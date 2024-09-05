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1 час назад
Андрей Папиш
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Арктические микроводоросли установили абсолютный рекорд минимума света, достаточного для фотосинтеза

5.8

Группа европейских ученых, дрейфуя в Северном Ледовитом океане во время экспедиции MOSAiC, зафиксировала фотосинтез у подледных микроводорослей, которым хватило рекордно малого количества солнечного света. Новые данные опустили порог возможного фотосинтеза в четыре раза и приблизили его к теоретическому минимуму.

Биология
# арктика
# водоросли
# диатомовые водоросли
# солнечный свет
# фотосинтез
Диатомовые водоросли
На фото разнообразные формы диатомовых микроводорослей. В новом исследовании специалисты изучали фотосинтез родов Nitzschia и Navicula / © Wikimedia Commons, Andrei Savitsky.

Львиную долю всей биомассы на Земле составляют растения — согласно подсчетам 2018 года, они занимают 80% всего живого. Для успешного существования растениям нужны условия, подходящие для фотосинтеза. Но большую часть поверхности планеты занимает вода, а в океанах и морях фотосинтез может происходить только в эвфотической зоне, слое, куда достают солнечные лучи. В этой толще образуется до 90% атмосферного кислорода, поэтому ее объем — ключевой фактор в расчетах первичной продукции, то есть органики в океане.

Нижняя граница эвфотической зоны проходит на глубине, куда проникает лишь 1% солнечного света, то есть 20 микромолей фотонов на квадратный метр в секунду (на поверхности этот уровень обычно равен 2000 микромолям). Хотя теоретически минимальное количество света для прироста органики должно составлять около 0,01 микромоля фотонов на квадратный метр в секунду, на практике еще не выяснили, насколько глубоко этот порог простирается, где точная граница, после которой фотосинтез невозможен.

Для водорослей, живущих подо льдами, фиксировали минимальные значения солнечного света в 0,17 микромоля фотонов на квадратный метр в секунду, что все еще выше теоретической границы. Однако недавно группа европейских исследователей Арктики обнаружила, что морские одноклеточные водоросли способны наращивать биомассу при среднесуточной освещенности, близкой к теоретическому минимуму. Этот уровень рекордный и на порядок ниже предыдущих наблюдений. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Communications.

Схематическое изображение мест и глубины отбора проб. Места отбора проб MOSAiC и глубины вокруг судна Polarstern весной 2020 года. Биологические параметры из верхнего смешанного слоя (круговые стрелки) собирали с глубины 11 и 20 метров. Измерения освещенности проводили с помощью оптических приборов на глубине до 50 метров / © Nature Communications, Clara J. M. Hoppe.

Арктическая экспедиция MOSAiC собирала данные с сентября 2019-го по октябрь 2020 года. Исследовательское судно дрейфовало по Северному Ледовитому океану вместе со льдинами, пока ученые собирали пробы водной толщи и морского льда. Затем специалисты измеряли, сколько микроводоросли синтезировали новых клеток, первичной продукции (по фиксации изотопа углерод-14), а также определяли концентрацию хлорофилла а — самой распространенной формы хлорофилла.

Последний метод показал, что фотосинтез у диатомовых водорослей начался 28 марта 2020 года — их пробы собрали с глубины 11 метров подо льдом — и продолжался следующие семь дней. Другие пробы с глубины 20 метров подтвердили эту дату: световая микроскопия выявила, что количество клеток диатомей (в основном Pseudo-nitzschia) увеличилась после 28 марта.

Далее ученые измерили уровень освещенности, при которой начался фотосинтез, в верхнем 50-метровом слое воды. Датчики зафиксировали, что 28 марта среднесуточный уровень солнечного света достигал 0,04 ± 0,02 микромоля фотонов на квадратный метр в секунду. После этого по экспоненте выросла концентрация хлорофилла а, что, как подчеркнули авторы статьи, стало прямой реакцией на появление света. Ведь другие источники энергии (дыхание и поглощение органики) были доступны зимой, но накопление биомассы началось именно на свету.

Если сравнить новые данные с предыдущими наблюдениями, то известный порог освещенности, при котором возможен фотосинтез, снизился в четыре раза и приблизился к теоретическому минимуму. В то же время почти вдвое углубилась зона, где этот процесс доступен, — с 23 до 54 метров (при учете коэффициента затухания).

Как отметили специалисты, результаты исследования доказывают, что эволюция до удивительной степени оптимизировала эффективность фотосинтеза.

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Биология
# арктика
# водоросли
# диатомовые водоросли
# солнечный свет
# фотосинтез
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Комментарии

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1 Комментарий
Дмитрий Kuрueнко
Дмитрий Kuрueнко
34 минуты назад
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"Хотя теоретически минимальное количество света для прироста органики должно составлять около 0,01" Ссылка дана на интересную статью, но не соотносящуюся с утверждением "Нижняя граница эвфотической зоны проходит на глубине, куда проникает лишь 1% солнечного света, то есть 20 микромолей фотонов на квадратный метр в секунду" Это еще не плохая освещенность, комнатные растения умудряются при худших условиях расти. Википедия дает оценку с разбросом и в 10 раз ниже. Видимо путаница связана с компенсационной глубиной, где первичная продукция фитопланктона равна его дыханию. Но для данной статьи это как раз не важно, в норме получается для запуска фотосинтеза достаточно 2 микромоля, а не 20. Ну и цифры тогда на 2 порядка отличаются, а не на 3 что то же как то слишком. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0#:~:text=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D1%8D%D0%B2%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82,%D0%B3%D0%B4%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%20400%20%D0%BB%D0%BA.
Эвфотическая зона — Википедия
ru.wikipedia.org
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/Oceanic_divisions_ru.svg/640px-Oceanic_divisions_ru.svg.png
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