Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В России напечатали на 3D-принтере утраченные части тела
Полимеры медицинского назначения, разработанные инженерами и химиками КБГУ, успешно прошли доклинические испытания. Прогрессивные материалы расширяют возможности биопечати — импланты нового поколения адаптированы к индивидуальным особенностям пациента и имеют ряд преимуществ.
Аппарат 3D-биопечати ученые заправляют биосовместимым материалом. На принтере в короткие сроки воспроизводят утраченные части тела: фрагменты кожи, костей и хрящей. Эти импланты легкие и не боятся высоких температур. Кроме того, совместимы с разными методами диагностики, в том числе КТ и МРТ.
Ткани воспроизводят с учетом анатомических особенностей каждого пациента. Организм воспринимает их «как родные», с минимальной вероятностью отторжения, что уже доказано доклиническими исследованиями. Над проектом работают ученые лаборатории 3D-биопринтинга Центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий КБГУ под руководством проректора по научно-исследовательской работе, доктора химических наук, профессора Светланы Хашировой.
«Это достаточно большой рывок в области внедрения полимерных материалов нового поколения в медицину. К настоящему времени мы уже получили паспорт биобезопасности наших материалов, прошли успешно все доклинические исследования», – директор ЦПМАТ, профессор Светлана Хаширова.
Применять новые технологии планируют в нейрохирургии. Клинические испытания проведут совместно с Кабардино-Балкарской республиканской клинической больницей уже в 2025 году.
Исследования ведутся в рамках программы стратегического развития «Приоритет-2030».
Международная исследовательская коллаборация опровергла убеждение, что атомное ядро свинца-208 (²⁰⁸Pb) имеет идеальную сферическую форму. Это открытие ставит под сомнение фундаментальные представления о структуре ядер и имеет далеко идущие последствия для нашего понимания того, как образуются самые тяжелые элементы во Вселенной.
Затопить МКС как можно скорее: почему Маск прав и отчего орбитальные станции считали «паровозом» еще советские космонавты
Глава SpaceX предложил свести с орбиты МКС — и чем скорее, тем лучше. На первый взгляд странная идея для фаната космоса. На второй — все иначе: первым публично в полезности орбитальных станций усомнился еще советский космонавт и инженер Гречко. И у него, и у Маска есть на это весьма серьезные основания. А учитывая позицию последнего в основной державе, от которой зависит существование МКС, есть и шансы на реализацию этой идеи. Несмотря на это идея вызвала общее отторжение в рядах фанатов космоса и государственных космических агентств.
Новый анализ одной из самых массивных гравитационных линз — системы «Космическая Подкова» — позволил косвенным методом обнаружить в центре линзирующей галактики черную дыру с массой около 36 миллиардов солнечных.
Новый анализ одной из самых массивных гравитационных линз — системы «Космическая Подкова» — позволил косвенным методом обнаружить в центре линзирующей галактики черную дыру с массой около 36 миллиардов солнечных.
Американские нейробиологи выяснили, что мыши способны распознавать бессознательное состояние сородичей и предпринимать активные действия для их «реанимации». Ученые впервые описали целую последовательность таких поведенческих реакций и выяснили, какие механизмы мозга за ними стоят.
Рассматривая потенциального спутника жизни, женщины и их родители, оценивающие партнера, на словах чаще придают большее значение интеллекту, а не физической привлекательности. Однако, когда дело доходит до выбора, в большинстве случаев предпочтения оказываются на стороне более симпатичного мужчины, даже если он менее умен, выяснили американские психологи.
В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.
Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Лук и стрелы: как передовые технологии позволили чернокожим захватить Европу
Что общего у квантовой физики и воли человека? Интервью с Алексеем Кавокиным
Starship, наконец, научился садиться без взрыва: что это значит и что будет дальше?
Война будущего
5 вещей быстрее света
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии