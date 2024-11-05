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8 минут назад
Александр Березин
35

Озеленение Сахары изменило все северное полушарие Земли

4.4

В более теплые периоды истории планеты Сахара прекращала быть пустыней и зарастала растительностью. Теперь климатологи выяснили, что такое зарастание сильнейшим образом влияло как минимум на все Северное полушарие и в особенности на Арктику, Европу и Среднюю Азию. Эти выводы интересны в контексте нынешнего потепления, последствием которого ряд ученых считают новое близящееся озеленение Сахары.

Климат
# глобальное озеленение
# климатология
# палеоклиматология
# Сахара
Спутниковый снимок Африки 13 сентября 2024 года. Верхняя часть зеленой зоны простирается в бывшую пустыню на 100 и более километров. Так получилось потому, что летом 2024 года в Сахаре выпало немало дождей. Насколько устойчив этот эффект в многолетней перспективе пока неясно, хотя советский климатолог Михаил Будыко и ожидал достаточно серьезное зарастание Сахары уже в первые несколько десятилетий XXI века / © CIRA, RAMMB

Между 11 и пять тысячами лет назад северное лето совпадало с наибольшим сближением Земли и Солнца, которое сегодня приходится на лето в Южном полушарии. Поскольку Южное полушарие за счет льдов Антарктиды отражало и отражает свет в космос намного сильнее, чем Северное, период 11-5 тысяч лет назад был существенно теплее, чем голоцен в целом (он начался 11 тысяч лет назад и продолжается до сих пор). Средние температуры были около плюс 15 градусов Цельсия, то есть на уровне 2020-х и на градус выше, чем до начала антропогенного глобального потепления.

Как и остальные теплые периоды истории Земли, голоценовый климатический оптимум был временем, когда пустыня Сахара заросла и была в основном зеленой. Однако до сих пор было не вполне ясно, насколько сильно это влияло на планету в целом. Авторы новой научной работы, опубликованной в журнале Climate of the Past, решили изучить этот вопрос. Ученые смоделировали климат Земли в ту эпоху в двух вариантах: с растительностью в Сахаре и без нее.

Выяснилось, что влияние озеленения пустыни на остальной мир весьма значительно. Растительность темнее поверхности пустыни (у нее ниже альбедо, то есть отражающая способность), кроме того, она закрепляет песок и практически подавляет песчаные бури — регулярный бич Сахары и прилегающих регионов. Микрочастицы от этих бурь создают опасные для здоровья значения вплоть до Италии и в отдельные годы (например, в 2024-м) даже Москвы. Пыль от бурь поднимается достаточно высоко, чтобы блокировать часть солнечной энергии и заметно охлаждать планету.

Оба фактора привели к тому, что в моделировании Северного полушария Земли с заросшей Сахарой средние температуры от северных субтропиков до Арктики серьезно повышались — особенно в Арктике. То же самое относилось к осадкам.

Влияние зеленой Сахары на северное полушарие Земли. MG GS означает симуляцию с зеленой Сахарой, T — температуру, Pr — осадки / © Marco Gaetani et al.

При этом в Западной Европе зимы становились несколько прохладнее, а лето более теплым, чем в варианте без озеленения Сахары. Центральная и Восточная Европы в мире с зеленой Сахарой становились теплее, Средняя Азия получала более прохладное лето, более теплую зиму и большее количество осадков. Одновременно Средиземноморье становилось прохладнее и получало больше осадков.

Отметим, что когда исследователи сравнили итоги своего моделирования с палеоклиматическими данными, полученными от ископаемых образов (древние древесные кольца, зависимые от температуры окружающей среды, соотношения изотопов и так далее), то получили далекое от идеального соответствие. В то же время оно было выше, чем для моделирования без зеленой Сахары.

Хотя авторы научной работы проанализировали климатическое прошлое, их выводы актуальны и для близкого будущего. Сейчас Земля практически вернулась к температурам оптимума голоцена. Ряд западных ученых говорят о начавшемся озеленении Сахары, хотя современные российские климатологи его и не ожидают.

Крупнейший отечественный климатолог прошлого Михаил Будыко, предсказавший неизбежность глобального потепления и его точное количественное значение еще в 1970-х, считал, что новое озеленение Сахары будет неизбежным следствием нового потепления. Если все так и произойдет, климат высоких и средних широт Земли может измениться в ту же сторону, что и 5-11 тысяч лет назад.

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Климат
# глобальное озеленение
# климатология
# палеоклиматология
# Сахара
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А если генной инженерией сконструировать подходящий для нынешнего Марса организм?

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Odile Ullner
10 часов назад
Виталий, а как насчет договора о границах? Вроде и договор был, и границы были. И кто же их не соблюдал? Грузинские бешеные собаки?

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Генералиссимус Коньяк...
10 часов назад
Xoхлам на счастье

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Виталий Кришталь
11 часов назад
Odile, Договор о дружбе (дружбы нет) Договор о безопасности и сотрудничестве ( нет ни того ни другого) Эти бешеные собаки не соблюдали никаких

Спутниковые снимки показали, как Россия потеряла территорию площадью 53 гектараСпутниковые снимки показали, как Россия потеряла территорию площадью 53 гектара

Andrey Moskalev
11 часов назад
Vadym, учите мат часть. https://elementy.ru/time/excited/excited-atoms-1.html можете и википедию почитать

Почему пламя светится? Чем оно является с физической точки зрения?Почему пламя светится? Чем оно является с физической точки зрения?

Eydar
11 часов назад
Всё просто как собственно потеряла так и найдёт вот только в каком количестве 🤔 это знает только бог

Спутниковые снимки показали, как Россия потеряла территорию площадью 53 гектараСпутниковые снимки показали, как Россия потеряла территорию площадью 53 гектара

Иван Колупаев
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Odile Ullner
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Александр Анатольевич...
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