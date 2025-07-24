Слушатели узнают, как развивалось космическое противостояние между СССР и США и чем закончилась «Лунная гонка».

Полет к Луне. Сбывшаяся мечта человечества. Не пора ли возвращаться?

О мероприятии

20 июля 1969 года командир экипажа Нил Армстронг и пилот Эдвин Базз Олдрин посадили лунный модуль корабля в юго-западном районе Моря Спокойствия. На следующий день была совершен первый в истории человечества шаг на поверхность другого небесного тела.

О том, как зародилась идея полета к Луне, об исследовании Луны и о первых шагах к великой цели расскажет сменный руководитель группы связи с экипажем, сотрудник Центра подготовки космонавтов Михаил Киселев. Слушатели узнают, как развивалось космическое противостояние между СССР и США и чем закончилась «Лунная гонка»? Обсудят, какая практическая польза была получена из этого грандиозного проекта и есть ли плоды, которыми человечество пользуется сейчас, в обыденной жизни? Лектор затронет перспективы исследования Луны в ближайшем будущем.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация