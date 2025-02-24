В России напечатали на 3D-принтере утраченные части тела

Полимеры медицинского назначения, разработанные инженерами и химиками КБГУ, успешно прошли доклинические испытания. Прогрессивные материалы расширяют возможности биопечати — импланты нового поколения адаптированы к индивидуальным особенностям пациента и имеют ряд преимуществ.

Аппарат 3D-биопечати ученые заправляют биосовместимым материалом. На принтере в короткие сроки воспроизводят утраченные части тела: фрагменты кожи, костей и хрящей. Эти импланты легкие и не боятся высоких температур. Кроме того, совместимы с разными методами диагностики, в том числе КТ и МРТ.

Ткани воспроизводят с учетом анатомических особенностей каждого пациента. Организм воспринимает их «как родные», с минимальной вероятностью отторжения, что уже доказано доклиническими исследованиями. Над проектом работают ученые лаборатории 3D-биопринтинга Центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий КБГУ под руководством проректора по научно-исследовательской работе, доктора химических наук, профессора Светланы Хашировой.

«Это достаточно большой рывок в области внедрения полимерных материалов нового поколения в медицину. К настоящему времени мы уже получили паспорт биобезопасности наших материалов, прошли успешно все доклинические исследования», – директор ЦПМАТ, профессор Светлана Хаширова.

Применять новые технологии планируют в нейрохирургии. Клинические испытания проведут совместно с Кабардино-Балкарской республиканской клинической больницей уже в 2025 году.

Исследования ведутся в рамках программы стратегического развития «Приоритет-2030».

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