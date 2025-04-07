Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Новые наносорбенты спасут арктические воды от загрязнений
Ученые ТПУ работают над созданием новых видов наноструктурных сорбентов, эффективных для использования при пониженных температурах. Проект направлен на решение проблемы удаления из водных сред Арктической зоны токсичных тяжелых металлов и микробиологических загрязнений.
Исследование политехников поддержано грантом РНФ. По словам ученых, антропогенная нагрузка на хрупкую арктическую экосистему растет с каждым годом. Согласно данным, полученным в ходе российских арктических экспедиций, проблема загрязнения арктических вод и прибрежной полосы является, в том числе следствием глобальных экологических процессов. В воды Баренцева и Карского морей через атлантические течения попадает мусор из бассейна Атлантического океана. В России утверждена «Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года», поэтому создание технологий улучшения экологической обстановки Арктики является особенно актуальным.
Наиболее доступный и дешевый метод глубокой очистки воды от целого ряда химических загрязнителей – это сорбция. Среди преимуществ – возможность поглощения веществ из многокомпонентных смесей и высокая степень очистки. В качестве сорбентов в настоящее время используется большое количество различных природных и искусственных пористых материалов (цеолиты, торф, зола, силикагели и другие).
«Однако, на сегодняшний день отсутствуют сорбенты, позволяющие эффективно удалять широкий спектр химических и микробиологических загрязнений при пониженных температурах – в диапазоне от 0 до +10 градусов Цельсия. Понижение температуры окружающей среды ухудшает эксплуатационные свойства сорбентов, снижая сорбционную емкость практически до нуля. На территории Арктики отрицательная температура наблюдается практически круглый год, поэтому разработка и применение сорбентов, способных работать и при низких температурах, является очень важной задачей.
В ТПУ уже около 17 лет развивается направление, связанное с разработкой, созданием и исследованием новых видов сорбционных материалов для очистки водных сред от различных видов загрязнителей. Накопленный опыт позволил нам приступить к абсолютно новому проекту по созданию криорезистентных адсорбентов, позволяющих эффективно удалять из водных сред токсичные тяжелые металлы и микробиологические загрязнения при пониженных температурах (от 0 °С до +10 °С). Насколько нам известно, похожих или близких по тематике исследований сейчас нет», – говорит руководитель проекта, доцент отделения ядерно-топливного цикла Сергей Журавков.
В первую очередь ученые планируют подобрать оптимальные компоненты для создания холодоустойчивых материалов, отработать режимы их предварительной подготовки, модификации и получения опытных образцов сорбентов. Также будут созданы лабораторный стенд для изготовления образцов наноструктурных сорбентов, лабораторная установка для синтеза наноразмерных цинксодержащих активных компонентов сорбционных материалов методом электроискрового диспергирования.
«Нами будут созданы методики изготовления наноструктурных сорбционных материалов на основе минеральных и синтетических носителей, модифицированных оксидными фазами железа и алюминия, и их цинксодержащих активных компонентов. Состав был выбран, исходя из многолетнего экспериментального опыта работы с данными материалами. Так, выбор был обусловлен, прежде всего, высокой величиной удельной поверхности и пористости, необходимым химическим составом, нужным дзета-потенциалом поверхности и бактериостатическими свойствами данных веществ», – добавляет руководитель проекта.
По словам исследователей, известно, что понижение температуры ослабляет хемосорбцию (разновидность адсорбции, при которой происходит химическая реакция между поверхностью и адсорбатом, – ред.) и усиливает физическую адсорбцию. При этом зависимость электрокинетической адсорбции от температуры однозначно не установлена. В своем проекте политехники планируют разработать сорбционный материал, эффективно сочетающий в себе все виды адсорбции, чьи свойства не будут принципиально зависеть от температурных условий. Кроме того, особый акцент будет сделан на возможность многократной регенерации материалов для восстановления исходной сорбционной емкости.
«Разработанные сорбционные материалы, в перспективе, могут быть использованы не только в Арктическом регионе. Благодаря своим свойствам они могут, в будущем, быть использованы для очистки промышленных сточных вод предприятий нефтегазодобывающей отрасли, нефтеперерабатывающих предприятий, предприятий машиностроения, химической промышленности, обогатительных комбинатов и любых других промышленных предприятий, имеющих жидкие отходы. Также они могут быть интересны для подготовки питьевой воды из подземных и поверхностных источников», – поясняет Сергей Журавков.
В исследовании принимают участие сотрудники Инженерной школы ядерных технологий, Инженерной школы природных ресурсов и Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ.
В мировой экономике происходит переворот, которого не было с XIX века: ее главный игрок решил ввести беспрецедентно высокие пошлины, способные покончить с эрой глобализации и свободной торговли. Упали и российские биржи, хотя нашу страну пошлины как раз не коснулись. Это вообще отчего? Насколько негативно эти действия могут отразиться на нашем ВВП и росте зарплат? Сделают ли заградительные пошлины прямо из XIX века Америку слабее, или наоборот, как это сто лет назад с ней уже бывало?
Исследователи из США обнаружили «жидкость, восстанавливающую форму», которая противоречит ряду классических представлений, основанных на законах термодинамики. Она состоит из воды, масло и намагниченных частиц никеля.
Ученые, работающие на Большом адронном коллайдере (БАК), обнаружили в результатах экспериментов неожиданные данные. Они могут свидетельствовать о существовании топония, связанного состояния топ-кварка и его антикварка.
Ученые СПбГУ предложили инновационный подход к синтезу виниловых соединений, значительно снизив количество отходов и риски, связанные с использованием ацетилена. Новый метод позволяет эффективно получать ценные химические соединения с минимальным воздействием на окружающую среду.
Ученые, работающие на Большом адронном коллайдере (БАК), обнаружили в результатах экспериментов неожиданные данные. Они могут свидетельствовать о существовании топония, связанного состояния топ-кварка и его антикварка.
В мировой экономике происходит переворот, которого не было с XIX века: ее главный игрок решил ввести беспрецедентно высокие пошлины, способные покончить с эрой глобализации и свободной торговли. Упали и российские биржи, хотя нашу страну пошлины как раз не коснулись. Это вообще отчего? Насколько негативно эти действия могут отразиться на нашем ВВП и росте зарплат? Сделают ли заградительные пошлины прямо из XIX века Америку слабее, или наоборот, как это сто лет назад с ней уже бывало?
Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).
Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.
Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?
Выдыхается ли коронавирус, как говорит доктор Мясников? Или дело совсем в другом?
Бункер с удобствами: Марсианские дома изо льда и кремния проходят госкомиссию
Чубайс призвал Россию стать водородной энергодержавой. Вот пять причин, почему это плохая идея
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии