Оболочки удобрений пролонгированного действия оказались способны накапливать тяжелые металлы

Сотрудники аналитической лаборатории исследования микропластика НовГУ изучили оболочки удобрений пролонгированного действия от западных производителей. Они присутствуют на российском рынке и изначально предназначены для сокращения выбросов парниковых газов при внесении минеральных удобрений в почву. Ранее подобные исследования удобрений пролонгированного действия не проводились.

В журнале Land швейцарского издательства MDPI вышла статья ученых Новгородского университета «Анализ удобрений пролонгированного действия как источника микропластика».

«Удобрения пролонгированного действия содержатся в специальных оболочках, которые позволяют высвобождать действующие вещества не сразу, а постепенно, — пояснил заведующий аналитической лабораторией исследования микропластика НовГУ Владимир Исаков. — Например, в структуре оболочки создаются каналы, по которым вода проникает внутрь удобрения. Там потихоньку удобрение растворяется и через эти каналы выходит в почву. Зачастую производители используют при создании оболочки небиоразлагаемые полимеры, так как это наиболее дешевый материал. Соответственно, со временем микропластик, остающийся от этой оболочки, накапливается в почве. Наша задача — изучить возможные эффекты и последствия этого процесса».

Ученые НовГУ выяснили, что микропластик из удобрений может не только накапливаться, но и адсорбировать на своей поверхности различные соединения — в частности, ионы токсичных тяжелых металлов. Это подтвердили лабораторные исследования образцов удобрений от двух европейских производителей.

«Полимерную оболочку мы помещали в раствор, содержащий концентрацию ионов металлов, — рассказал Владимир Исаков. — И потом смотрели, сколько ионов осталось в растворе, а сколько перешло на полимерную оболочку. По итогу мы видим, что, даже если сам микропластик может быть и не токсичным, к нему могут «прилипать» тяжелые металлы, пестициды, антибиотики и другие вещества. Далее они могут мигрировать вместе с микропластиком в почве, как вглубь, так и горизонтально, попадать в водные объекты и так далее. Давать оценку этому явлению пока рано. Возможно, микропластик играет позитивную роль, вбирая в себя токсичные вещества, которые раньше были распределены по всей почве».

С другой стороны, может иметь место синергетический эффект разных токсинов, которые аккумулируются в полимерных частицах. Это тема для дальнейших исследований.

Далее сотрудники лаборатории планируют изучить возможности биодеградируемых полимеров для создания удобрений пролонгированного действия, которые со временем будут полностью разлагаться в почве. Также планируется исследовать природные объекты Новгородской области на наличие частиц микропластика.

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НовГУ 10 статей Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (НовГУ) — крупнейший вуз Новгородской области, основанный в 1993 году и расположенный в Великом Новгороде. Участник программы «Приоритет 2030» с проектами «Интеллектуальная электроника» и «Университет как генератор культурной идентичности» (первый рассчитан на создание специализированных чипов с оригинальными алгоритмами обработки данных, второй — на всестороннее изучение отечественного культурного наследия). Среди других крупных проектов — инновационный научно-технологический центр «Интеллектуальная электроника – Валдай» (позволяет решать задачи, поставленные правительством страны: импортозамещение, независимость российского производства от иностранных технологий и увеличение экспортной продукции). ИНТЦ занимается высокотехнологичными разработками в сфере медицины, ОПК,ТЭК, а также сельского и лесного хозяйства.