  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
19 марта, 21:02
Максим Абдулаев
3

Люди и животные совпали в музыкальных предпочтениях

❋ 3.8

В онлайн-эксперименте более четырех тысяч человек прослушали брачные призывы 16 видов животных и выбрали наиболее приятные для себя звуки. Человеческий слух статистически достоверно предпочел те же вокализации, которые привлекают самок в дикой природе. При этом рядовые любители музыки соглашались с выбором животных чаще, чем эксперты-орнитологи и профессиональные музыканты.

Кадр из мультфильма «Возвращение блудного попугая» / © киностудия «Союзмультфильм»

Самцы многих видов используют сложные акустические сигналы, чтобы привлекать партнеров. Чарлз Дарвин еще 150 лет назад предполагал, что люди и животные обладают схожим чувством прекрасного, поскольку у них общие эволюционные корни и похожее устройство нервной системы. Биологи давно описали, как самки птиц или насекомых выбирают конкретные варианты песен, но гипотезу о сходстве эстетических вкусов человека и десятков других видов ранее не тестировали экспериментально.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Science, собрали базу из 110 пар звуков, которые издают 16 видов позвоночных и беспозвоночных — от тихоокеанских полевых сверчков и лягушек до канареек и мышей. Для каждой пары ученые знали природный выбор самок на основе прошлых наблюдений. Например, самки лягушек тунгара в 84% случаев идут на кваканье, которое самец дополняет резкими щелчками. Затем биологи запустили геймифицированный тест, в котором участвовали 4196 добровольцев со всего мира.

Участники слушали по две аудиозаписи и нажимали кнопку за тот вариант, который нравился им больше. Программа собрала почти 50 тысяч ответов и зафиксировала скорость реакции людей. После этого исследователи сопоставили выбор добровольцев с предпочтениями животных, проанализировали физические свойства звуковых волн и изучили анкеты участников.

Выбор людей совпал с предпочтениями животных в 56,4% случаев (для пар звуков, где животные демонстрировали уверенное предпочтение с перевесом не менее 2:1). Если животным звук нравился сильно (перевес 3:1), доля согласия людей возрастала почти до 60%. Когда добровольцы выбирали привлекательный для зверей и насекомых вариант, они нажимали на кнопку в среднем на 51 миллисекунду быстрее, чем при выборе непривлекательного звука.

Люди и животные чаще предпочитали звуки с акустическими украшениями — трелями, щелчками и причмокиваниями. Также участники эксперимента разделили консерватизм сверчков: обе группы выбрали эволюционно древнее стрекотание, а не недавно появившееся у некоторых особей «урчание». Впрочем, встречались и разногласия. Людям больше понравились песни самцов зебровых амадин, которые выросли в изоляции и не учились петь у старших птиц. Сами самки амадин такие «несоциализированные» песни игнорируют.

Исследователи не нашли ни одной универсальной акустической характеристики (ни высоты, ни темпа), которая однозначно объясняла бы совпадение. Эстетический вкус оказался сложной нелинейной системой как у нас, так и у зверей.

Анкеты добровольцев показали, что умение определять птиц по голосам или профессиональное владение музыкальными инструментами не помогали лучше понимать животных. Единственным достоверным фактором оказалось то, как много музыки человек слушает в повседневной жизни: заядлые меломаны совпадали во вкусах с животными чаще остальных.

Человеческое восприятие звуковой красоты опирается на биологические механизмы, общие для множества видов. Эстетические предпочтения работают по схожим принципам у насекомых, амфибий, птиц и млекопитающих. Сенсорные аппараты разных видов различаются, но базовые принципы того, как мозг выделяет привлекательные звуки, появились в природе задолго до человека.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Максим Абдулаев
104 статей
Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.
Показать больше
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
20 Мар
850
Зиму я сплю напролет…
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Мар
Бесплатно
Гелиоцентрическая система Коперника – просчитался, но где?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Как полимеры изменили нашу жизнь и надо ли бояться пластика?
Medio Modo
Москва
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Что говорил Заратустра? Добро и зло с точки зрения древних персов
ВДНХ
Москва
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Выходной с силикой
Сколтех
Москва
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Профессия — специалист по информационной безопасности
Музей криптографии
Москва
Лекция
21 Мар
1400
Инфекции как оружие
Medio Modo
Москва
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Зеркало для Вселенной размером с футбольное поле: миф или реальность?
Экспериментаниум
Москва
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Загадки химии высоких давлений и вещества планет
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Биология
# микропластик
# пластиковые отходы
# сигареты
# экология
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
17 марта, 08:30
Максим Абдулаев

Палеонтологи описали первый достоверный случай укуса в шею крупного плезиозавра

Американские палеонтологи обнаружили зуб гигантской костистой рыбы ксифактина, застрявший в шейном позвонке четырехметрового плезиозавра. Находка стала первым прямым физическим доказательством атаки в горло крупной морской рептилии. Ученые установили, что нападение произошло не ради пропитания, а во время конкурентного конфликта двух высших хищников.

