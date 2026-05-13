Линкоры класса «Трамп» получат ядерные энергетические установки

Модель корабля класса «Трамп» / © Eric Tegler

Ранее представители ВМС США высказывались против этой идеи. Тем не менее теперь американский флот официально заявил: перспективные линкоры класса «Трамп» будут атомными. Это решение станет важнейшим поворотом в программе и неизбежно повлияет как на стоимость кораблей, так и на сложность их конструкции. Еще четыре недели назад бывший министр военно-морских сил США Джон Фелан называл подобный вариант «маловероятным».

О намерении оснастить корабли ядерной силовой установкой ВМС США сообщили в новом ежегодном плане кораблестроения. В документе будущие корабли обозначаются как ядерные ракетные линкоры.

Сегодня единственными надводными кораблями с ядерной энергетикой в составе американского флота остаются авианосцы классов «Нимиц» и «Джеральд Р. Форд».

Ядерная энергетика обеспечивает практически неограниченную дальность плавания и значительно увеличивает возможности корабля по выработке электроэнергии. Однако за эти преимущества приходится платить высокой стоимостью, сложностью проектирования и дорогостоящим обслуживанием.

Согласно новому плану, ВМС намерены построить 15 линкоров класса «Трамп» в период с 2028 по 2055 финансовый год — примерно по одному кораблю каждые два года. При этом два корабля планируется заказать подряд — в 2030 и 2031 годах.

Предварительная стоимость каждого линкора оценивается в 17 миллиардов долларов. Это заметно дороже даже новых авианосцев класса «Джеральд Р. Форд», стоимость которых, по прогнозам, составит от 13 до 15 миллиардов долларов за единицу.

При этом подчеркивается, что новые линкоры не станут заменой эсминцам. Их основная задача — нанесение массированных дальнобойных ударов и выполнение роли устойчивого передового командного пункта.

В плане также отмечается, что колоссальные возможности по выработке энергии позволят кораблю вести боевые действия во всем электромагнитном спектре — от радиоэлектронной борьбы до применения мощных лазеров, способных снизить зависимость от дорогостоящих одноразовых боеприпасов.

Благодаря огромному внутреннему объему линкоры смогут принимать на борт полноценный штаб флота, превращаясь в морской центр управления операциями. ВМС считают, что корабль сможет возглавлять ударную группу надводных сил, действовать совместно с авианосными соединениями или автономно противостоять современным угрозам.

По имеющимся данным, водоизмещение линкоров составит около 35 тысяч тонн. Ожидается, что длина кораблей будет составлять от 250 до 270 метров, ширина — от 32 до 35 метров, а максимальная скорость превысит 55 километров в час.