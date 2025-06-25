  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Экскурсия
12+
Научная площадка в парке обсерватории

Экскурсанты узнают, почему один из павильонов напоминает инопланетный космический корабль и кто придумал телескоп, всегда направленный на одну и ту же звезду.

Пулковская обсерватория
1 июля, 19:00 Идет 2 ч
1600 Стоимость
Санкт-Петербург Пулковское шоссе, д. 65, к. 1

О мероприятии

Территория Пулковской обсерватории — прекрасная парковая зона, доступная для самостоятельных прогулок. Но это еще и научная площадка, наполненная павильонами и куполами необычных форм. Некоторые из этих павильонов до сих пор действуют, они просыпаются по ночам и телескопы, расположенные внутри, выполняют научные задачи. Другие павильоны представляют большой исторический интерес, поскольку в них находились или до сих пор находятся инструменты, долгое время использовавшиеся для совершения важных научных открытий.

Во время экскурсии, которую проведет историк науки Сергей Масликов, слушатели узнают, почему один из павильонов напоминает инопланетный космический корабль, кто придумал телескоп, всегда направленный на одну и ту же звезду, посчитают панели большого солнечного радиотелескопа. И хотя от некоторых павильонов сохранились только фундаменты, лектор вспомнит какие славные дела происходили на этих местах. Многие инструменты и люди, изобретавшие их и работавшие потом на них, достойны отдельных книг. Об этом обо всем и пойдет речь во время прогулки.

Расписание
1
Вторник
Июль 2025
Пулковское шоссе, д. 65, к. 1 Санкт-Петербург
19:00
Купить
Адрес

Пулковское шоссе, д. 65, к. 1

Только что
Александр Речкин
0
# история
# космос
# телескопы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 17:59
Татьяна

Генетики показали, что произошло с населением при резкой смене культур в Европе в раннем медном веке

Ученые продолжают исследовать генетическую историю народов Европы. Один из важнейших регионов — Среднедунайская, или Паннонская, равнина. Сейчас это территория, главным образом, Венгрии, Румынии. В конце неолита здесь произошли радикальные изменения археологических культур. Что стало причиной? Миграции, экономика, а может быть, климатические катаклизмы? Авторы новой работы дали ответ, изучив кровные связи жителей.

Археология
# Венгрия
# древняя днк
# медный век
# неолит
# Паннония
Позавчера, 13:37
ФизТех

Ученые узнали, дойдут ли воды реки Лена до Северного полюса

Исследователи из МФТИ и ИО РАН изучили, как распространяется плюм реки Лены — огромный по площади слой опресненной воды в Восточной Арктике. Оказалось, что из-за быстрого таяния льдов и усиления ветра поверхностное опреснение значительно увеличилось. В последние годы плюм доходит до акваторий, ранее не подверженных влиянию речного стока. На севере опреснение регистрируется всего в 1300 километрах от полюса. На востоке оно стало достигать Чукотского моря, что может негативно повлиять на его высокую биологическую продуктивность.

ФизТех
# вода
# глобальное изменение климата
# река Лена
# Северный полюс
5 часов назад
Илья Гриднев

Ученые создали бактерию, которая перерабатывает пластик в парацетамол

Химики и биологи модифицировали кишечную палочку, чтобы она перерабатывала ПЭТ — один из самых распространенных видов пластика. Эти бактерии превратили отходы от пластиковых бутылок в ацетаминофен, активный компонент парацетамола.

Биология
# бактерии
# лекарства
# переработка пластика
# ПЭТ
20 июня
Александр Березин

Ученые предложили посадить лес размером с Северную Америку, чтобы не перегреть планету

Выбросы углекислого газа, которые возникнут при сжигании доказанных запасов ископаемого топлива всего 200 компаний, будут настолько велики, что для их компенсации нужны новые леса в десятки миллионов квадратных километров. По крайней мере, так считают авторы новой научной работы. Однако исследование их предшественников ставит эти выводы под серьезное сомнение.

Климат
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное потепление
# климат
Вчера, 17:59
Татьяна

Генетики показали, что произошло с населением при резкой смене культур в Европе в раннем медном веке

Ученые продолжают исследовать генетическую историю народов Европы. Один из важнейших регионов — Среднедунайская, или Паннонская, равнина. Сейчас это территория, главным образом, Венгрии, Румынии. В конце неолита здесь произошли радикальные изменения археологических культур. Что стало причиной? Миграции, экономика, а может быть, климатические катаклизмы? Авторы новой работы дали ответ, изучив кровные связи жителей.

Археология
# Венгрия
# древняя днк
# медный век
# неолит
# Паннония
Позавчера, 11:25
Александр Березин

Переработанный пластик оказался вреден для здоровья

Нарастающий в последние десятки лет пластиковый кризис многие годы пытались решить наращиванием вторичной переработки пластика. Ученые выяснили, что такие переработанные полимеры негативно повлияли на развитие подопытных животных.

Химия
# вторичная переработка
# пластик
# пластификаторы
17 июня
Адель Романенкова

Давно отключенный спутник внезапно прислал «громкий» радиосигнал

Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.

