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Китай отправит рой кубсатов для изучения опасного астероида

Ряд китайских ученых недавно выступили с инициативой отправить миссию к астероиду (99942) Апофис, который 13 апреля 2029 года совершит близкий пролет Земли. Космический камень окажется на расстоянии всего 32 тысяч километров от поверхности нашей планеты. В этот момент жители большей части Европы и Африки смогут увидеть астероид в небе невооруженным глазом.

Снимок астероида (4179) Таутатис, сделанный китайским зондом «Чанъэ-2» / © Yun Jiang, Jianghui Ji, Jiangchuan Huang, Simone Marchi, Yuan Li and Wing-Huen Ip

Идея заключается в том, чтобы исследовать Апофис с помощью роя кубсатов. Аппараты будут запускать все вместе или по отдельности в качестве попутной полезной нагрузки для других миссий.

Кубсаты смогут нести разные научные инструменты, которые позволят измерить массу астероида, изучить морфологию его поверхности, вращение и внутреннюю структуру. Они проведут мультиспектральную съемку Апофиса и оценят параметры гравитационного поля.

Хотя проект китайской миссии официально пока не утвержден, учитывая большой научный интерес со стороны европейских и американских ученых, можно не сомневаться, что КНР даст миссии зеленый свет.