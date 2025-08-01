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Беседа
12+
Тайны патрициев и загадки плебеев

Слушатели узнают, в чем секрет могущества Древнего Рима.

ВДНХ
10 августа, 15:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 123Б

О мероприятии

Братьев Ромула и Рема вскормила волчица. Но они не стали двумя Маугли, а вместо этого основали Рим. Правда, Ромул скоро убил брата — с этого и началась история города, который вырос потом в целую империю.

В чем секрет ее могущества? Она простиралась от африканских пустынь до гор Шотландии. Но однажды римляне построили стену, которая вдохновила автора «Игры престолов». От кого хотели защититься те, кто сами привыкли нападать, от каких «одичалых»? Разве Юлий Цезарь не научил римлян справляться с любыми врагами? А кстати, куда он «пришел, увидел, победил», а куда пришел, увидел, но сразу пал от мечей заговорщиков? Как так вышло, что империя давно пала под уларами варваров, но Голливуд до сих пор волнует, куда пропал «орел Девятого легиона»?

На древнеримские вопросы веками пытаются ответить историки, политики, философы, попробуют это сделать и участники мероприятия вместе с историком Дмитрием Тараториным.

Расписание
10
Воскресенье
Август 2025
Проспект Мира, дом 123Б Москва
15:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 123Б

1 августа, 04:30
Александр Речкин
2
# античность
# Древний Рим
# история
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30 июля, 15:10
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Генетики раскрыли происхождение скифов

В древней истории скифы занимали значительное место. Их внешность и обычаи подробно описал Геродот. Скифские курганы распространены по всей Евразийской степи — от Внутренней Монголии до севера Причерноморья. Одна из характерных черт материальной культуры — знаменитый звериный стиль. Археология не дала убедительных ответов на вопросы о происхождении скифов, а также о том, кто их прямые потомки. Ученые возлагают надежды на палеогенетику.

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# степные племена
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# ChatGPT
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# ошибки
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# текст
[miniorange_social_login]

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Крупнейший опрос Nature показал раскол среди физиков по вопросу о природе реальности

Popov Anatoly
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Крупнейший опрос Nature показал раскол среди физиков по вопросу о природе реальности

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Microsoft назвала профессии с высокой и низкой вероятностью замены ИИ

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