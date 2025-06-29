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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Юлия Николаева
Юлия Николаева
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Рейтинг: +13
Посты: 29

Фотограф сделал высококачественные снимки редких животных в густых джунглях Суматры

Фотографу дикой природы Владимиру Чеху удалось сделать высококачественные снимки суматранского тигра и других редких животных в естественной среде обитания в индонезийских джунглях.

Сообщество
# природа
# фотографии
Суматранский тигр / © Vladimir Cech 
Суматранский тигр / © Vladimir Cech 

Суматранский тигр находится под угрозой исчезновения: по оценкам, на острове Суматра бродят менее 400 особей. 

Суматранский тигр / © Vladimir Cech 
Суматранский тигр / © Vladimir Cech 
Малайский медведь / © Vladimir Cech 
Малайский медведь / © Vladimir Cech 
 Полосатый линзанг  / © Vladimir Cech 
 Полосатый линзанг  / © Vladimir Cech 
Черный суматранский лангур / © Vladimir Cech 
Черный суматранский лангур / © Vladimir Cech 
Свинохвостый макак / © Vladimir Cech 
Свинохвостый макак / © Vladimir Cech 
 Дикая коза / © Vladimir Cech 
 Дикая коза / © Vladimir Cech 
Суматранский тигр / © Vladimir Cech
Суматранский тигр / © Vladimir Cech
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# Балтийское море
# Балтика
# виды
# промысел рыбы
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Биология
# гремучая змея
# змеи
# камера
# сша
# трансляция
# фотоловушки
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# облако Оорта
# плутон
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# солнечный парус
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# Балтийское море
# Балтика
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# промысел рыбы
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# «Суперджет»
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Понравилась статья!

Человек сделал балтийскую треску «карликом»

Dk Rehfnjd
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