негативно сказываться на научной активности, особенно в вузах без специального статуса или с ограниченными ресурсами. Чтобы компенсировать риски замкнутости, нужно стимулировать академическую мобильность и расширение внешних связей. Это могут быть стажировки, научные обмены, развитие партнерств с ведущими научными центрами. Такие шаги повысят не только продуктивность, но и качество академической среды в целом», — считает Виктория Слепых.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.
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