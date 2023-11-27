Антитела-супергерои спешат на помощь: как пассивная иммунизация защищает от гепатита B

Вирусный гепатит B — опасная инфекция, которая ежегодно убивает более 800 тысяч человек во всем мире. Против него есть эффективная прививка, но иногда требуется особая мера профилактики — пассивная иммунизация специфическим иммуноглобулином, когда в организм искусственно вводят антитела, защищающие от вируса. О том, кому необходима такая процедура, рассказывает советник по науке холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех, доктор медицинских наук, профессор Игорь Никитин.

По данным ВОЗ за 2019 год в современном мире живет примерно 296 миллионов человек с хроническим вирусным гепатитом B и 58 миллионов – с хроническим гепатитом C. Ежегодно гепатитом заражаются около три миллиона человек. Эти заболевания опасны тем, что со временем могут разрушать печень, приводить к циррозу и раку. Иными словами, это потенциально смертельно опасные инфекции, и с ними нужно бороться.

Проблему распространения двух разновидностей вирусных гепатитов ученые решили по-разному. Приготовить вакцину против гепатита C сложно – вирус имеет не менее семи генотипов и более 80 подтипов. Прививка должна защищать от всего этого разнообразия. Уже много лет пытаются создать такую, но пока безуспешно. К счастью, к настоящему времени удалось разработать эффективные препараты с прямым противовирусным действием, которые помогают излечить большинство зараженных людей.

С вирусным гепатитом B все наоборот. Специфического лечения гепатита В до сих пор не существует, зато есть прививки, и они отлично работают. Иммунизацию начинают прямо в родильном доме вскоре после рождения. Но ее одной бывает недостаточно. В некоторых случаях важно проводить так называемую пассивную иммунизацию специфическими антителами – иммуноглобулинами. Недавно появился очередной повод поговорить о том, что это такое, когда применяется и как защищает. Компания НПО «Микроген», входящая в холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех, получила удостоверение Минздрава России о регистрации препарата против гепатита B под названием «Антигеп-Нео». Препарат стал первым российским внутривенным специфическим иммуноглобулином для профилактики гепатита В как у детей, так и взрослых.

Невидимые убийцы

Для начала еще пара слов о том, чем опасен вирусный гепатит B. Эта инфекция поражает в первую очередь печень и другие органы человека. Заразиться можно при контактах с кровью, биологическими жидкостями или тканями больного человека, а также при использовании необработанных шприцов и других медицинских инструментов, оборудования для пирсинга и тату. Вирус передается детям от матерей во время беременности и родов. Еще один распространенный путь заражения – половой. Рискуют люди, которые практикуют беспорядочные половые связи и не пользуются средствами защиты.

Невозможно заранее сказать, кто успешно выздоровеет, а кто столкнется с тяжелыми последствиями. В некоторых случаях инфекция протекает скрытно, часто маскируясь под иные заболевания. У части населения вирус вызывает острую форму гепатита с желтухой, тошнотой и рвотой, сильной слабостью, болями в животе. Чаще всего эти проявления сохраняются несколько недель, а потом больной выздоравливает. Если инфекция протекает тяжело, то может привести к критическому нарушению функции печени (на врачебном языке – печеночной недостаточности) и гибели пациента.

У части заразившихся заболевание переходит в хроническую форму. Со временем многие клетки печени погибают, и на их месте разрастается фиброзная соединительная ткань, избыток которой формирует такое состояние, как цирроз печени. При этом печень пытается восстановиться, активирует процессы регенерации, но они все равно не поспевают за повреждением. При этом повышается риск того, что во время очередного деления в ДНК уже самой печеночной клетки возникнет ошибка, и это приведет к раку печени. Врачам-онкологам хорошо знакома эта цепочка событий: «хронический гепатит – цирроз – рак». Именно так начинается заболевание у многих пациентов со злокачественными опухолями печени. То же самое происходит и при многих других хронических повреждениях печени.

Почему вирусный гепатит B особенно опасен для детей?

Среди заразившихся взрослых хронический гепатит развивается только у 5-10 процентов. А среди инфицированных младенцев и маленьких детей – у 85 процентов. А еще известно, что в районах, где гепатит B особенно распространен, заражение чаще всего происходит именно в детстве – либо от матери во время беременности и родов, либо от сверстников во время игр в первые пять лет жизни. Ведь маленькие дети по неосторожности часто получают ссадины, царапины и прочие мелкие травмы.

Не всякая иммунизация — прививка

В соответствии с российским Национальным календарем профилактических прививок малыш должен пройти первую вакцинацию против вирусного гепатита B еще в родильном доме, в первые 24 часа жизни. Вторую и третью иммунизацию проводят в один и шесть месяцев. Если ребенок относится к группе повышенного риска, то третью дозу вакцины вводят в два месяца, а в 12 месяцев делают четвертую прививку. Такой схемы достаточно, чтобы обеспечить надежную защиту. Но иногда нужны дополнительные меры.