Астрономия
# космический мусор
# космос
# радиосигналы
# спутники
5 июня
Александр Березин

Нашествие миллиона антилоп на Россию заставило фермеров просить об отстреле с вертолетов

Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.

Биология
# антилопы
# глобальное озеленение
# Россия
19 июня
ЮФУ

Ученые выяснили, почему ИИ не победит в «Что? Где? Когда?» среднестатистического россиянина

В ЮФУ придумали новый остроумный способ тестировать ИИ на способность работать в реальных ситуациях использования русского языка. Исследователи искусственного интеллекта из МИИ ИМ ЮФУ предлагают использовать интеллектуальные языковые игры, как пример — заставлять ИИ отвечать на вопросы из архива телевикторины «Что? Где? Когда?» и «Своей игры». Инициативу прокомментировал опытный игрок.

ЮФУ
# ChatGPT
# игра
# интеллект
# искусственный интеллект
# россияне
# языковые модели
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. В грунте астероида Рюгу нашли минерал, которого там не должно быть

    1 час назад

  2. Ночные ящерицы, вероятно, единственные позвоночные, которые выжили вблизи места падения «‎динозаврового» астероида

    3 часа назад

  3. Физики узнали, как свойства пласта влияют на добычу нефти

    3 часа назад

  4. Разработка российских ученых поможет защитить компьютер от вирусов, крадущих личные данные

    3 часа назад
Выбор редакции

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

Позавчера, 12:06

Последние комментарии

Конрад Грамов
3 минуты назад
Конрад, снова автокоррекция! Написал не смешили, а она автоисправила на не спешили.

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Конрад Грамов
4 минуты назад
Павел, Вы бы не позорились своей дремучестью и не спешили честной народ. Лучше сходите на конференцию Интербат, которая проводится каждую весну в

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Рамазан Васильев
7 минут назад
Убедиться в том, что электротранспорт экологичней авто на ДВС можно на одном примере. В сети есть ролик нашего соотечественника, который переехал

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Конрад Грамов
9 минут назад
Игорь, экология там есть. Давно проведено сравнение даже для случая выработки электроэнергии на теплоэлектростанции, а не на ГЭС или АЭС.

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Витальевич
10 минут назад
Витальевич, и ещё, пусть больше леса вырубают и реки загрязняют.

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Витальевич
12 минут назад
Роман, а куда в последствии утилизировать отработанные аккумуляторы, хотя они тоже выделяют отходы хим. реакции? Посмотрите какое загрязнение

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Конрад Грамов
13 минут назад
Lera, зачем вводите людей в заблуждение? На троллейбусах вообще нет литий-ионных аккумуляторов, на них свинцовое старьё. А современные литий-ионные

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Alexandr Smirnov
16 минут назад
Рамазан, тогда можно забить и на тему откуда взять редкоземельные материалы на замену 90% авто откуда брать электричество отсутствие

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Сергей Чечулин
17 минут назад
Роганэтанальный

«Роскосмос» обозначил сроки развертывания российского аналога Starlink

Конрад Грамов
19 минут назад
Андрей, это наглая ложь. Сравнения делались давно экспертами ООН. От России экспертом был академик Стребков.

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Alexandr Smirnov
21 минута назад
Самый очевидный ответ - исследование дало неоднозначные результаты, в том числе по причине не правильного ТЗ. Если оценить все этапы постройки,

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Конрад Грамов
21 минута назад
Sergej, сколько? И в сравнении с хламом на ДВС?

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Конрад Грамов
22 минуты назад
Андрей, забыли ещё про АЭС. А ещё то, что электромобили большую часть заряда своих батарей проводят ночью и, тем самым, способствуют сглаживанию

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Игорь Овсянников
23 минуты назад
И ещё один вопрос, который почти сразу возник у меня, при, размышлениях о суборбитальных перевозках. Что если произойдет авария на любом из

Военно-баллистический транспорт, или Новая история будущего

Рамазан Васильев
23 минуты назад
Павел, могу вам возразить.Во первых, современные ДВС живут не более 10 лет, потом капиталка или в утиль. В Китае уже начато серийное производство

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Waldemar Aust
29 минут назад
Сергей, если ты приводишь такое сравнение...То зачем эта дискуссия? В плане если электромобилитет обречён, то это дело времени. Если углубиться в

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Конрад Грамов
30 минут назад
Best, леди, Вам бы щи варить, а не лезть со своим мнением космического масштаба и такого же масштаба глупости.

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Конрад Грамов
32 минуты назад
Сергей, не пишите о том, в чём не разбираетесь. Для начала сходите на конференцию Интербат, которая проходит весной каждого года в Москве, и

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Ivan Kalita
37 минут назад
Waldemar, Ну вот как будут и докажут свою состоятельность с точки зрения переработки/экологии тогда и поговорим:)

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Конрад Грамов
39 минут назад
Конрад, когда же уберут функцию автокоррекции?! Написал академик Стребков, а автокоррекция исправила на Стрелков.

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно