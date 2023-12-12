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Студентки с сильными социальными связями оказались успешнее в учебе
Социальная интеграция по-разному влияет на академические успехи женщин и мужчин. Исследователи из Института образования НИУ ВШЭ изучили связи между академической успеваемостью и социальной интеграцией у 4,5 тысяч молодых россиян. Оказалось, что такая связь гораздо сильнее, чем может казаться на первый взгляд, и для женщин она важнее.
Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Social and Personal Relationships. Исследование выполнено в рамках стратегического проекта НИУ ВШЭ «Успех и самостоятельность человека в меняющемся мире», который реализуется по программе «Приоритет-2030».
Связь между академическим успехом и социальными контактами студентов важна для понимания их образовательного прогресса. Исследования показывают, что студенты, которые активно общаются с окружающими, часто добиваются больших успехов в учебе. Эта взаимосвязь прослеживается в различных типах отношений: дружбе, наставничестве, сотрудничестве и даже в онлайн-коммуникации.
Исследования указывают на то, что женщины, как правило, строят более обширные социальные сети. Но до сих пор не ясно, как пол влияет на взаимосвязь между социальной активностью и успехами в учебе. Исследователи из НИУ ВШЭ проанализировали эту взаимосвязь.
Основой послужили данные долгосрочного панельного исследования «Траектории в образовании и профессии» (ТрОП), охватывающего более 4400 молодых людей из разных регионов России. Авторы статьи измерили социальную интеграцию через показатель «сеть доверенных лиц» (англ. core discussion network, СDN) — это группа людей, с которыми человек взаимодействовал в последние шесть месяцев по важным вопросам. Академическая успеваемость измерялась через различные показатели, включая результаты тестов, ЕГЭ и оценки в университете.
Исследователи изучили связь между размером сети доверенных лиц и академической успеваемостью, используя корреляционный и множественный регрессионный анализ с переменными-модераторами. Доля женщин в выборке составила 54%.
Модель показала, что у женщин более высокие показатели академической успеваемости, чем у мужчин. В среднем академические баллы женщин на 29,2 пункта выше, чем у мужчин. При этом размер их основной дискуссионной сети положительно влияет на успеваемость. Так, увеличение этого показателя на одного человека у мужчин повышает успеваемость на 1,8 пункта, у женщин — на 4,9 пункта.
Исследователи предложили несколько возможных объяснений этому. В первую очередь такой результат может быть связан с тем, что мужчины и женщины по-разному управляют своими социальными сетями и используют их для разных целей. Об этом же говорят и другие исследования, связанные с социальной интеграцией.
«Можно также предположить, что юноши чаще находят поддержку в учебе у одноклассников или учителей. Девушки же сталкиваются с недостатком поддержки в учебных заведениях. Они могут испытывать больше сомнений и страхов в отношении предметов, где существуют гендерные стереотипы. Все это заставляет девушек искать помощь и поддержку в других местах. Так, близкие отношения помогают им преодолеть эти сложности и страхи», — объясняет одна из авторов исследования, научный сотрудник Центра исследований современного детства НИУ ВШЭ Оксана Михайлова.
Как отмечают исследователи, университеты могут принять ряд мер для повышения успеваемости студенток. Например, через официальные сайты и социальные медиа активнее рассказывать о программах социальной поддержки. Возможно создание клубов и проведение мероприятий для студенток. Эффективна также будет психологическая поддержка студенток в виде индивидуальных консультаций или групповых сессий.
Особое внимание следует уделить областям, где преобладают мужчины, например сферам науки, технологий, инженерии и математики (STEM). Такая поддержка поможет предотвратить уход женщин из этих сфер и повысить их представительство в них.
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