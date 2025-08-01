О мероприятии

Братьев Ромула и Рема вскормила волчица. Но они не стали двумя Маугли, а вместо этого основали Рим. Правда, Ромул скоро убил брата — с этого и началась история города, который вырос потом в целую империю.

В чем секрет ее могущества? Она простиралась от африканских пустынь до гор Шотландии. Но однажды римляне построили стену, которая вдохновила автора «Игры престолов». От кого хотели защититься те, кто сами привыкли нападать, от каких «одичалых»? Разве Юлий Цезарь не научил римлян справляться с любыми врагами? А кстати, куда он «пришел, увидел, победил», а куда пришел, увидел, но сразу пал от мечей заговорщиков? Как так вышло, что империя давно пала под уларами варваров, но Голливуд до сих пор волнует, куда пропал «орел Девятого легиона»?

На древнеримские вопросы веками пытаются ответить историки, политики, философы, попробуют это сделать и участники мероприятия вместе с историком Дмитрием Тараториным.

Расписание Проспект Мира, дом 123Б Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация