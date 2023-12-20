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55 минут назад
НИУ ВШЭ
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В НИУ ВШЭ узнали, как российские семьи выбирают высшее образование

4.5

Подавляющее большинство (77 процентов) российских семей хотят, чтобы их дети имели вузовский диплом. Почти треть молодежи получает доступ к высшему образованию, однако больше половины из них поменяли бы свой выбор. В мире, где образование определяет карьеру, важно понимать, как мы принимаем эти решения. Проанализировав сотни исследований и данные социологических опросов, эксперты Института образования НИУ ВШЭ и Яндекс выявили ключевые факторы, влияющие на выбор образовательной траектории, и показали, как и когда он формируется, каким образом происходит, почему различается и к чему это приводит.

НИУ ВШЭ
# абитуриенты
# вуз
# высшее образование
# Россия
# студенты
Студенты
В НИУ ВШЭ узнали, как российские семьи выбирают высшее образование / © Getty images

Подробный доклад — по ссылке. Россия — один из мировых лидеров по охвату третичным (то есть средним профессиональным и высшим) образованием и находится на среднем уровне по доступности высшего: 29 процентов молодежи в возрасте 17–25 лет охвачены местами в вузах. 67 процентов россиян считают, что высшее образование помогает найти высокооплачиваемую работу, а 45 — стать востребованными специалистами. В свою очередь, всего четыре процента россиян стремятся с помощью образования изменить место жительства, найти друзей или супруга. Родители в первую очередь ценят в высшем образовании возможность найти хорошую работу и добиться жизненного успеха, тогда как для студентов также важно развитие собственных интересов и получение новых знаний.

В России двое из трех школьников принимают решение, будут ли они получать высшее образование, еще до девятого класса. Чем раньше принимается решение о получении высшего образования, тем выше шансы успешно окончить вуз. При этом обдуманный выбор специализации и университета снижает риск неудовлетворенности и способствует успешной учебе. Самые важные источники информации при поступлении — сайты и мероприятия вузов, родственники и знакомые, а также карьерное консультирование. В России о вузе абитуриенты узнают прежде всего из интернета, а в выборе профессии доверяют информации от знакомых и родных.

«Куда податься после окончания школы — это выбор с высокими ставками. Российские родители тратят огромные ресурсы на подготовку своих детей к поступлению в вуз, при этом недооценивают важность инвестиций в профессиональную ориентацию и зрячий выбор образовательной траектории», — считает один из авторов доклада, научный сотрудник Института образования НИУ ВШЭ Екатерина Шибанова. Абитуриенты плохо представляют свои карьерные перспективы.

Несмотря на широту выбора, почти 40 процентов абитуриентов подают документы только в один вуз. Ожидания относительно будущей зарплаты у студентов завышены: в реальности после выпуска они будут получать в среднем на 30–40 процентов меньше, чем думали. Несмотря на расширение возможностей для гибких образовательных траекторий, традиционное очное обучение — самый привлекательный формат высшего образования. И абитуриенты, и родители в целом скептичны в отношении дистанта, но готовы рассматривать современные цифровые альтернативы. При этом 55 процентов студентов изменили бы свой выбор, если бы им представилась такая возможность.

Кроме этого, гендерные и социальные факторы также влияют на выбор вуза и специальности. Женщины чаще выбирают гуманитарные направления, мужчины — технологии и IT. Региональное положение и достаток играют роль в доступе к высшему образованию. Жители малых городов и сельских районов чаще сталкиваются с ограничениями при поступлении, в отличие от жителей крупных городов.

«Пока есть социальное расслоение, будет существовать и образовательное неравенство, в том числе связанное с выбором траектории обучения. Богатые и бедные семьи по-разному воспринимают риски и издержки получения высшего образования. Поэтому даже при одинаковой успеваемости дети делают разный выбор в зависимости от материального и образовательного уровня своих родителей», — подчеркнул Евгений Терентьев, директор Института образования НИУ ВШЭ.

Различия в выборе приводят к разным шансам на успех в жизни. Образованные люди в России зарабатывают почти в два раза больше, чем имеющие только среднее образование. Еще один плюс высшего образования — благополучие и здоровье. Диплом вуза помогает чувствовать себя увереннее, испытывать меньше стресса и в целом быть более счастливым и довольным жизнью.

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НИУ ВШЭ
262 статей
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — одно из крупнейших и самых востребованных высших учебных заведений России, стран СНГ и государств Восточной Европы. В НИУ ВШЭ представлены все уровни образовательной подготовки (от лицея для школьников до аспирантуры и MBA) по широкому спектру направлений в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также творческих специальностей. Научные подразделения ВШЭ — институты, центры, лаборатории, возглавляемые ведущими российскими и зарубежными учеными, ориентированы как на фундаментальные исследования, так и на прикладные разработки по заказам федеральных и региональных органов власти, министерств и ведомств, российских и зарубежных компаний. Высшая школа экономики стабильно занимает высокие места в предметных рейтингах Times Higher Education (THE) и QS, а также является единственным российским университетом в топ-50 рейтингов молодых университетов сразу двух агентств.
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НИУ ВШЭ
# абитуриенты
# вуз
# высшее образование
# Россия
# студенты
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Комментарии

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1 Комментарий

Sergey Romanchenko
Sergey Romanchenko
2 минуты назад
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И это и есть исследование целого блин института??) Анализ- "Проанализировав сотни исследований и данные соцопросов, эксперты из НИУ ВШЭ" Заключение - "Пока есть социальное расслоение, будет существовать и образовательное неравенство, в том числе связанное с выбором обучения. Богатые и бедные семьи по-разному воспринимают риски и издержки получения высшего образования. Поэтому даже при одинаковой успеваемости дети делают разный выбор в зависимости от материального и образовательного уровня своих родителей», — подчеркнул Е. Терентьев, директор Института образования НИУ ВШЭ." Если упростить, экперы из ВШЭ год сладывали 2+2 А директор ВШЭ заявил, что ответ это 4. 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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