Слова «вакцинация» и «иммунизация» часто употребляют как синонимы. На самом деле прививки – это только одна из разновидностей иммунизации. А именно – активная иммунизация. Слово «активная» означает, что в организм вводят антигены возбудителя, а дальше иммунная система действует сама. Активируются нужные клетки, вырабатываются антитела. Организм обучается бороться с угрозой и в будущем при столкновении с «диким» патогеном уже знает, как самостоятельно дать отпор.

Вторая разновидность – пассивная иммунизация. В данном случае вместо того, чтобы активировать собственную иммунную систему, в организм вводят готовые антитела. Они сразу приступают к делу и помогают бороться с инфекцией. Это бывает нужно в некоторых случаях: когда собственная иммунная система не может нормально работать и производить антитела; когда человек подвергся высокому риску заражения, и у его иммунитета нет времени «на раскачку»; когда человек уже болен, и нужно облегчить течение заболевания, например, заблокировать антителами токсины.

Идея использовать пассивную иммунизацию появилась еще в конце XIX века. Ученые обнаружили, что сыворотка крови животных, переболевших той или иной инфекцией, начинает работать как лекарство от этой инфекции. Метод быстро проник в медицину и это, например, помогло спасти жизни множества больных дифтерией до того, как появились антибиотики. Для лечения стали применять сыворотки иммунизированных животных, а позже и людей.

Конечно, первые сыворотки не были лишены недостатков. Поскольку в организм вводили чужой биологический материал, иммунная система реагировала слишком активно. У некоторых пациентов развивались тяжелые реакции.

В наши дни благодаря современным технологиям пассивная иммунизация стала намного безопаснее и эффективнее. Например, препарат компании «Микроген» содержит антитела из крови людей, у которых есть иммунитет против вирусного гепатита B. Тщательная многоступенчатая очистка позволяет получать высокоочищенные специфические иммуноглобулины. Они эффективно защищают от вируса и практически не вызывают нежелательных реакций. За счет высокого качества препарат можно вводить внутривенно, и поэтому он работает еще лучше и быстрее.

Иммуноглобулины для пассивной иммунизации получают от доноров, у которых в крови высокий уровень антител против инфекции. Некоторые из этих людей перенесли заболевание и успешно выздоровели, но в большинстве случаев это вакцинированные люди. Их кровь специальным образом обрабатывают, отделяют плазму (жидкую часть) и получают из нее антитела. В настоящее время существуют такие препараты для защиты от вирусного гепатита B, цитомегаловирусной инфекции, младенческого ботулизма, бешенства, столбняка, ветряной оспы.

Кому требуется защита иммуноглобулинами?

В первую очередь пассивная иммунизация против вирусного гепатита B предназначена для новорожденных детей из группы повышенного риска. На самом деле в данном случае иммунизацию правильнее назвать активно-пассивной, потому что вводят и иммуноглобулин, и вакцину. Такая схема показана, если: мать на момент родов больна острым вирусным гепатитом B; мать перенесла вирусный гепатит B во время беременности, даже если к моменту родов выздоровела; у матери во время анализов обнаруживаются поверхностный антиген вируса гепатита B HBsAg.

В первые 12 часов после появления такого малыша на свет нужно ввести специфический иммуноглобулин, а через два часа сделать прививку. Искусственно введенные антитела обеспечат экстренную временную защиту, а позже будет защищать собственный иммунитет, который выработается благодаря вакцине. После этого иммуноглобулины уже больше вводить не нужно. Делают только еще три прививки: в один, два и 12 месяцев.

У детей более старшего возраста и взрослых пассивную иммунизацию против вирусного гепатита B тоже проводят – есть целый ряд показаний. Например, иммуноглобулины нужно ввести, если человек не прививался и есть подозрение, что он мог недавно заразиться. Препараты антител помогают в профилактике заражения перед операциями, переливаниями крови, трансплантацией печени и других органов. Также пассивная иммунизация применяется в лечении легких и среднетяжелых форм острого вирусного гепатита B.

Появление новых отечественных препаратов для профилактики сейчас особенно актуально: в последние годы ситуация с вирусным гепатитом B в России несколько ухудшилась. В течение 10 лет, предшествовавших пандемии, заболеваемость снижалась, но в январе 2023 был зарегистрирован рост — на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Эксперты считают, что на данный момент вирусными гепатитами B и С инфицированы около 8 миллионов граждан России. Угроза распространения сохраняется, а значит, нужны и эффективные методы защиты.

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Ростех 56 статей Ростех — российская государственная корпорация, созданная в конце 2007 года для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её составе более 700 организаций, из которых сформировано 14 холдинговых компаний. 11 из них — в оборонно-промышленном комплексе, 3 — в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления.