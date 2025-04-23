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Биофизики выяснили, как летучие мыши пьют воду на лету и не падают
Рукокрылые — единственные млекопитающие, способные к активному полету: они самостоятельно создают подъемную силу и управляют движением в воздухе за счет энергии сокращений мышц. Их крылья, эхолокация и маневренность давно стали объектом исследований. Но одна «суперсила» этих животных долго оставалась загадкой: как у них получается пить воду в полете и не сбиваться с курса? Теперь ученые нашли ответ.
Для большинства животных водоемы — опасное место, где легко можно отвлечься и стать добычей. Однако некоторые рукокрылые (Chiroptera) научились обходить эту проблему: освоили навык, позволяющий пить воду на лету.
У представителей этого отряда есть целый ряд хитрых способов применять такую тактику. Например, летучие лисицы (Pteropus) предпочитают «погружение брюхом» — касаются воды мехом, затем слизывают капли. Летучие мыши (Microchiroptera) практикуют «скользящее питье»: пролетают над водой, опуская нижнюю челюсть и зачерпывают ее языком. Долгое время оставалось неясно, как этим животным удается пить на лету, не замедляя скорость и не рискуя жизнью.
На этот вопрос попыталась ответить команда американских биофизиков из Корнеллского университета и Вирджинского политехнического института. Чтобы понять, как летучие мыши координируют свои действия в воздухе, ученые провели эксперимент.
В нем участвовали два вида насекомоядных летучих мышей: Hipposideros pratti и Rhinolophus ferrumequinum. Исследователи построили в лаборатории вольер для животных и оборудовали его камерами, которые вели съемку с разных ракурсов. Затем полученные данные объединили в трехмерную модель, позволяющую отслеживать движения летучих мышей. Сперва животных на шесть часов лишили воды, а после поставили емкость с жидкостью.
Камеры зафиксировали, что при приближении к воде мыши снижали скорость. Это похоже на поведение человека, который замедляет шаг, пытаясь одновременно говорить по телефону. Но, в отличие от людей, мыши не теряли контроля.
Животные сокращали частоту взмахов крыльями почти в два раза, что позволяло не задеть воду. При этом, чтобы не потерять равновесие и не упасть, летучие мыши меняли способ взмахов крыльями: увеличивали угол, под которым крылья двигаются вверх-вниз. Это помогло создать дополнительную подъемную силу, которая «держит» их тело в воздухе, даже когда голова опущена. Так они компенсировали сопротивление воздуха, возникающее при наклоне головы к воде, то есть уравновешивали сопротивление воздуха, вызванное наклоном, и продолжали лететь ровно, не падая и не замедляясь слишком сильно.
В то же время язык действовал как «точный ковш»: летучие мыши зачерпывали ровно столько воды, чтобы она не попала в нос. Последнее особенно важно для видов, испускающих эхолокационные сигналы через нос. Попадание воды в этот орган временно «ослепляет», лишая возможности ориентироваться в пространстве.
«Технически такое поведение крайне сложно исполнить. Но эволюция научила летучих мышей выполнять два дела сразу: лететь и пить. Это повышает их шансы на выживание», — отметил Рольф Мюллер (Rolf Müller), один из авторов исследования.
Некоторые эксперты высоко оценили результаты коллег и отметили, что их выводы могут вдохновить инженеров на создание летающих роботов, которые смогут выполнять несколько задач одновременно и без остановки.
Научная работа опубликована в Journal of the Royal Society Interface.
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