Рейтинг: страны с самым быстрым ростом числа миллиардеров
Саудовская Аравия, как ожидается, станет мировым лидером по темпам роста числа миллиардеров к 2031 году, что наглядно показывает, насколько стремительно меняется география сверхбогатства.
Эта инфографика ранжирует страны, где число миллиардеров будет расти быстрее всего в ближайшие пять лет, на основе данных отчета Knight Frank.
Хотя США и Китай по-прежнему доминируют по совокупному объему состояния миллиардеров, многие из самых быстрорастущих центров богатства сегодня формируются на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и некоторых странах Восточной Европы. Государственные инвестиционные программы, промышленный рост и развитие стартап-экосистем создают новые мировые точки концентрации частного капитала.
Стремительный рост числа миллиардеров в Саудовской Аравии тесно связан с программой Vision 2030 — масштабной стратегией экономической диверсификации, призванной снизить зависимость страны от нефти.
Триллионные мегапроекты, стимулы для иностранных инвестиций, а также бурное развитие финансового сектора, туризма и строительства ускоряют накопление частного капитала внутри королевства.
Одной из ключевых тенденций рейтинга стало перераспределение глобальных потоков капитала. По мере того как производство, энергетические инвестиции и технологические экосистемы выходят за пределы традиционных западных центров, новые очаги миллиардных состояний появляются по всей Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.
Рост Польши на 123% отражает еще одну важную тенденцию — возрастающее значение стран, сочетающих развитую промышленность и выгодное географическое положение. По мере того как компании стремятся диверсифицировать цепочки поставок, сокращая зависимость от Китая и приближая производство к Европе, государства между Западной Европой и развивающимися рынками получают все больший приток капитала.
Индия создает миллиардеров благодаря огромным масштабам экономики — от технологий и инфраструктуры до промышленности и потребительского рынка. Стартап-экосистема страны уже породила более 100 «единорогов» (компании, получившие рыночную оценку стоимости в размере свыше одного миллиарда долларов США), а внутренний спрос продолжает расти вместе с доходами населения.
Юго-Восточная Азия также становится все более важным участником глобального рынка богатства. Индонезия (49%) и Малайзия (39%) выигрывают от переноса производств, молодой демографии и увеличения иностранных инвестиций.
География сверхбогатства становится все менее сосредоточенной в нескольких традиционных центрах. Развивающиеся экономики все активнее привлекают капитал, таланты и промышленное производство. Так формируется новое поколение мировых центров миллиардных состояний — от мегапроектов стран Персидского залива до производственного бума в Юго-Восточной Азии. Государства все чаще используют экономические реформы, инфраструктурные инвестиции и благоприятные условия для бизнеса, чтобы привлекать транснациональные корпорации и состоятельных инвесторов. В результате мировая карта богатства постепенно перестраивается, а новые центры силы возникают далеко за пределами привычных финансовых столиц Запада.
