Хотите получать важные новости науки?
Подписаться
  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
5 минут назад
Рейтинг: +1031
Посты: 2262

Китай отправит рой кубсатов для изучения опасного астероида

Ряд китайских ученых недавно выступили с инициативой отправить миссию к астероиду (99942) Апофис, который 13 апреля 2029 года совершит близкий пролет Земли. Космический камень окажется на расстоянии всего 32 тысяч километров от поверхности нашей планеты. В этот момент жители большей части Европы и Африки смогут увидеть астероид в небе невооруженным глазом.

Сообщество
# астероиды
# Китай
# космос
Снимок астероида (4179) Таутатис, сделанный китайским зондом «Чанъэ-2» / © Yun Jiang, Jianghui Ji, Jiangchuan Huang, Simone Marchi, Yuan Li and Wing-Huen Ip
Снимок астероида (4179) Таутатис, сделанный китайским зондом «Чанъэ-2» / © Yun Jiang, Jianghui Ji, Jiangchuan Huang, Simone Marchi, Yuan Li and Wing-Huen Ip

Идея заключается в том, чтобы исследовать Апофис с помощью роя кубсатов. Аппараты будут запускать все вместе или по отдельности в качестве попутной полезной нагрузки для других миссий.

Кубсаты смогут нести разные научные инструменты, которые позволят измерить массу астероида, изучить морфологию его поверхности, вращение и внутреннюю структуру. Они проведут мультиспектральную съемку Апофиса и оценят параметры гравитационного поля.

Хотя проект китайской миссии официально пока не утвержден, учитывая большой научный интерес со стороны европейских и американских ученых, можно не сомневаться, что КНР даст миссии зеленый свет.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
28 Июн
700
Партия социалистов-революционеров: портреты
Центр «Архэ»
Москва
Экскурсия
28 Июн
Бесплатно
Экскурсия на обсерваторию ИФТИС МПГУ
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
28 Июн
Бесплатно
От чисел к генам: как математика помогает ученым
Экспериментаниум
Москва
Лекция
28 Июн
Бесплатно
Живая Солнечная система
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
29 Июн
1000
Нестандартная авиация
Medio Modo
Москва
Лекция
29 Июн
Бесплатно
Индивидуальность человека: родятся ли от осинки апельсинки?
ВДНХ
Москва
Экскурсия
29 Июн
Бесплатно
Самая большая библиотека России
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
29 Июн
Бесплатно
50 фактов о Марсе
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
30 Июн
Бесплатно
Полярники в годы Великой Отечественной войны
Русское географическое общество
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
25 июня
ФизТех

Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера

Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.

ФизТех
# «Суперджет»
# самолет
# сверхзвуковой
# суперкомпьютеры
# Шум
Позавчера, 11:09
ПНИПУ

Не так страшны, как кажутся: можно ли жить рядом с АЭС

Чем больше спорят об энергетике будущего, тем очевиднее: атомные электростанции останутся ее частью. Ученые Пермского Политеха рассказали, как устроен этот мощный и сложный механизм, как системы предотвращают катастрофы при остановке реактора, почему таблетка урана-235 заменяет целый баррель нефти, можно ли жить рядом с АЭС, куда исчезают радиоактивные отходы и почему атомная энергия считается «зеленой».

ПНИПУ
# атомная станция
# АЭС
# нефть
# уран
# энергия
25 июня
Елена Авдеева

Ученые узнали, почему акулы замирают, когда их переворачивают кверху брюхом

Состояние паралича, в которое впадают разные виды животных, хорошо известно и задокументировано. Обычно оно считается защитной реакцией в случае опасности, но никаких доказательств этому до сих пор нет. Особенно загадочным остается поведение обитателей океана, притворяющихся мертвыми. Ученые проверили существующие объяснения этого эффекта и сделали неожиданные выводы.

Биология
# акулы
# паралич
# симуляция
# хрящевые рыбы
# эволюция
25 июня
ФизТех

Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера

Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.

ФизТех
# «Суперджет»
# самолет
# сверхзвуковой
# суперкомпьютеры
# Шум
25 июня
Елена Авдеева

Ученые узнали, почему акулы замирают, когда их переворачивают кверху брюхом

Состояние паралича, в которое впадают разные виды животных, хорошо известно и задокументировано. Обычно оно считается защитной реакцией в случае опасности, но никаких доказательств этому до сих пор нет. Особенно загадочным остается поведение обитателей океана, притворяющихся мертвыми. Ученые проверили существующие объяснения этого эффекта и сделали неожиданные выводы.

Биология
# акулы
# паралич
# симуляция
# хрящевые рыбы
# эволюция
25 июня
Evgenia Vavilova

Физики впервые экспериментально подтвердили существование эмерджентных фотонов в спиновом льде

Квантовые спиновые жидкости (КСЖ) обещают ученым развитие в областях квантовых вычислений и передачи энергии без потерь. В них магнитные моменты частиц теоретически не должны упорядочиваться даже при охлаждении до абсолютного нуля температур.

Физика
# квазичастицы
# квантовая спиновая жидкость
# спиновый лед
# спиноны
17 июня
Адель Романова

Давно отключенный спутник внезапно прислал «громкий» радиосигнал

Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.

Астрономия
# космический мусор
# космос
# радиосигналы
# спутники
25 июня
ФизТех

Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера

Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.

