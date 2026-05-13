13 мая, 11:38
Андрей Серегин
Внутренняя иерархия подавила желание приматов играть друг с другом

Известно, что взрослые особи одних видов обезьян продолжают играть друг с другом, а других — нет. Однако ученые не могли выяснить, почему так происходит. Новое исследование показало, что желание играть объясняется внутренним устройством группы приматов: игры сохраняются лишь в тех из них, где особи имеют равное положение в иерархии.

Обезьяны в заповеднике Лонглит (Великобритания) / © Stuart Dootson

Игра у взрослых особей в животном мире — явление, известное у людей, но его распространенность у других приматов и причины сохранения в эволюции оставались загадкой. В человеческих сообществах наблюдается четкая закономерность: в обществах охотников-собирателей, где низкая стратификация и высокая мобильность, игра у взрослых поощряется, выполняя функцию снижения агрессии и укрепления коллектива. Напротив, в аграрных культурах с упором на конформизм игривость у взрослых подавляется. 

Ранние исследования показали, что игра взрослых встречается почти у половины видов приматов, но причины этого не объясняли. Более поздние попытки связать наличие игры с экологическими и жизненными факторами, такими как диета, среда обитания, метаболизм, не увенчались успехом: эти факторы не объясняли сохранение игры.

В новом исследовании ученые проанализировали наличие и отсутствие игр у 37 видов приматов. Каждый вид независимо классифицировался по социальному стилю: деспотический, умеренно деспотический и толерантный. Ученые также учли альтернативные гипотезы, собрав данные по морфологии, выявив массу тела самок и индекс полового диморфизма, который часто используют как показатель уровня внутриполовой конкуренции и социальной структуре группы: парная, гаремная или мультисамцовая. Также авторы исследования учли и исключили фактор возможного родства исследуемых особей. Результаты исследования опубликовал журнал Biology Letters.

Морфологические факторы, такие как масса тела, не показали никакой значимой связи с вероятностью игры у взрослых приматов. Напротив, социальный стиль оказался решающим фактором. Вероятность наблюдать игру у взрослых была максимальной в толерантных видах и минимальной в деспотических, в то время как умеренно деспотические виды заняли промежуточное положение.

Более того, прямое сравнение показало, что социальный стиль значительно лучше предсказывает наличие игры, чем социальная структура. Несмотря на это, близкородственные виды приматов демонстрировали схожий стиль игрового поведения, что говорит о глубоких эволюционных корнях этого феномена.

Таким образом ученые подтвердили, что именно распределение власти в обществе, а не его структура или физические особенности особей, объясняет феномен взрослой игры у приматов. Авторы исследования предложили рассматривать социальную терпимость и взрослую игру как части системы. Для приматов игра создает и укрепляет доверие и широкие социальные связи, что, в свою очередь, поддерживает терпимость в обществе. 

В деспотических же системах издержки такого рискованного и требующего взаимного доверия поведения, как игра, перевешивают его потенциальные выгоды, что ведет к ее угасанию. Как предположили ученые, ключевой возможностью для подавления или стимулирования игровой активности может быть онтогенез — развитие в определенной социальной среде.

