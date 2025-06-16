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Слушатели узнают, какие научные работы были выполнены полярниками, несмотря на тяготы войны.
О мероприятии
С 1932-го и до 1964 года изучением и освоением Арктики занималось Главное управление Северного морского пути, в ведение которого был передан Арктический научно-исследовательский институт. К началу 1940-х гг. в нем была организована Служба льда и погоды, которая обслуживала прогнозами всю трассу Севморпути, ее районные бюро погоды действовали в Амдерме, на острове Диксон, в поселке Тикси, на мысе Шмидта, в Анадыре. Сотрудники института работали также в штабах морских операций, гидрологами-бортнаблюдателями при проведении авиационной ледовых разведок, в составе морских ледовых патрулей, на полярных станциях.
Война заставила перестроить всю работу Главсевморпути и института. Многие полярники ушли на фронт. Уже в июле 1941 г. было определено, что учреждения Главсевморпути эвакуируются в Красноярск. В конце июля из Ленинграда туда отправили самые ценные экспонаты Музея Арктики, но другие учреждения ГУСМП эвакуироваться не успели из-за начала блокады Ленинграда. Из Москвы полярники эвакуировались в октябре, а из Ленинграда только весной 1942 г. В сложнейших условиях сотрудники АНИИ не только смогли сохранить научные фонды и здание института, но и продолжали исследования, обороняли город. В Красноярске успешно была организована работа главка, подготовки кадров, смена полярников на станциях и в бюро. Как сложились судьбы исследователей-сотрудников АНИИ? Какие научные работы были ими выполнены, несмотря на тяготы войны? Ответы на эти и многие другие вопросы даст кандидат исторических наук Маргарита Александровна Емелина.
переулок Гривцова, дом 10, литера А
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Среди ныне живущих морских обитателей осталось всего несколько так называемых «живых» ископаемых вроде латимерии или мечехвоста. Остальных мы знаем по уцелевшим остаткам. Новый вид древней рыбы обнаружили палеонтологи в девонском песчанике Канадской Арктики. Судя по найденным зубам и челюстям, рыба была в разы меньше своих родственников, а значит, могла жить в реках, что необычно для этих существ.
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