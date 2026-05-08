  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
8 мая, 14:33
Максим Абдулаев
71

Медицинский ультразвук разрушил вирусы Covid-19 и гриппа

❋ 3.8

Бразильские физики и вирусологи выяснили, что высокочастотный ультразвук разрушает липидную оболочку респираторных вирусов, лишая их способности заражать клетки. С помощью стандартного диагностического аппарата УЗИ ученые подобрали резонансную частоту, которая разрывает частицы SARS-CoV-2 и гриппа на фрагменты. Безопасное для человека излучение действует на патогены как механическое оружие, к которому вирусы не способны выработать мутационную устойчивость.

Биология
# вирусы
# ковид
# ультразвук
Вирионы SARS-CoV-2 правильной сферической формы (слева) деформировались после воздействия УЗИ (справа). Изображение получено через сканирующий электронный микроскоп. / © Flavio P. Veras et al., Scientific Reports, 2026

Врачи традиционно применяют для лечения вирусных инфекций химические препараты и вакцины, однако патогены быстро мутируют и обходят иммунную защиту. Физические методы дезинфекции, такие как ультрафиолет или промышленный низкочастотный ультразвук (он вызывает кавитацию — разрушительное закипание жидкости), отлично стерилизуют поверхности, но повреждают живые ткани. До сих пор у медиков не было физического инструмента, который разрушал бы вирусы внутри организма пациента, оставляя его собственные клетки невредимыми.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, протестировали стандартные медицинские УЗИ-сканеры, которые клиники используют для осмотра внутренних органов. Эти приборы работают на высоких частотах от трех до 20 мегагерц при малой мощности акустической волны. Физики облучали ультразвуком чашки Петри со взвесями живого коронавируса (включая штаммы «Ухань», «гамма» и «дельта») и вируса гриппа А (H1N1).

Затем размер частиц измерили с помощью лазерного динамического рассеяния света и изучили их структуру под сканирующим электронным и атомно-силовым микроскопами. На финальном этапе биологи проверили, сохранили ли вирусы инфекционность: они попытались заразить обработанными патогенами культуру живых клеток почек обезьяны (линия Vero-E6). При этом саму культуру живых клеток в качестве контроля тоже подвергли аналогичному получасовому облучению УЗИ. Во время всех процедур датчики непрерывно фиксировали температуру и кислотность (pH) жидкости.

Эксперимент показал, что после 5-30 минут УЗИ-терапии на частоте 7,5 мегагерца вирусы теряют форму или вовсе распадаются на фрагменты. Под микроскопом сферические вирусы выглядели как лопнувший попкорн: их липидная оболочка порвалась, а внутренние нуклеопротеины вышли наружу. После такой обработки способность уханьского штамма коронавируса проникать в клетки упала почти до нуля.

Показатели температуры и pH в пробирках остались неизменными на протяжении всего облучения. Это доказывает, что вирусные частицы разрушились не от нагрева или химической реакции, а исключительно от механического воздействия.

Ученые установили, что причиной разрушения стал акустический резонанс. Физические параметры вируса (его нанометровый размер, толщина оболочки и упругость) идеально совпали с мегагерцовыми частотами аппарата УЗИ. Частица поглотила кинетическую энергию акустической волны, начала сильно вибрировать и разорвалась. Микроскопия подтвердила, что клетки млекопитающих эту частоту игнорируют: облученные контрольные клеточные культуры сохранили нормальную морфологию и не получили никаких повреждений.

Исследование переводит борьбу с вирусами из области биохимии в область механики. Независимо от того, как мутирует вирус, он остается наноразмерной сферой с липидной оболочкой, которая уязвима для акустического резонанса. Авторы исследования полагают, что в будущем ультразвуковая терапия может стать универсальным способом очистки дыхательных путей и других органов от патогенов без применения тяжелой фармакологии.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Максим Абдулаев
147 статей
Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.
Показать больше
Биология
# вирусы
# ковид
# ультразвук
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
08 Май
Бесплатно
Освобождение Европы Красной армией в 1945 году: история Великой Отечественной войны
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Лекция
09 Май
600
Могут ли гены определять сложное поведение?
Центр «Архэ»
Онлайн
Экскурсия
10 Май
850
Пулковская обсерватория в годы войны 1941-1945
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
10 Май
Бесплатно
Там, где живут драконы: китайская цивилизация от Желтого императора до наших дней
ВДНХ
Москва
Экскурсия
10 Май
Бесплатно
Стальные птицы Победы
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
11 Май
Бесплатно
Кайнозой: смертельные битвы
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
11 Май
800
Новости биологии: прорывы марта
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
12 Май
Бесплатно
Происхождение человеческих рас
ВДНХ
Москва
Лекция
12 Май
1100
Измерить великана, или история гигантов Земли
ВСмысле
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
7 мая, 14:25
Максим Абдулаев

