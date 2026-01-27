Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ясли повлияли на микробиом детей больше, чем домашняя среда
Международная группа исследователей выяснила, что социализация младенцев напрямую влияет на состав их кишечных бактерий. Анализ ДНК показал, что уже через несколько месяцев посещения яслей дети начинают активнее обмениваться полезными микробами со сверстниками, чем со своими родителями.
Фундамент микробиома закладывается при рождении и грудном вскармливании — в этот период главным донором бактерий выступает мать. Однако то, как формируется микрофлора в конце первого года жизни, когда ребенок начинает активно контактировать с внешним миром, оставалось неизученным.
Традиционно ясли и детские сады воспринимаются родителями как источники инфекций. Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature, решили проверить, играет ли тесное общение детей роль в передаче не только патогенов, но и нормальной, здоровой микробиоты, необходимой для развития иммунитета.
В исследовании приняли участие 43 младенца (средний возраст — 10 месяцев), их родители, братья, сестры, воспитатели и даже домашние животные — всего 134 участника. В течение первого года посещения яслей у всех участников регулярно собирали образцы биоматериала (всего 1013 проб). Используя метод шотган-секвенирования и алгоритмы StrainPhlAn 4, авторы отслеживали не просто виды бактерий, а уникальные штаммы. Это позволило точно реконструировать маршруты передачи микробов: например, определить, что конкретная бактерия у ребенка А — это тот же самый клон, что был у ребенка Б неделю назад.
Анализ показал, что обмен микробами в детском коллективе начинается практически мгновенно. Уже к концу первого семестра (через 3 месяца) вклад ясельных штаммов в микробиом ребенка превысил вклад семейных (39,6% против 20,6%). Если ребенок принимал антибиотики, его микробиом «обнулялся», а затем стремительно восстанавливался — но уже за счет бактерий, полученных от одногруппников, а не от родителей.
Ученым даже удалось отследить цепочки передачи конкретных микробов. Например, штамм полезной бактерии Akkermansia muciniphila перешел от одного младенца к другому, затем заселил кишечник его матери, а от нее передался отцу. Также выяснилось, что дети обмениваются бактериями с домашними питомцами гораздо активнее, чем взрослые, — вероятно, из-за привычки ползать по полу.
Исследование доказывает, что микробиом человека формируется не только генетикой и диетой, но и социальным окружением. Ясли выступают мощным хабом горизонтальной передачи бактерий. Это взаимодействие критически важно: дети делятся не только вирусами, но и полезными комменсалами, тренируя иммунную систему и повышая общее биоразнообразие организма.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.
Ученый из НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде и ИППИ РАН Иван Ремизов совершил концептуальный прорыв в теории дифференциальных уравнений. Ему удалось вывести универсальную формулу для решения задач, которые более 190 лет считались нерешаемыми аналитическим путем. Полученный результат радикально меняет картину мира в одной из старейших областей математики, важной для фундаментальной физики и экономики.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.
Вопреки множеству оценок из СМИ, самый крупный остров мира небогат полезными ископаемыми, но и никак не «бесполезный кусок льда». Открытия датских ученых последних лет показывают, что ценность этого куска суши намного выше, чем можно было подумать еще в 2010-х. Так зачем на самом деле он нужен Трампу и может ли его отъем разрушить НАТО, как на это надеются некоторые в России?
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
16 Ноября, 2015
Безопасны ли пассажирские самолеты?
21 Мая, 2019
xDrive vs. quattro vs. 4MATIC: что лучше?
12 Сентября, 2016
Сталинские соколы: мифы и реальность
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии