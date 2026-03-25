25 марта, 14:37
Татьяна Зайцева
Зоологи объяснили любовь летучих мышей к ветряным турбинам

Возвышающиеся среди равнины ветряки, по-видимому, кажутся самцам летучих мышей подходящим элементом ландшафта, чтобы петь там брачные песни и привлекать самок. Такое поведение — причина гибели летучих мышей в зоне ветрогенераторов, пришли к выводу авторы нового исследования.

Рыжая вечерница (Nyctalus noctula) / © Kamran Safi, Wikipedia

В последние два десятилетия на фоне активного развития ветроэнергетики в Центральной Европе зоологи обратили внимание на появление новой проблемы — массовой гибели летучих мышей из-за столкновений с ветрогенераторами. Однако до сих пор не было ясно, почему рукокрылых так влечет к ветряным турбинам.

Предполагалось, что летучие мыши могут приближаться к ветрякам в поисках пищи или мест для ночлега. Но результаты нового исследования показали, что ветряные турбины также представляют интерес для летучих мышей, готовых к спариванию.

Первые доказательства того, что летучие мыши избрали ветряки в качестве центров своей брачной активности, представила команда ученых во главе с исследователями из Института эволюции и биологического разнообразия имени Лейбница (Германия). Статья опубликована в журнале Communications Biology.

Авторы выяснили, что самцы нескольких видов летучих мышей полюбили исполнять брачные песни непосредственно в зоне вращения ротора ветряных турбин, кружа вокруг обтекателя. Это повышает риск столкновений, особенно в сезон спаривания.

Самцы летучих мышей, подобно певчим птицам, поют, чтобы привлечь самок и отпугнуть соперников, часто при этом летают вокруг заметных элементов ландшафта. По мнению исследователей, ветряки, которые, как правило, устанавливают на равнине, среди полей и лугов, вполне могут привлекать самцов как места, подходящие для певческих полетов, ухаживания и спаривания.

При этом самцы подвергают риску не только себя — их песни распространяются на значительные расстояния и служат акустическими маяками, влекущими к ветряным турбинам самок. Это объясняет, почему во время брачного сезона под ветряными турбинами обнаруживают не только мертвых самцов, но и самок, причем вторых иногда даже больше, чем первых.

К таким выводам ученые пришли, проанализировав свыше 80 тысяч аудиозаписей, сделанных на уровне обтекателей турбин в шести ветропарках на территории Германии. Анализ показал, что летучие мыши не просто пели, пролетая мимо турбин, — они кружили вокруг обтекателей, поскольку громкость их пения периодически становилась то сильнее, то слабее, как это происходит при кружении вокруг стационарного микрофона.

Кроме того, очень четкую картину продемонстрировали созданные с помощью двух тепловизионных камер трехмерные реконструкции траекторий тепловых следов, оставляемых летучими мышами в полете: в зоне вращения ротора плотность скопления летучих мышей была гораздо выше, чем в свободном воздушном пространстве вокруг турбин. Это указало на то, что животные активно стремятся приблизиться к конструкции.

Как установили исследователи, певческие полеты у ветряных турбин совершают по меньшей мере семь видов летучих мышей, на долю которых приходится 95% всех смертельных случаев среди рукокрылых в Германии.

Причем чаще других на аудиозаписях встречаются песни самцов рыжей вечерницы (Nyctalus noctula) и лесного нетопыря (Pipistrellus nathusii). Представители этих двух видов — самые частые жертвы столкновений с ветряными турбинами в Германии, что дополнительно подтвердило связь брачного поведения с гибелью рукокрылых.

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
25 Мар
500
Космическая погода и ее влияние на Землю
Московский Планетарий
Москва
Лекция
25 Мар
Бесплатно
Репробанк: как сохранить будущее
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
25 Мар
1500
Как и зачем изучать смерть
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
26 Мар
Бесплатно
История науки: новоевропейский взлет
ФизТех
Москва
Лекция
26 Мар
700
Пернатые интеллектуалы
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
26 Мар
Бесплатно
Курильские острова – наши «Галапагосы»
Московский зоопарк
Москва
Лекция
26 Мар
Бесплатно
Перекрестные траектории
РХТУ им. Д.И. Менделеева
Москва
Лекция
26 Мар
Бесплатно
Внеземной маркетинг
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
27 Мар
Бесплатно
Климатические изменения в Арктике
Русское географическое общество
Москва

24 марта, 16:05
Дарья Губина

Астрономы нашли копию Солнечной системы в процессе формирования

В разрыве протопланетного диска звезды WISPIT 2 ученые разглядели зарождающуюся планету. Это уже второй гигант в этом формирующемся «семействе», что делает его крайне похожим на молодую Солнечную систему.

Астрономия
# VLT
# космос
# протопланетный диск
# формирование планет
# экзопланета
24 марта, 16:26
ФизТех

Российские ученые выяснили, как низкая температура повлияла на белковый состав мембраны бактерии из вечной мерзлоты

Жизнь в суровых условиях вечной мерзлоты — вызов даже для бактерий. Для нее требуются уникальные адаптации к холоду и другим стрессовым факторам. В новом исследовании ученые МФТИ с коллегами описали белки Exiguobacterium sibiricum — бактерии, найденной в многолетнемерзлых породах на северо-востоке Сибири. Исследователи выяснили, как набор белков в мембране микроба зависит от температуры, при которой его культивируют.

ФизТех
# арктика
# арктическая зона
# бактерии
# вечная мерзлота
# клеточные мембраны
# микроорганизмы
# экосистема
24 марта, 11:44
Татьяна Зайцева

Полуостров Юкатан оказался покрыт рыночными комплексами древних майя

Десятки странных архитектурных структур, обнаруженных в тропических лесах Юкатана, когда-то были не ритуальными сооружениями майя, а рынками с рядами прилавков, пришли к выводу археологи.

Археология
# Древние здания
# история
# полуостров Юкатан
# руины
# цивилизация майя
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Биология
# микропластик
# пластиковые отходы
# сигареты
# экология
Последние новости:

  1. Молекулы и плазма: как ученые научили электроны соблюдать субординацию

    25 марта, 15:37

  2. Зоологи объяснили любовь летучих мышей к ветряным турбинам

    25 марта, 14:37

  3. Напоминания врачей пить больше воды не спасли пациентов от камней в почках

    25 марта, 13:22

  4. NASA заявило о близкой постройке лунной базы и отправке корабля с ядерным реактором к Марсу

    25 марта, 12:40
Выбор редакции

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

10 марта, 11:43

