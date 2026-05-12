Рейтинг крупнейших портов мира по контейнерообороту

Крупнейшие порты мира по контейнерообороту / © Visual Capitalist

В 2024 году через мировые порты прошло около 743 миллионов контейнеров TEU (условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств, основана на объеме 20-футового (6,1 метра) интермодального ISO-контейнера), и более половины этого объема пришлось всего на 20 крупнейших портов планеты.

Инфографика выше, основанная на данных базы Lloyd’s List One Hundred Ports 2025, ранжирует крупнейшие контейнерные порты мира по объему грузооборота. В качестве основного показателя используется TEU — международный стандарт измерения контейнерных перевозок.

На Китай сегодня приходится свыше 40% мирового контейнерного трафика, что наглядно отражает его ключевую роль в глобальном производстве и экспортных цепочках поставок.

Из шести крупнейших портов мира пять расположены именно в Китае, а абсолютным лидером остается порт Шанхая.

В 2024 году Шанхай обработал более 51,5 миллиона TEU, уверенно сохранив статус самого загруженного порта планеты. Занимающий второе место Сингапур отстал более чем на 10 миллионов TEU.

Мощь китайской портовой инфраструктуры далеко не ограничивается Шанхаем. Нинбо-Чжоушань обработал 39,3 миллиона TEU, Шэньчжэнь — 33,4 миллиона, Циндао — 30,9 миллиона, а Гуанчжоу — 26,1 миллиона контейнеров. Каждый из этих портов превосходит по грузообороту любой порт за пределами Китая, кроме Сингапура.

Современное лидерство китайских портов объясняется не только превращением страны в «мировую фабрику», но и историческими традициями. Так, в период с 1757 по 1842 год именно Гуанчжоу, известный тогда как Кантон, был единственным китайским портом, открытым для торговли с западными державами.

Китай доминирует в рейтинге, однако не является единственным крупным морским узлом Азии. На страны региона приходится около трех четвертей крупнейших портов мира. В их числе — Сингапур, южнокорейский Пусан с объемом 24,4 миллиона TEU и малайзийский Порт-Кланг, обработавший 14,6 миллиона TEU. Многие из этих портов расположены в стратегически важнейших точках мировой торговли. Сингапур и Порт-Кланг находятся у Малаккского пролива — самого загруженного морского маршрута планеты, через который проходит примерно 25–30% мировой торговли.

Западнее Азии крупнейшим портом остается Джебель-Али в Дубае с грузооборотом 15,5 миллиона TEU. Расположенный в Персидском заливе, он считается крупнейшей искусственной гаванью мира и принадлежит эмиратскому логистическому гиганту DP World.

Хотя Европа и США по-прежнему играют важную роль в мировой торговле, их крупнейшие порты уже значительно уступают азиатским лидерам.

Роттердам с показателем 13,8 миллиона TEU остается крупнейшим неазиатским портом мира, за ним следует бельгийский Антверпен-Брюгге с 13,5 миллиона TEU.

Крупнейшие порты США расположены на западном побережье Калифорнии. Порт Лос-Анджелеса, позиционирующий себя как «Порт Америки», занимает лишь 16-е место в мире с объемом 10,3 миллиона TEU, а соседний Лонг-Бич находится на 19-й позиции с результатом 9,5 миллиона TEU.

Примечательно, что в мировой топ-20 вошел лишь один африканский порт — марокканский Танжер-Мед, обработавший 10,2 миллиона TEU. Порты Центральной и Южной Америки в рейтинг крупнейших контейнерных хабов мира не попали вовсе.