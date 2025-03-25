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При создании орудий шимпанзе выбрали материалы, учитывая их свойства
Ученые давно доказали, что для своего пропитания шимпанзе используют различные орудия — от длинных веточек до подходящего размера камней. Причем животные не только берут готовые предметы в качестве орудий, но и активно изготавливают их, демонстрируя высокий уровень когнитивных способностей. Теперь международная команда приматологов выяснила, что человекообразные обезьяны сознательно выбирают материалы для инструментов, ориентируясь на механические свойства.
Термиты — важный источник белка, жиров, витаминов и минералов для шимпанзе. Чтобы добыть насекомых, человекообразные обезьяны используют тонкие ветки, которые просовывают в узкие ходы термитников. Приматы аккуратно отламывают или сгрызают лишние листья и мелкие побеги на ветке, чтобы получить гладкий, прямой стержень — своего рода «палочку-удочку». Но не всякая ветка подойдет: слишком жесткая сломается, а слишком гибкая не проникнет в извилистые туннели.
Долгое время оставалось неясным: шимпанзе намеренно или случайно выбирают материалы для своих «палочек-удочек», необходимых для «термитной рыбалки». Ответить на этот вопрос попыталась международная команда приматологов под руководством Алехандры Паскуаль-Гарридо (Alejandra Pascual-Garrido) из Оксфордского университета.
Ученые провели детальный анализ материалов, которые шимпанзе используют для изготовления орудий. В национальном парке Гомбе-Стрим в Танзании приматологи изучили растения, которые приматы применяют для добычи термитов, и сравнили их с теми, что растут поблизости, но игнорируются человекообразными обезьянами.
Паскуаль-Гарридо и ее коллеги тестировали гибкость веток, а также измеряли силу, необходимую для сгибания различных видов растений, с помощью портативного механического устройства.
Результаты исследования показали, что материалы, которые шимпанзе никогда не выбирали, оказались на 175% жестче предпочитаемых. Даже среди растений одного вида обезьяны целенаправленно срывали те ветки, которые легче гнулись. То есть шимпанзе сознательно отдавали предпочтение более гибким материалам — значит, их выбор не случаен, а основан на практических свойствах древесины.
«Это первое доказательство, что дикие шимпанзе оценивают физические свойства материалов. Они не просто повторяют действия сородичей, а понимают, какие ветки лучше справятся с задачей», — пояснила Паскуаль-Гарридо.
Более того, исследование выявило интересный факт: шимпанзе из сообществ, живущих за пять тысяч километров от Гомбе-Стрим, выбирают те же виды растений для своих инструментов, что и приматы из национального парка. Например, это касается рода растений Гревия (Grewia). Получается, инженерные навыки шимпанзе — часть культурной традиции, передающейся из поколения в поколение.
Приматологи предположили, что шимпанзе обладают интуитивным пониманием механики — своеобразной «народной физикой». Человекообразные обезьяны чувствуют, как материал поведет себя при изгибе, и намеренно отказываются от растений с неподходящей жесткостью.
Авторы исследования также подняли важные вопросы о передаче знаний внутри популяции приматов. Молодые шимпанзе, вероятно, учатся выбирать правильные материалы, наблюдая за матерями. Кроме того, остается открытым вопрос: применяют ли приматы те же принципы при создании инструментов для других задач, например при добыче муравьев или меда? Чтобы разобраться в этом, необходимы дальнейшие исследования.
Научная работа опубликована в журнале iScience.
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