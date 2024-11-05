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Озеленение Сахары изменило все северное полушарие Земли
В более теплые периоды истории планеты Сахара прекращала быть пустыней и зарастала растительностью. Теперь климатологи выяснили, что такое зарастание сильнейшим образом влияло как минимум на все Северное полушарие и в особенности на Арктику, Европу и Среднюю Азию. Эти выводы интересны в контексте нынешнего потепления, последствием которого ряд ученых считают новое близящееся озеленение Сахары.
Между 11 и пять тысячами лет назад северное лето совпадало с наибольшим сближением Земли и Солнца, которое сегодня приходится на лето в Южном полушарии. Поскольку Южное полушарие за счет льдов Антарктиды отражало и отражает свет в космос намного сильнее, чем Северное, период 11-5 тысяч лет назад был существенно теплее, чем голоцен в целом (он начался 11 тысяч лет назад и продолжается до сих пор). Средние температуры были около плюс 15 градусов Цельсия, то есть на уровне 2020-х и на градус выше, чем до начала антропогенного глобального потепления.
Как и остальные теплые периоды истории Земли, голоценовый климатический оптимум был временем, когда пустыня Сахара заросла и была в основном зеленой. Однако до сих пор было не вполне ясно, насколько сильно это влияло на планету в целом. Авторы новой научной работы, опубликованной в журнале Climate of the Past, решили изучить этот вопрос. Ученые смоделировали климат Земли в ту эпоху в двух вариантах: с растительностью в Сахаре и без нее.
Выяснилось, что влияние озеленения пустыни на остальной мир весьма значительно. Растительность темнее поверхности пустыни (у нее ниже альбедо, то есть отражающая способность), кроме того, она закрепляет песок и практически подавляет песчаные бури — регулярный бич Сахары и прилегающих регионов. Микрочастицы от этих бурь создают опасные для здоровья значения вплоть до Италии и в отдельные годы (например, в 2024-м) даже Москвы. Пыль от бурь поднимается достаточно высоко, чтобы блокировать часть солнечной энергии и заметно охлаждать планету.
Оба фактора привели к тому, что в моделировании Северного полушария Земли с заросшей Сахарой средние температуры от северных субтропиков до Арктики серьезно повышались — особенно в Арктике. То же самое относилось к осадкам.
При этом в Западной Европе зимы становились несколько прохладнее, а лето более теплым, чем в варианте без озеленения Сахары. Центральная и Восточная Европы в мире с зеленой Сахарой становились теплее, Средняя Азия получала более прохладное лето, более теплую зиму и большее количество осадков. Одновременно Средиземноморье становилось прохладнее и получало больше осадков.
Отметим, что когда исследователи сравнили итоги своего моделирования с палеоклиматическими данными, полученными от ископаемых образов (древние древесные кольца, зависимые от температуры окружающей среды, соотношения изотопов и так далее), то получили далекое от идеального соответствие. В то же время оно было выше, чем для моделирования без зеленой Сахары.
Хотя авторы научной работы проанализировали климатическое прошлое, их выводы актуальны и для близкого будущего. Сейчас Земля практически вернулась к температурам оптимума голоцена. Ряд западных ученых говорят о начавшемся озеленении Сахары, хотя современные российские климатологи его и не ожидают.
Крупнейший отечественный климатолог прошлого Михаил Будыко, предсказавший неизбежность глобального потепления и его точное количественное значение еще в 1970-х, считал, что новое озеленение Сахары будет неизбежным следствием нового потепления. Если все так и произойдет, климат высоких и средних широт Земли может измениться в ту же сторону, что и 5-11 тысяч лет назад.
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