Анализ ДНК позволил идентифицировать останки четырех моряков пропавшей полярной экспедиции «Эребуса» и «Террора»

Канадские исследователи идентифицировали останки четырех членов пропавшей полярной экспедиции Джона Франклина 1845 года, сравнив их ДНК с генетическим материалом современных потомков. Открытие решило полуторавековую загадку с переодетым матросом и помогло восстановить маршрут отступления экипажа по льдам. Выяснилось, что при эвакуации моряки разделились по кораблям, после чего бросили ослабевших товарищей в спасательных шлюпках.

Биология
# древняя днк
# Террор
# экспедиция Франклина
# Эребус
7 мая, 17:07
Лена

Новый вид длинношеих динозавров открыли в Бразилии при строительстве железнодорожного терминала

На северо-востоке Бразилии обнаружили новый вид травоядного длинношеего динозавра, который оказался близким родственником европейского вида. Находка позволяет сделать вывод, что предки ящера мигрировали из Европы в Южную Америку через Африку по суше около 140 миллионов лет назад.

Палеонтология
# динозавры
# миграции
# травоядные
# эволюция
7 мая, 16:07
Александр Березин

Вспышку хантавируса на круизном лайнере вызвал штамм, передающийся от человека к человеку

Большинство смертельно опасных хантавирусов не могут распространяться среди людей. Но один штамм на это способен. К сожалению, именно он вызвал продолжающуюся вспышку этой болезни на борту круизного лайнера MV Hondius. Из-за нежелания принимать его на Канарских островах уже возник скандал: местные опасаются повторения обширной эпидемии типа коронавируса.

Медицина
# здоровье
# инфекции
# хантавирус
7 мая, 14:25
Максим Абдулаев

Анализ ДНК позволил идентифицировать останки четырех моряков пропавшей полярной экспедиции «Эребуса» и «Террора»

Канадские исследователи идентифицировали останки четырех членов пропавшей полярной экспедиции Джона Франклина 1845 года, сравнив их ДНК с генетическим материалом современных потомков. Открытие решило полуторавековую загадку с переодетым матросом и помогло восстановить маршрут отступления экипажа по льдам. Выяснилось, что при эвакуации моряки разделились по кораблям, после чего бросили ослабевших товарищей в спасательных шлюпках.

Биология
# древняя днк
# Террор
# экспедиция Франклина
# Эребус
4 мая, 11:05
Понамарева Валерия

Генетики подтвердили связь нейропсихиатрических расстройств с преимуществами или недостатками интеллекта

Генетика интеллекта сложна и связана с разными психоневрологическими состояниями. Оказалось, то, что повышает эрудицию, может ухудшать способность решать творческие задачи, — и наоборот. Причем паттерны этих связей уникальны для каждого диагноза.

Психология
# аутизм
# биполярное расстройство
# болезнь Альцгеймера
# интеллект
# психиатрия
# СДВГ
# шизофрения
2 мая, 16:26
Андрей Серегин

Кошелек римского воина отразил переход от монет к металлолому в поздней античности

Ученые давно сделали вывод о том, что в поздней Античности монеты перестали представлять собой цену как валюта, однако не было понятно когда именно это произошло. Новое исследование погребения римского воина из бельгийского форта Оденбург показало, в какой момент монеты стали цениться просто весом металла в кошельке.

Археология
# античность
# Валюта
# вес
# монеты
# Римская империя
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

Палеонтология
# амниоты
# дыхание
# окаменелости
# пермский период
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Памяти хватит одного фотона: поляритонный лазер запоминает поляризацию

    8 мая, 15:28

  2. Медицинский ультразвук разрушил вирусы Covid-19 и гриппа

    8 мая, 14:33

  3. Новая технология нанесения защитных покрытий помогла увеличить срок службы электропроводящих компонентов

    8 мая, 13:06

  4. Древние майя торговали собаками

    8 мая, 11:37
Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

1 апреля, 19:36

Последние комментарии

Sergey Gorovoy
5 минут назад
что-то "голливудчики" ещё не отписались! а ведь тут в очередной раз: "а зачем нам ВСЕМ эта инфа про мультфильмы"? хе-хе)...

