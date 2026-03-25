Зоологи объяснили любовь летучих мышей к ветряным турбинам

Возвышающиеся среди равнины ветряки, по-видимому, кажутся самцам летучих мышей подходящим элементом ландшафта, чтобы петь там брачные песни и привлекать самок. Такое поведение — причина гибели летучих мышей в зоне ветрогенераторов, пришли к выводу авторы нового исследования.

В последние два десятилетия на фоне активного развития ветроэнергетики в Центральной Европе зоологи обратили внимание на появление новой проблемы — массовой гибели летучих мышей из-за столкновений с ветрогенераторами. Однако до сих пор не было ясно, почему рукокрылых так влечет к ветряным турбинам.

Предполагалось, что летучие мыши могут приближаться к ветрякам в поисках пищи или мест для ночлега. Но результаты нового исследования показали, что ветряные турбины также представляют интерес для летучих мышей, готовых к спариванию.

Первые доказательства того, что летучие мыши избрали ветряки в качестве центров своей брачной активности, представила команда ученых во главе с исследователями из Института эволюции и биологического разнообразия имени Лейбница (Германия). Статья опубликована в журнале Communications Biology.

Авторы выяснили, что самцы нескольких видов летучих мышей полюбили исполнять брачные песни непосредственно в зоне вращения ротора ветряных турбин, кружа вокруг обтекателя. Это повышает риск столкновений, особенно в сезон спаривания.

Самцы летучих мышей, подобно певчим птицам, поют, чтобы привлечь самок и отпугнуть соперников, часто при этом летают вокруг заметных элементов ландшафта. По мнению исследователей, ветряки, которые, как правило, устанавливают на равнине, среди полей и лугов, вполне могут привлекать самцов как места, подходящие для певческих полетов, ухаживания и спаривания.

При этом самцы подвергают риску не только себя — их песни распространяются на значительные расстояния и служат акустическими маяками, влекущими к ветряным турбинам самок. Это объясняет, почему во время брачного сезона под ветряными турбинами обнаруживают не только мертвых самцов, но и самок, причем вторых иногда даже больше, чем первых.

К таким выводам ученые пришли, проанализировав свыше 80 тысяч аудиозаписей, сделанных на уровне обтекателей турбин в шести ветропарках на территории Германии. Анализ показал, что летучие мыши не просто пели, пролетая мимо турбин, — они кружили вокруг обтекателей, поскольку громкость их пения периодически становилась то сильнее, то слабее, как это происходит при кружении вокруг стационарного микрофона.

Кроме того, очень четкую картину продемонстрировали созданные с помощью двух тепловизионных камер трехмерные реконструкции траекторий тепловых следов, оставляемых летучими мышами в полете: в зоне вращения ротора плотность скопления летучих мышей была гораздо выше, чем в свободном воздушном пространстве вокруг турбин. Это указало на то, что животные активно стремятся приблизиться к конструкции.

Как установили исследователи, певческие полеты у ветряных турбин совершают по меньшей мере семь видов летучих мышей, на долю которых приходится 95% всех смертельных случаев среди рукокрылых в Германии.

Причем чаще других на аудиозаписях встречаются песни самцов рыжей вечерницы (Nyctalus noctula) и лесного нетопыря (Pipistrellus nathusii). Представители этих двух видов — самые частые жертвы столкновений с ветряными турбинами в Германии, что дополнительно подтвердило связь брачного поведения с гибелью рукокрылых.

