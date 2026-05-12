Как инженеры планируют продлить жизнь «Вояджеров»? Новые детали миссии
Два зонда — «Вояджер-1» (Voyager 1) и «Вояджер-2» (Voyager 2) — стартовали в 1977 году и изначально предназначались для исследования планет-гигантов Солнечной системы. Сегодня они находятся далеко за их пределами.
Когда аппараты только отправились в путь, их радиоизотопные генераторы выдавали около 470 ватт мощности. Сейчас энергии осталось примерно вдвое меньше — около 230 ватт на каждый аппарат, причем значительная часть уходит лишь на поддержание связи с Землей. Для передачи сигнала на нашу планету требуется примерно 200 ватт, а сам радиосигнал идет почти сутки в одну сторону.
NASA уже много лет экономит энергию, постепенно отключая научные приборы. У «Вояджер-1» сейчас продолжают полноценно работать лишь магнитометр и система регистрации плазменных волн. У «Вояджер-2» активны три инструмента: магнитометр, детектор космических лучей и та же плазменная система.
При этом зонды ежегодно теряют около четырех ватт мощности. Именно поэтому инженеры Лаборатории реактивного движения готовят рискованную операцию под неофициальным названием «Большой взрыв». Ее цель — сократить энергопотребление примерно на 10 ватт.
Для этого специалисты планируют отключить три обогревателя, предотвращающие замерзание топливных магистралей двигателей ориентации, и заменить их другой системой подогрева, которая будет работать заметно экономичнее. Если эксперимент окажется успешным, NASA сможет отсрочить отключение еще одного научного инструмента как минимум на год.
Испытания новой схемы должны пройти сначала на «Вояджер-2», а затем — на «Вояджер-1».
Главная проблема в том, что аппараты стареют буквально во всем. Топливные линии находятся на грани замерзания, электроника постепенно деградирует под воздействием космической радиации, а многие резервные системы уже сами давно состарились. Тем не менее инженеры до сих пор поражаются тому, насколько надежно были созданы «Вояджеры».
Ученые считают вполне реальным, что аппараты доживут до своего 50-летнего юбилея в 2027 году. Более оптимистичный сценарий допускает работу вплоть до 2030-х годов — особенно если удастся успешно реализовать нынешнюю программу энергосбережения.
Руководитель проекта «Вояджер» Сюзанна Додд сообщила, что ее цель — довести аппараты до расстояния в 200 астрономических единиц от Земли (астрономическая единица равна среднему расстоянию от Земли до Солнца). По расчетам, этого рубежа «Вояджер-1» сможет достичь примерно к 2035 году.
Сегодня «Вояджер-1» находится уже примерно в 170 астрономических единицах от Земли, а «Вояджер-2» — примерно в 143.