Во что превратились колеса Curiosity: NASA впервые представило многолетнюю хронику движения марсохода 

Autotrade222
6 минут назад
Pieter, так в каком веке армяне появились в Анатолии?

Рейтинг: старейшие государства мира

Sergey Gorovoy
45 минут назад
ии подсказывает: Лао 18 место, Таиланд 22 и Камбоджа 45.

Крупнейшие страны-производители кофе в мире: наглядный рейтинг в одной инфографике

Олег Валерьевич
53 минуты назад
Александр, на старых безнадежно устаревших советских ракетах которые ещё лет 15 назад критиковал Маск. Маленькие ракеты с ЖРД малая нагрузка и

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

Sergey Gorovoy
55 минут назад
удивляет, что рядом с Вьетнамом, как мы все помним из программы начальной школы по географии - четвёртый класс, вторая четверть - Камбоджа, Лао,

Крупнейшие страны-производители кофе в мире: наглядный рейтинг в одной инфографике

Вовка Про
1 час назад
Что у НАСы денег на титановые не хватило???

Во что превратились колеса Curiosity: NASA впервые представило многолетнюю хронику движения марсохода 

Dmitrii A
2 часа назад
Прикол. Какая Бразилия и крошечный Вьетнам! :)

Крупнейшие страны-производители кофе в мире: наглядный рейтинг в одной инфографике

Константин Зорин
3 часа назад
Александр, ну уровень иксперта понятен. F-117 никакой не штурмовик и не истребитель. Это тактический бомбардировщик. Буква А в названии относится у

Иран впервые в истории подбил стелс-истребитель F-35 в бою

Anatole Lapkovski
3 часа назад
Riga, что за позорный бред вы несёте.? У вас проблемы с географией или с головой. Не удивлюсь, что вы пишите "на России".

Инфографика: насколько озеленены столицы Европы

Сергей Ив.
4 часа назад
Гарри, а игнорируют ли? Вопрос конечно интересный.. Инцидент в Неноксе: Инцидент в Нёноксе (также известен как взрыв в Нёноксе или взрыв под

США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

Сергей Ив.
4 часа назад
Вряд ли политики сейчас заинтересуются новыми носителями ядерного оружия. Но двигатель Зубрина - это фактически готовое конвенциональное оружие

США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

Дмитрий Федоров
5 часов назад
может, рыб просто раскумарило и прибило в физиологическом плане, а отсутствие проявления агрессии лишь следствие

Вещество из галлюциногенных грибов снизило агрессию у тропических рыб

Константин Зорин
6 часов назад
Александр, об этом "подбитии" там ничего не пишут. Не говоря уж о том что это, мягко говоря, не официальные данные, а сок мозгв журналистов. Однако ж

Иран впервые в истории подбил стелс-истребитель F-35 в бою

Dmitriy
6 часов назад
Пластиковые цепи разве прочные? Они же стираются и микропластик в море уже давно стал проблемой. Платформа наверное тоже пластиковая форма

Установлена крупнейшая в мире одиночная плавучая ветровая турбина: она сможет обеспечивать энергией до 24 000 домов

Вячеслав Кукушкин
8 часов назад
Евгений, Для создания системы орошения вдоль Таримского шоссе в пустыне Такла-Макан пробурили сотни скважин.

Солнечная энергия превратила китайскую пустыню Такла-Макан в зеленый коридор

aRTUR Ko
8 часов назад
Что там за телеское поместится в кубесат? Театральный бинокль?))

В России представили проект первой в мире распределенной космической солнечной обсерватории

Daniil Ka
8 часов назад
Анна, в точку)))

Рейтинг: старейшие государства мира

Рамиль Абидуллин
9 часов назад
В вопросах изучения скифо-арийской и сарматской истории постоянно прослеживается политическая составляющая. Все хотят быть потомками ариев,

Генетики проследили источники формирования скифов и сарматов

Dmitriy
14 часов назад
А что будет если все эти новороты с камерами снести снайперскими выстрелами? Электронику наверно можно быстро вывести из строя

Китай принял на вооружение новый основной танк Type 100

Dmitriy
14 часов назад
Миллион человек на марсе это точно не при жизни маска произойдёт. Тем более гораздо проще освоить луну и добывать гелий3, который можно было

Стало известно, сколько получит Илон Маск после строительства колонии на Марсе

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно