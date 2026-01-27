Живые стены с настоящей почвой привлекли в 14 раз больше птиц, чем обычные городские фасады

Британские экологи изучили системы вертикального озеленения и показали, как их конструкция влияет на способность поддерживать городскую фауну. Стены на основе грунтового субстрата создают полноценные экосистемы с пищевыми цепочками, тогда как популярные гидропонные системы остаются красивой, но почти стерильной декорацией.

Вертикальное озеленение считается одним из главных трендов современной урбанистики. Однако его реальная экологическая польза долгое время принималась на веру. Авторы работы, опубликованной в журнале Urban Science, провели ревизию научной литературы: из 2638 статей о живых стенах лишь 56 касались биоразнообразия, и только в 27% из них (около 15 работ) упоминались конкретные виды животных.

Архитекторы и чиновники рассматривают такие стены как «искусственную среду» с низкой ценностью. Ученые из Плимутского университета решили проверить, так ли это, сравнив реальную населенность трех стен: двух с почвенными карманами и одной гидропонной (на войлочной основе).

Чтобы оценить качество среды, исследователи наблюдали не только за летающими насекомыми и птицами. Экологи брали пробы грунта из карманов стен и экстрагировали из них микроскопических обитателей, а также использовали акустические детекторы для поиска летучих мышей.

Исследование выявило разницу в эффективности разных систем и растений. Ученые сравнили количество птиц на участках с озеленением и на обычной городской улице. Если на контрольной, «голой» улице фиксировали в среднем 2 птицы за наблюдение, то у гидропонной зеленой стены — 24 птицы. У самой крупной почвенной стены — 28 птиц.

Таким образом, правильно организованная живая стена привлекает в 14 раз больше пернатых, чем обычный фасад. Воробьи, зарянки и дрозды использовали эти конструкции не только для охоты на насекомых, но и для гнездования.

Анализ субстрата показал, что стены с землей работают как инкубаторы корма для птиц. В пробах было найдено 481 беспозвоночное из 19 семейств (включая клещей и ногохвосток). При этом плотность населения зависела от растения. Например, в плотной корневой системе осоки (Carex oshimensis) нашли 272 организма. В корнях декоративной фатсии (Fatsia japonica) — всего 12.

Разница в 22 раза доказывает, что для экологии важен не просто «зеленый цвет», а структура корневой системы.

На стенах сформировалась устойчивая популяция пауков (всего собрали 274 особи), которые контролируют численность мошек. Почти 60% из них составили два вида: паук-крестовик и Zygiella x-notata.

Работа доказывает, что вертикальное озеленение действительно повышает биоразнообразие, особенно если в живых стенах есть настоящий грунт. Однако авторы отметили, что несмотря на обилие еды, в стенах отказались селиться летучие мыши. Ученые рекомендуют не просто вешать растения, но и специально проектировать в конструкциях щели и ниши, которые могли бы стать убежищем для рукокрылых.

Максим Абдулаев 60 статей Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.