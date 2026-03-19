  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
19 марта, 16:09
Татьяна Зайцева
20

Утконос получил свою окраску с помощью уникальных полых структур

❋ 4.5

Без того длинный список уникальных особенностей утконосов стал еще длиннее. Меланосомы (клеточные компоненты, синтезирующие пигмент меланин) в клетках их шерсти имеют структуру, которая до сих пор не встречалась ни у одного другого позвоночного.

Утконос (Ornithorhynchus anatinus) / © Charles J. Sharp, Sharp Photography / Wikipedia

Утконосы (Ornithorhynchus anatinus) — сумчатые водоплавающие с телом как у бобра и клювом как у утки. Внешний вид далеко не единственная странная особенность этих австралийских млекопитающих. Они также откладывают яйца, имеют ядовитые шпоры, чувствуют электричество, светятся в ультрафиолетовом свете и содержат в пять раз больше половых хромосом, чем большинство животных.

Однако, как выяснилось, это еще далеко не все. Новое исследование, опубликованное в журнале Biology Letters, показало, что волоски густого темно-коричневого меха утконосов содержат меланосомы с совершенно уникальной, ранее невиданной ни у одного позвоночного структурой.

Меланосомы — это органеллы (компоненты клетки), которые присутствуют в меланоцитах, специализированных клетках кожи, вырабатывающих пигмент меланин. Этот пигмент определяет окраску кожи, глаз, волос, меха, перьев. Функция меланосом состоит в синтезе, хранении и транспортировке меланина в другой тип клеток кожи — кератиноциты.

У разных видов структура меланосом варьируется. Меланосомы могут быть сферической, вытянутой, стержнеобразной или уплощенной формы, а также сплошными или полыми внутри.

У млекопитающих меланосомы сплошные, а полые до сих пор встречались только у некоторых видов птиц с яркой окраской и радужным свечением перьев. При этом полые меланосомы всегда сочетаются с удлиненной, стержнеобразной либо уплощенной формой. Такие меланосомы организованы в наноструктуры, благодаря чему создается яркий, радужный, переливающийся эффект в бородках перьев.

Биологи из Гентского университета (Бельгия), работая над созданием базы данных меланосом млекопитающих, обнаружили, что у утконосов меланосомы полые, как у некоторых птиц, но при этом имеют не вытянутую, а сферическую форму. Такое неожиданное сочетание не встретилось ученым ни у одного позвоночного, исследованного ими до сих пор (126 видов, 103 рода), включая других яйцекладущих млекопитающих — ехидн.

Меланосомы производят два основных типа меланина: эумеланин или феомеланин. Эумеланин отвечает за черные, серые и темно-коричневые цвета, а феомеланин — за рыжеватые, красные, оранжевые, желтые оттенки.

Форма меланосом у млекопитающих тесно связана с цветом и обычно определяется химическим составом меланина: в рыжих и оранжевых волосках больше сферических меланосом, чем в черных и темно-коричневых.

У утконосов полые, сферические меланосомы не придают меху ни радужного свечения или ярких цветов, ни рыжего или оранжевого оттенка, а окрашивают его исключительно в темно-коричневый цвет, что делает их еще уникальнее. Исследователям пока не ясно, богаты ли они феомеланином, что соответствует их форме, или эумеланином, что соответствует их цвету.

Загадкой остается также то, как и зачем утконосы приобрели столь странные меланосомы в процессе эволюции. Исследователи предположили, что утконосы и ехидны унаследовали полые меланосомы от общего предка млекопитающих и птиц, но ехидны могли позже утратить их.

Согласно этой гипотезе, предки утконоса и ехидны вели водный образ жизни, а полые меланосомы могли быть адаптацией к нему, способствуя теплоизоляции. Когда ехидны начали жить на суше, полые меланосомы им больше не понадобились, но у утконосов они сохранились. Однако в таком случае неясно, почему полые меланосомы отсутствуют у других водных млекопитающих.

Помимо полых меланосом, утконос разделяет с птицами и другие признаки: например, способность откладывать яйца. «Удивительно, что спустя более 200 лет после описания утконоса как чего-то среднего между птицей и млекопитающим мы обнаружили дополнительное сходство между утконосом и птицами», — заключили исследователи.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
19 Мар
Бесплатно
Происхождение и терапия депрессий: взгляд из будущего
Нейрокампус
Москва
Лекция
19 Мар
Бесплатно
Роботы летят на Марс
ФизТех
Москва
Лекция
19 Мар
800
Как ломается древо жизни: молекулярная революция в биологии
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
20 Мар
850
Зиму я сплю напролет…
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Мар
Бесплатно
Гелиоцентрическая система Коперника – просчитался, но где?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Как полимеры изменили нашу жизнь и надо ли бояться пластика?
Medio Modo
Москва
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Что говорил Заратустра? Добро и зло с точки зрения древних персов
ВДНХ
Москва
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Выходной с силикой
Сколтех
Москва
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Профессия — специалист по информационной безопасности
Музей криптографии
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Биология
# микропластик
# пластиковые отходы
# сигареты
# экология
19 марта, 10:41
Андрей Серегин

Высота напугала людей сильнее, чем змеи и огнестрельное оружие

Человеческий страх — сильная эмоциональная реакция, которую сложно объяснить и еще сложнее оценить. Ученые из Чехии выяснили, какие угрозы заставляют нас бояться сильнее и как это связано с личными страхами.

Психология
# акрофобия
# высота
# змеи
# опрос
# страх
18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Биология
# микропластик
# пластиковые отходы
# сигареты
# экология
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
17 марта, 08:30
Максим Абдулаев

Палеонтологи описали первый достоверный случай укуса в шею крупного плезиозавра

Американские палеонтологи обнаружили зуб гигантской костистой рыбы ксифактина, застрявший в шейном позвонке четырехметрового плезиозавра. Находка стала первым прямым физическим доказательством атаки в горло крупной морской рептилии. Ученые установили, что нападение произошло не ради пропитания, а во время конкурентного конфликта двух высших хищников.

Палеонтология
# меловой период
# плезиозавр
# хищничество
3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
5 марта, 08:10
Александр Березин

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.

Оружие и техника
# беспилотники
# военная техника
# ВПК
# ЗРК
# Израиль
# Иран
# сша
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Утконос получил свою окраску с помощью уникальных полых структур

    19 марта, 16:09

  2. Исследователи создали новую вычислительную платформу для быстрого и точного анализа показателя преломления фазовых микрообъектов

    19 марта, 15:29

  3. На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

    19 марта, 12:41

  4. Дети левантийских племен создали первую глиняную бижутерию 15 000 лет назад

    19 марта, 12:01
Выбор редакции

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

10 марта, 11:43

Последние комментарии

Vladimir Deminenko
5 минут назад
Igor, чем громче Ваше "ура", тем сильнее Вас накроет разочарование

Baykar представила свой самый совершенный барражирующий боеприпас

Дмитрий Финкель
13 минут назад
Владимир, она, наверное, ядерная...

Рейтинг самых счастливых стран 2026 года в одной инфографике

Дмитрий Финкель
20 минут назад
skygoo, или о реальности вашего восприятия мира...

Рейтинг самых счастливых стран 2026 года в одной инфографике

Дмитрий Финкель
21 минута назад
Гасан, нет, тут более тяжелые вещества... и отсутствие серого вещества...

Рейтинг самых счастливых стран 2026 года в одной инфографике

Дмитрий Финкель
22 минуты назад
евгений, нет, у них все ОК, я общаюсь...

Рейтинг самых счастливых стран 2026 года в одной инфографике

MDMA
50 минут назад
Вячеслав, бога нет, и никогда небыло.

В Саудовской Аравии показали, как идет строительство гигантского многофункционального стадиона  

Иван Колупаев
1 час назад
Кнопка, духоподъемным ботам на заметку https://www.kommersant.ru/doc/5549246

Рейтинг самых счастливых стран 2026 года в одной инфографике

Далёкий Вильгельм
1 час назад
Читал когда-то, что в последние полторы сотни лет произошло 2 всплеска заболеваемости раком, связанным с курением: первый - при переходе от трубок,

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

Константин Тимошик
1 час назад
Для тупых это " учебная граната "

Археологи нашли 2000-летнюю свинцовую пулю для пращи с саркастическим посланием врагу

Далёкий Вильгельм
1 час назад
Ну, раз люди способствовали расселению кошек, крыс, колорадских жуков и сибирских комаров, то чем змеи хуже?

Королевские кобры в Индии регулярно уезжали не туда на поезде

Кнопка Вредная
2 часа назад
Sanyasiebert, ну вам никогда не ПОНЯТЬ русского человека и народ России. 🤷‍♀️СМИРИТЕСЬ РАЗНЫЙ ДУХОВНЫЙ УРОВЕНЬ.

Рейтинг самых счастливых стран 2026 года в одной инфографике

Кнопка Вредная
2 часа назад
Владимир,пока удобрятся вашими🤷‍♀️НА ОБМЕНЕ ТЕЛАМИ ЭТО ПРЕКРАСНО 👌 ВИДНО.

Рейтинг самых счастливых стран 2026 года в одной инфографике

Кнопка Вредная
2 часа назад
Владимир,что не так? ПРАВДА НЕ НРАВИТСЯ? НУ ЭТО ПОНЯТНО, ВАМ ТО ОТКУДА ЗНАТЬ ЧТО ТАКОЕ ПРАВДА.

Рейтинг самых счастливых стран 2026 года в одной инфографике

Кнопка Вредная
2 часа назад
Гасан, что то курить это ваша национальная традиция 🤣🤷‍♀️А я не курю, не пью живу СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ

Рейтинг самых счастливых стран 2026 года в одной инфографике

Кнопка Вредная
2 часа назад
Владимир,

Рейтинг самых счастливых стран 2026 года в одной инфографике

Александр Контулайнен...
2 часа назад
Владимир, у островных государств нет соседей, а показатели разные. Может дело в чем то еще, помимо государственных расприй? Ну сваливать всю вину на

Рейтинг самых счастливых стран 2026 года в одной инфографике

Антон Игнашев
2 часа назад
В Финляндии в 2 раза дороже чем на графике 23+евро это норм

Инфографика: стоимость такси в крупных городах мира

Татьяна Кальницкая
2 часа назад
Тащат... заголовки отдельный человек, явно, пишет. Специально не обученный

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

Абдула Асхабов
3 часа назад
Если что , наш стоит ! Моторы приделаем и в путь !

Опубликованы новые спутниковые снимки китайского экраноплана «Бохайский монстр»

Владимир Ивлев
3 часа назад
Кнопка, блин, что ты несёшь?

Рейтинг самых счастливых стран 2026 года в одной инфографике

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно