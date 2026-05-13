13 мая, 11:27
Любовь С.
9

Загадочные голубые вспышки связали со столкновениями черных дыр и звезд Вольфа — Райе

Одни из самых таинственных явлений во Вселенной — мощные голубые вспышки — появляются внезапно, сияют почти как целые галактики и исчезают за считаные дни. Теперь астрономы, похоже, впервые приблизились к разгадке их происхождения: такие события могут возникать при слиянии нейтронной звезды или черной дыры с массивной звездой Вольфа — Райе.

Столкновение черной дыры и звезды Вольфа — Райе, породившее мощную голубую вспышку в представлении художника / © Robert Lea

Так называемые мощные голубые вспышки (Luminous fast blue optical transients, LFBOT) начали обсуждать после события AT2018cow — знаменитой «Коровы», зарегистрированной в 2018 году в галактике CGCG 137-068 на расстоянии примерно 200 миллионов световых лет от Земли. Вспышка достигла необычайной яркости всего за несколько дней и так же быстро угасла, однако ее излучение долго оставалось очень горячим и «синим». Позже ученые обнаружили, что подобные события происходят в активно звездообразующих галактиках и сопровождаются мощным рентгеновским и радиоизлучением.

Что именно вызывает такие события — до сих пор не ясно, а в кандидаты выдвигали неудавшиеся сверхновые, формирование черных дыр, магнитары и даже разрушение звезд черными дырами промежуточной массы. Главная проблема в том, что встречаются мощные голубые вспышки слишком редко: на сегодня подтверждено лишь около десятка LFBOT.

Авторы новой научной работы решили подойти к загадке с другой стороны и изучили не сами вспышки, а галактики, в которых они происходят. Для этого исследователи собрали крупнейшую на сегодня выборку из 11 LFBOT и проанализировали свойства их «домов» — массу галактик, скорость звездообразования, химический состав и даже положение вспышек внутри галактик.

Выяснилось, что все галактики-хозяева активно формируют новые светила, причем многие пережили всплеск звездообразования сравнительно недавно — по космическим меркам всего несколько десятков миллионов лет назад. Это указывает на связь голубых вспышек с молодыми массивными звездами. Однако сами вспышки нередко возникали вдали от самых ярких областей звездообразования, что стало неожиданностью для ученых.

Более того, химический состав галактик оказался промежуточным: тяжелых элементов в них было меньше, чем в типичных галактиках со сверхновыми, но больше, чем в галактиках, где рождаются длинные гамма-всплески или сверхъяркие сверхновые. Выходит, голубые вспышки, вероятно, представляют собой отдельный класс явлений с особым механизмом возникновения.

Анализ расположения LFBOT внутри галактик выявил, что больше 30 процентов событий произошли либо в самых тусклых областях, либо вообще на окраинах галактик. Для обычных сверхновых такое поведение нехарактерно. Именно этот результат стал сильнейшим аргументом в пользу гипотезы о слиянии компактных объектов со звездами Вольфа — Райе.

Напомним, звезды Вольфа — Райе — крайне массивные и горячие светила, которые уже сбросили внешние оболочки и быстро приближаются к финалу своей жизни. Если рядом с такой звездой расположена черная дыра или нейтронная звезда, со временем орбита может разрушиться и объекты сольются. В момент столкновения выделяется колоссальная энергия, способная породить именно такую короткую, яркую и горячую вспышку, какую астрономы наблюдают у LFBOT.

Авторы препринта, опубликованного на сервере Корнеллского университета, отметили, что выборка пока слишком мала для окончательных выводов. Однако уже в ближайшие годы ситуация может измениться: строящаяся обсерватория имени Веры Рубин может находить подобные вспышки куда чаще. Если будущие наблюдения подтвердят нынешние результаты, астрономы получат не только объяснение мощных голубых вспышек, но и новый способ изучать экстремальные слияния звездных остатков в далеких галактиках.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Любовь С.
392 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
Показать больше
