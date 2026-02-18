Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Unitree Robotics научила человекоподобных роботов забегать на стены

Человекоподобным роботам еще далеко до того, чтобы стать по-настоящему полезными в повседневной жизни. Зато в демонстрации ловкости и зрелищности они сделали огромный рывок.

Роботы взбегают по временной стене на сцене / © CGTN

Яркий пример — телевизионный гала-концерт Праздника весны, организованный государственной медиагруппой China Media Group в минувшие выходные. В рамках шоу зрителям показали синхронный номер в стиле боевых искусств. Причем организаторы оказались настолько уверены в технике, что выпустили на сцену детей — те спарринговали с целым «отрядом» человекоподобных роботов G1 компании Unitree Robotics, вооруженных нунчаками и копьями.

В одном из эпизодов несколько роботов выполняют впечатляющий трюк — буквально взбегают по временной стене на сцене и делают сальто от нее. Этот момент стал кульминацией номера.

Выступление наглядно продемонстрировало, насколько далеко продвинулась китайская робототехника всего за несколько лет. Интерес к отрасли вырос настолько стремительно, что эксперты уже предупреждают о риске перегрева рынка: слишком большое количество компаний одновременно выходит в этот сегмент.

Пользователи соцсетей сразу отметили технологический скачок, сравнив нынешнее шоу с выступлением годичной давности, когда менее совершенные роботы неуклюже переминались на сцене, размахивая красными платками.

Боевые искусства впечатляют на сцене, однако они не дают преимущества ни на поле боя, ни на производстве, ни в домашнем хозяйстве. Компании по всему миру все еще пытаются научить человекоподобных роботов справляться с непредсказуемой средой реальной жизни — и пока только начинают добиваться ощутимого прогресса.