Палеонтология
# меловой период
# плезиозавр
# хищничество
3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
5 марта, 08:10
Александр Березин

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.

Оружие и техника
# беспилотники
# военная техника
# ВПК
# ЗРК
# Израиль
# Иран
# сша
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Люди и животные совпали в музыкальных предпочтениях

    19 марта, 21:02

  2. Утконос получил свою окраску с помощью уникальных полых структур

    19 марта, 16:09

  3. Исследователи создали новую вычислительную платформу для быстрого и точного анализа показателя преломления фазовых микрообъектов

    19 марта, 15:29

  4. На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

    19 марта, 12:41
Выбор редакции

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

10 марта, 11:43

Последние комментарии

Роман Вороний
3 минуты назад
Стёпа, В стране война идет, может быть в этом причина, но ты же затупень ебучий ,до тебя вряд-ли когда либо это дойдет, надеюсь у тебя в жизни хотя бы

Рейтинг самых счастливых стран 2026 года в одной инфографике

Андрей Наумов
19 минут назад
Не, мне просто интересно. После того сколько тон сгорело в арзмурском проливе и рядом. Я вообще считаюсь опасным для природы. Не? Мои гребаные бычки

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

Ринат Ибрагимов
30 минут назад
Андрей, думаешь в Ямайке одни миллионеры? Там хватает и тех кто еле концы с концами сводят. И видят как миллиардеры за бутылку шампанское платят

Рейтинг самых счастливых стран 2026 года в одной инфографике

Alex Death
34 минуты назад
Небольшая непогода и эта консерва с китайцами, превращается в корм для рыбок.

Опубликованы новые спутниковые снимки китайского экраноплана «Бохайский монстр»

Стёпа Соловьёв
35 минут назад
Почему Украина так несчастлива? Они же "побеждают"..

Рейтинг самых счастливых стран 2026 года в одной инфографике

А Вот
36 минут назад
Вообще-то это было известно ещё в научно популярных журналах про космос ещё в 80-х годах.

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Станислав Поплавский
43 минуты назад
Невыносимо стало в родной Италии от мигрантов? Спасение только на низкой орбите.

Dassault заложила основу будущего: первый космоплан Vortex обретает реальные черты

Dmitrii Kosenkow
55 минут назад
Я так счастлив, что готов раскрасить страну в корпоративный красный

Рейтинг самых счастливых стран 2026 года в одной инфографике

Сергей Шапцев
1 час назад
Кнопка, счастье не в деньгах а в их количестве. И все

Рейтинг самых счастливых стран 2026 года в одной инфографике

Сергей Шапцев
1 час назад
skygoo, в Индии грязь и нищета вон в Россию прутся миллионами

Рейтинг самых счастливых стран 2026 года в одной инфографике

Ден Толмачёв
1 час назад
Плхоже что это рейтинг самых глупых стран.

Рейтинг самых счастливых стран 2026 года в одной инфографике

Гликерия Сиропова
2 часа назад
Ну, решетчатые рули давно не откровение. Начиная от старых советских баллистических ракет и до союза. У носителя наверху откровенно складные

Китай впервые использовал новую ракету-носитель «Цзелун-1»

Гасан Магомедов
2 часа назад
Кнопка, вы ещё и хам. Зачем прднимаете тему национальности. Вы нацист?

Рейтинг самых счастливых стран 2026 года в одной инфографике

Гликерия Сиропова
2 часа назад
Абдула, если отвечает нормам летной годности.

Опубликованы новые спутниковые снимки китайского экраноплана «Бохайский монстр»

Гликерия Сиропова
2 часа назад
Mikhail, чтобы летать (а не плавать) на малой высоте надо прежде всего чтобы зарплаты стаж и выслуги были как у летателей, а не как у судоводителей. А во

Опубликованы новые спутниковые снимки китайского экраноплана «Бохайский монстр»

Гликерия Сиропова
2 часа назад
Впечатление что это не экраноплан, а экранолет. Или скорее - полноценный самолетный ла с возможностью движения на экране. Возможно - версия

Опубликованы новые спутниковые снимки китайского экраноплана «Бохайский монстр»

Дмитрий Бугаев
2 часа назад
Надеюсь люди хотябы немного погуглят. И посмотрят статистику суицидов, приема антидепрессантов и тд. в странах первой пятерки и поймут что рейтинг

Рейтинг самых счастливых стран 2026 года в одной инфографике

Василий Бабанов
3 часа назад
Начало красивое "согласно докладу..." чьему докладу? - Ук! Кому доклад? - жильцам дома! Мы тут померяли в мире/стране/ вашем доме. Кто заказал? Какие

Рейтинг самых счастливых стран 2026 года в одной инфографике

Образцов Тимофей
3 часа назад
Мелковат для монстра. И крыльями на экраноплан не очень-то похож.

Опубликованы новые спутниковые снимки китайского экраноплана «Бохайский монстр»

Ёжик ВКумысе
3 часа назад
Не знал, что жизнь в Казахстане на столько счастливая, прям как во Франции или почти как в США.

Рейтинг самых счастливых стран 2026 года в одной инфографике

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно