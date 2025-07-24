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Слушатели узнают, как развивалось космическое противостояние между СССР и США и чем закончилась «Лунная гонка».
О мероприятии
20 июля 1969 года командир экипажа Нил Армстронг и пилот Эдвин Базз Олдрин посадили лунный модуль корабля в юго-западном районе Моря Спокойствия. На следующий день была совершен первый в истории человечества шаг на поверхность другого небесного тела.
О том, как зародилась идея полета к Луне, об исследовании Луны и о первых шагах к великой цели расскажет сменный руководитель группы связи с экипажем, сотрудник Центра подготовки космонавтов Михаил Киселев. Слушатели узнают, как развивалось космическое противостояние между СССР и США и чем закончилась «Лунная гонка»? Обсудят, какая практическая польза была получена из этого грандиозного проекта и есть ли плоды, которыми человечество пользуется сейчас, в обыденной жизни? Лектор затронет перспективы исследования Луны в ближайшем будущем.
Проспект Мира, дом 119, строение 34
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Бывает, что люди упорствуют в поведении, которое им вредит, даже когда негативные последствия кажутся очевидными. В новом исследовании австралийские специалисты выявили когнитивный механизм, помогающий объяснить причины деструктивного поведения, связанного, к примеру, с азартными играми, пьянством или наркоманией.
Паровая революция: новая процедура избавит за 15 минут от аденомы простаты, которой страдают до 90% мужчин
Большинство мужчин с возрастом сталкиваются с болезнью, которая не дает им нормально спать по ночам и без лечения заканчивается постоянным неконтролируемым мочеиспусканием малыми порциями. Ранее существовавшие способы ее лечения несли с собой риски для мужской половой функции и даже способности иметь детей. О том, как изменилась ситуация в последние годы, и почему современные подходы позволяют эффективно лечить болезнь без серьёзных побочных эффектов, мы поговорили с врачом-урологом, андрологом, главным специалистом «СМ-Клиника» Владимиром Степановым.
Бывает, что люди упорствуют в поведении, которое им вредит, даже когда негативные последствия кажутся очевидными. В новом исследовании австралийские специалисты выявили когнитивный механизм, помогающий объяснить причины деструктивного поведения, связанного, к примеру, с азартными играми, пьянством или наркоманией.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
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