27 января, 13:15
Максим Абдулаев
Живые стены с настоящей почвой привлекли в 14 раз больше птиц, чем обычные городские фасады

Британские экологи изучили системы вертикального озеленения и показали, как их конструкция влияет на способность поддерживать городскую фауну. Стены на основе грунтового субстрата создают полноценные экосистемы с пищевыми цепочками, тогда как популярные гидропонные системы остаются красивой, но почти стерильной декорацией.

Биология
# биоразнообразие
# городская среда
# насекомые
# птицы
# экология
Живая стена в Калифорнии / © Downtowngal

Вертикальное озеленение считается одним из главных трендов современной урбанистики. Однако его реальная экологическая польза долгое время принималась на веру. Авторы работы, опубликованной в журнале Urban Science, провели ревизию научной литературы: из 2638 статей о живых стенах лишь 56 касались биоразнообразия, и только в 27% из них (около 15 работ) упоминались конкретные виды животных.

Архитекторы и чиновники рассматривают такие стены как «искусственную среду» с низкой ценностью. Ученые из Плимутского университета решили проверить, так ли это, сравнив реальную населенность трех стен: двух с почвенными карманами и одной гидропонной (на войлочной основе).

Чтобы оценить качество среды, исследователи наблюдали не только за летающими насекомыми и птицами. Экологи брали пробы грунта из карманов стен и экстрагировали из них микроскопических обитателей, а также использовали акустические детекторы для поиска летучих мышей.

Исследование выявило разницу в эффективности разных систем и растений. Ученые сравнили количество птиц на участках с озеленением и на обычной городской улице. Если на контрольной, «голой» улице фиксировали в среднем 2 птицы за наблюдение, то у гидропонной зеленой стены — 24 птицы. У самой крупной почвенной стены — 28 птиц.

Таким образом, правильно организованная живая стена привлекает в 14 раз больше пернатых, чем обычный фасад. Воробьи, зарянки и дрозды использовали эти конструкции не только для охоты на насекомых, но и для гнездования.

Анализ субстрата показал, что стены с землей работают как инкубаторы корма для птиц. В пробах было найдено 481 беспозвоночное из 19 семейств (включая клещей и ногохвосток). При этом плотность населения зависела от растения. Например, в плотной корневой системе осоки (Carex oshimensis) нашли 272 организма. В корнях декоративной фатсии (Fatsia japonica) — всего 12.
Разница в 22 раза доказывает, что для экологии важен не просто «зеленый цвет», а структура корневой системы.

На стенах сформировалась устойчивая популяция пауков (всего собрали 274 особи), которые контролируют численность мошек. Почти 60% из них составили два вида: паук-крестовик и Zygiella x-notata.

Работа доказывает, что вертикальное озеленение действительно повышает биоразнообразие, особенно если в живых стенах есть настоящий грунт. Однако авторы отметили, что несмотря на обилие еды, в стенах отказались селиться летучие мыши. Ученые рекомендуют не просто вешать растения, но и специально проектировать в конструкциях щели и ниши, которые могли бы стать убежищем для рукокрылых.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