ФизТех
# «Суперджет»
# самолет
# сверхзвуковой
# суперкомпьютеры
# Шум
5 июня
Александр Березин

Нашествие миллиона антилоп на Россию заставило фермеров просить об отстреле с вертолетов

Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.

Биология
# антилопы
# глобальное озеленение
# Россия
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Древние кальмары доминировали в океане 100 миллионов лет назад

    1 час назад

  2. Ученые объяснили на примере ископаемого иглокожего, как морская звезда стала пятирукой

    2 часа назад

  3. Археолог оспорил «отмену» женщины-фараона Хатшепсут

    Вчера, 14:58

  4. Физики напечатали на 3D-принтере искусственную породу для добычи нефти

    Вчера, 13:59
Выбор редакции

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

23 июня

Последние комментарии

Aлек сей Нии_pet
32 минуты назад
да, иинтереный сайт был, но какой-то уж очень несерьёзный в плане посетителей; по коментам и "скатился" давно про него не слышал https://www.mista.ru/topic/660037

Физики напечатали на 3D-принтере искусственную породу для добычи нефти

Aлек сей Нии_pet
35 минут назад
АО, если вопрос в общем смысле - то занятие это сугубо для фантастов, а если в прикладном - то ЧИТАТЬ СТАТЬИ НАДО ;

Lucasfilm представила официальную интерактивную карту галактики «Звездных войн»

Aлек сей Нии_pet
36 минут назад
Игорь, гравицапу ещё достать надо! а она только на кавказских рынках и есть, у цыгын не берите -

Lucasfilm представила официальную интерактивную карту галактики «Звездных войн»

Y V
50 минут назад
В тропическом климате такая краска(постоянно влажная) за пару недель станет зелёной: вырастут на ней или водоросли со мхами, или грибы ака черная

Новая краска охладила дома в 10 раз эффективнее стандартных. Это может существенно снизить мировое потребление электроэнергии

Иван Колупаев
52 минуты назад
Kiridan, это робот т9 так выражает свою солидарность с угнетенными собратьями. Не уверен впрочем что автор хотя бы поняла суть претензий, как и

Пользователи обнаружили, что ChatGPT выдает ответы на чужие запросы и делится конфиденциальной информацией

Kiridan
1 час назад
"по средствам голосового режима" На "научном", мать его, сайте.

Пользователи обнаружили, что ChatGPT выдает ответы на чужие запросы и делится конфиденциальной информацией

Игорь Кузин
2 часа назад
Так, например, с гравицаппой можно вообще в любую точку Вселенной за пять секунд.

Lucasfilm представила официальную интерактивную карту галактики «Звездных войн»

Александр Березин
2 часа назад
сергей, працюйте більше, шановний. Не лінуйтеся, перемога сама себе не викує.

Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера

Eugene Saven
2 часа назад
Aliaksandr, хорошо, а что есть эго? И почему у ИИ не может появиться чего-то подобного?

Нейросети в ходе тестов осознали, что их проверяют и вели себя «примерно»

Александр Березин
3 часа назад
Андрей, позвольте, но блоги компаний и вузов не относятся к редакционным материалам NS. Мы предоставляем им площадку, и можем запретить публикацию

Физики напечатали на 3D-принтере искусственную породу для добычи нефти

Readtext
8 часов назад
Как вспомню камни каждые 2 метра, до сих пор впечатление портят

Новую игру Кодзимы Death Stranding 2 назвали одной из самых технологичных и красивых

Андрей
12 часов назад
Помнится, был сайт такой "membrana.ru". Начал хорошо, но закончилось это диким позорищем. Вы скатываетесь туда же. Поверить не могу

Физики напечатали на 3D-принтере искусственную породу для добычи нефти

Андрей
12 часов назад
Уволить. Уволить немедленно того, кто из Физтеха это прислал. И запретить публиковаться где бы то ни было. Керн, ага.

Физики напечатали на 3D-принтере искусственную породу для добычи нефти

сергей илюхин
13 часов назад
Лучьше бы определили на сколько болен головой шизофреник дед .который у корыта с троном и своей шайкой единоросов

Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера

emir aznakayev
15 часов назад
Sergey, есть ficting countries

Нестандартные уравнения: как искусственный интеллект ищет мельчайшие иголки в гигантском стоге сена научных возможностей

Алекс Н
16 часов назад
Описаться можно от счастья. От куда у них супер компьютер и суперкрыло? Приснилось? Они супер Ладу и супер Ниву рестайлинг не могут сделать уже

Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера

Константин Головачёв
17 часов назад
Бойся монстров, самые страшные из них ходят на двух ногах

Иран впервые применил баллистическую ракету Kheibar Shekan в атаке на Израиль

Юрий Багов
18 часов назад
Готовятся к возможной морской блокаде

В Китае показали, как идет строительство «суперканала»

Юрий Багов
18 часов назад
Gasyrlan, чурка немытая, сам ты клоун. Думай прежде чем вякнуть что-то. Кутригуры оногуры это уже гуннское время, 5 век. А я тебе помогал найти твоих в

Тюркское происхождение гуннов не выдержало проверки лингвистов

Александр Березин
18 часов назад
Константин, добраться было проще, но на Окинаву люди попали с Тайваня, а не оттуда. Материальная культура+гены на это указывают. На Корее таких

Японские ученые воссоздали древнее каноэ-долбленку и переплыли сильнейшее течение Куросио

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно