Ученые нашли способ убивать клетки, в том числе раковые, с помощью света
Оптогенетика — новый эффективный инструмент биофизиков, который позволяет управлять клетками и процессами внутри них с помощью света. Метод основан на различных микробных родопсинах — белках, связанных с ретиналем в качестве кофактора и переносящих ионы через мембраны под действием света. В новом исследовании физтехи использовали белок из архей Arch3, чтобы повысить показатель кислотности среды внутри культивируемых раковых клеток. Это привело к ускоренному образованию активных форм кислорода и программируемой клеточной смерти — апоптозу.
Результаты опубликованы в журнале «Биохимия». Оптогенетические методы пополнили арсенал биологов недавно, но быстро зарекомендовали себя как мощный и высокоточный инструмент для управления клетками. Прежде всего, так называемыми возбудимыми клетками, то есть способными отвечать активными действиями на сигнал извне. Таковы нейроны, мышечные клетки, а также клетки желез.
Особенно впечатляют успехи с нейронами: их можно возбуждать или, наоборот, «выключать», картировать нейронные сети и, возможно, даже использовать оптогенетику для лечения глухоты и слепоты. Подход также годится для изучения тонких физиологических процессов в невозбудимых клетках. Например, можно исследовать их отдельные «отсеки» — органеллы и компартменты, — отслеживая изменения различных параметров среды.
Среди них показатель кислотности (pH), который важен для нормального функционирования клетки и ее частей. Его смещение в сторону меньших (закисление) или больших значений (защелачивание) связано с многими патологическими изменениями при болезнях.
Также важен показатель кислотности внутри митохондрий, в их матриксе. Эти «энергетические станции» клетки играют важную роль в ее жизни и смерти, производя в ходе работы активные формы кислорода (АФК). Они имеют важное регуляторное значение в небольших количествах, но их взрывообразное накопление летально для клетки. В норме матрикс митохондрий имеет слабощелочную реакцию (pH около 8), а ее изменения могут приводить к запуску программы программируемой клеточной гибели — апоптоза.
Отдельный важный вопрос: как кислотность внутри митохондрий влияет на генерацию ими АФК. Сейчас оба фактора активно изучают, поскольку они важны для развития ряда патологий: заболеваний сердца, диабета, нейродегенераций и рака.
Этими вопросами заинтересовались биофизики из Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ, авторы новой статьи. Они отмечают, что в клетках млекопитающих защелачивание матрикса, генерация активных форм кислорода и передача сигнала с помощью ионов кальция тесно связаны. Причем в определенных условиях эти факторы — вместе и по отдельности — способствуют появлению пор в мембранах митохондрий и, как следствие, гибели всей клетки. Образование АФК в этом случае — это ключевой этап на пути клетки к апоптозу.
В работе ученым помогли флуоресцентные сенсоры — молекулы, которые избирательно накапливаются внутри клеток и их митохондрий. Изменяя свои спектры флуоресценции, они сигнализировали о наличии перекиси водорода H2O2. Это соединение — одно из АФК, и оценка его концентрации позволяет понять общий уровень окислительного стресса, то есть дисбаланса между активными формами кислорода и борющимися с ними антиоксидантными системами.
В работе впервые изучено образование АФК при оптогенетическом защелачивании цитоплазмы — внутренней среды клетки. Для этого использовали протонный насос Arch3 — белок из археи Halorubrum sodomense, который выкачивает катионы водорода из клетки во внешнюю среду, если подействовать на него светом определенной длины волны. В результате внутри клетки падает их концентрация, а показатель кислотности растет. Иными словами, происходит защелачивание основной среды клетки — ее цитоплазмы.
Arch3 экспрессировали на цитоплазматической мембране HeLa — культивируемых «бессмертных» клеток карциномы человека. В цитоплазме и внутри митохондрий они содержали чувствующие перекись водорода молекулы-сенсоры HyPer7. Это флуоресцентный краситель, который в исходном состоянии ярко светится после возбуждения на длине волны 405 нанометров (фиолетовый свет). Однако после взаимодействия с перекисью HyPer7 переключается в состояние, когда его более эффективно возбуждает голубой свет с длиной волны 488 нанометров.
Авторы учли соотношение интенсивностей флуоресценции для возбуждения на двух длинах волн, чтобы избежать артефактов спектральных замеров. В том числе вызванных сдвигом pH, изменениями формы клеток, их перемещением, смещением оптического фокуса и так далее. Как и следовало ожидать, оптогенетическое защелачивание вызвало резкий рост содержания перекиси водорода — одной из важнейших АФК — как в цитоплазме клеток, так и внутри митохондрий.
При этом в митохондриальном матриксе pH менялся почти сразу после «включения» протонного насоса Arch3, а генерация АФК начиналась с запозданием. Результат указывает на то, в «щелочном апоптозе» клеток важную роль играет образование перекиси и подобных ей соединений, однако детали этой сложной взаимосвязи еще предстоит выяснить.
«Мы показали, что длительное оптогенетическое защелачивание цитозоля (раствора внутри клетки) приводит к генерации активных форм кислорода в клетке, своеобразному «кислородному взрыву». Это может быть одним из механизмов, запускающих клеточную гибель при повышении рН цитозоля. Изучение взаимосвязи внутриклеточного рН и уровня АФК важно как для понимания фундаментальных основ клеточной физиологии, так и для осмысления нарушений, происходящих, например, при злокачественной трансформации клеток, при онкологических болезнях или при развитии нейродегенерации», — отметила Анастасия Власова, старший научный сотрудник лаборатории молекулярной клеточной биологии и оптогенетики Центра исследования молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Медики ежегодно фиксируют рост числа случаев колоректального рака (КРР), одного из распространенных видов онкопатологий, в молодом возрасте. Американская коллегия гастроэнтерологов ранее рекомендовала начинать скрининг рака кишечника с 50 лет, но в 2018-м порог сдвинули до 45 лет (в России диапазон еще шире — с 40 лет). Как результат, в 2018-2022 годах число скрининговых обследований на КРР среди жителей США 45-49 лет увеличилось. Параллельно в той же возрастной группе стали чаще диагностировать злокачественные новообразования кишечника. Врачи до конца не понимали, следствие это более раннего скрининга или проявление тенденции к росту заболеваемости. Ситуацию прояснили два новых исследования специалистов Американского онкологического общества.
Анализ соотношения разных изотопов кислорода привел ученых к неожиданному выводу: если наши представления о содержании углекислого газа в древней земной атмосфере верны, то меловой период был кратно биопродуктивнее современности.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
В конце июня 2025 года автоматические телескопы проекта ATLAS обнаружили загадочное небесное тело, приближающееся к Солнцу на огромной скорости. Уже через несколько дней астрономы подтвердили, что это комета, и по совместительству третий в истории межзвездный объект, который прилетел к нам из-за пределов Солнечной системы. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал о возможном происхождении кометы и объяснил, почему ей приписывают статус инопланетного зонда и враждебного НЛО.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
