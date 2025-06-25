Экскурсанты узнают, почему один из павильонов напоминает инопланетный космический корабль и кто придумал телескоп, всегда направленный на одну и ту же звезду.

О мероприятии

Территория Пулковской обсерватории — прекрасная парковая зона, доступная для самостоятельных прогулок. Но это еще и научная площадка, наполненная павильонами и куполами необычных форм. Некоторые из этих павильонов до сих пор действуют, они просыпаются по ночам и телескопы, расположенные внутри, выполняют научные задачи. Другие павильоны представляют большой исторический интерес, поскольку в них находились или до сих пор находятся инструменты, долгое время использовавшиеся для совершения важных научных открытий.

Во время экскурсии, которую проведет историк науки Сергей Масликов, слушатели узнают, почему один из павильонов напоминает инопланетный космический корабль, кто придумал телескоп, всегда направленный на одну и ту же звезду, посчитают панели большого солнечного радиотелескопа. И хотя от некоторых павильонов сохранились только фундаменты, лектор вспомнит какие славные дела происходили на этих местах. Многие инструменты и люди, изобретавшие их и работавшие потом на них, достойны отдельных книг. Об этом обо всем и пойдет речь во время прогулки.

Расписание Пулковское шоссе, д. 65, к. 1 Санкт-Петербург 19:00 Купить