Живые стены с настоящей почвой привлекли в 14 раз больше птиц, чем обычные городские фасады
Британские экологи изучили системы вертикального озеленения и показали, как их конструкция влияет на способность поддерживать городскую фауну. Стены на основе грунтового субстрата создают полноценные экосистемы с пищевыми цепочками, тогда как популярные гидропонные системы остаются красивой, но почти стерильной декорацией.
Вертикальное озеленение считается одним из главных трендов современной урбанистики. Однако его реальная экологическая польза долгое время принималась на веру. Авторы работы, опубликованной в журнале Urban Science, провели ревизию научной литературы: из 2638 статей о живых стенах лишь 56 касались биоразнообразия, и только в 27% из них (около 15 работ) упоминались конкретные виды животных.
Архитекторы и чиновники рассматривают такие стены как «искусственную среду» с низкой ценностью. Ученые из Плимутского университета решили проверить, так ли это, сравнив реальную населенность трех стен: двух с почвенными карманами и одной гидропонной (на войлочной основе).
Чтобы оценить качество среды, исследователи наблюдали не только за летающими насекомыми и птицами. Экологи брали пробы грунта из карманов стен и экстрагировали из них микроскопических обитателей, а также использовали акустические детекторы для поиска летучих мышей.
Исследование выявило разницу в эффективности разных систем и растений. Ученые сравнили количество птиц на участках с озеленением и на обычной городской улице. Если на контрольной, «голой» улице фиксировали в среднем 2 птицы за наблюдение, то у гидропонной зеленой стены — 24 птицы. У самой крупной почвенной стены — 28 птиц.
Таким образом, правильно организованная живая стена привлекает в 14 раз больше пернатых, чем обычный фасад. Воробьи, зарянки и дрозды использовали эти конструкции не только для охоты на насекомых, но и для гнездования.
Анализ субстрата показал, что стены с землей работают как инкубаторы корма для птиц. В пробах было найдено 481 беспозвоночное из 19 семейств (включая клещей и ногохвосток). При этом плотность населения зависела от растения. Например, в плотной корневой системе осоки (Carex oshimensis) нашли 272 организма. В корнях декоративной фатсии (Fatsia japonica) — всего 12.
Разница в 22 раза доказывает, что для экологии важен не просто «зеленый цвет», а структура корневой системы.
На стенах сформировалась устойчивая популяция пауков (всего собрали 274 особи), которые контролируют численность мошек. Почти 60% из них составили два вида: паук-крестовик и Zygiella x-notata.
Работа доказывает, что вертикальное озеленение действительно повышает биоразнообразие, особенно если в живых стенах есть настоящий грунт. Однако авторы отметили, что несмотря на обилие еды, в стенах отказались селиться летучие мыши. Ученые рекомендуют не просто вешать растения, но и специально проектировать в конструкциях щели и ниши, которые могли бы стать убежищем для рукокрылых.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.
Ученый из НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде и ИППИ РАН Иван Ремизов совершил концептуальный прорыв в теории дифференциальных уравнений. Ему удалось вывести универсальную формулу для решения задач, которые более 190 лет считались нерешаемыми аналитическим путем. Полученный результат радикально меняет картину мира в одной из старейших областей математики, важной для фундаментальной физики и экономики.
Вопреки множеству оценок из СМИ, самый крупный остров мира небогат полезными ископаемыми, но и никак не «бесполезный кусок льда». Открытия датских ученых последних лет показывают, что ценность этого куска суши намного выше, чем можно было подумать еще в 2010-х. Так зачем на самом деле он нужен Трампу и может ли его отъем разрушить НАТО, как на это надеются некоторые в России?
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
14 Февраля, 2021
Космические очки
25 Января, 2026
Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?
19 Марта, 2016
Самые странные объекты во Вселенной
21 Ноября, 2015
Топ самых абсурдных образцов военной техники
15 Июня, 2016
Чем вреден фастфуд
