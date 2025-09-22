Введенная Маском система коллективной борьбы с фейками оказалась эффективной

Недавнее исследование показало, что заметки системы community notes под сомнительными постами на платформе X (бывший Twitter) действительно снижают распространение дезинформации и помогают предотвращать введение множества людей в заблуждение.

После того как Илон Маск в 2022 году приобрел и взял под контроль социальную сеть Twitter (ныне X), одним из введенных им изменений было внедрение общественного отслеживания правдивости публикуемых постов — системы community notes. Ее заявленный смысл в том, чтобы в случае публикации заведомой дезинформации просматривающие ее пользователи получали соответствующее предупреждение.

Когда соцсеть еще называлась Twitter, в ней была похожая система Birdwatch, но она работала на отдельном сайте, и пользователи не видели ее поправок в своей ленте. Теперь, если, к примеру, кто-то выкладывает сгенерированное искусственным интеллектом видео и выдает его за реальное, под этим постом появляется сообщение community notes: «Это видео сгенерировано ИИ».

Такое разоблачение может позволить себе не любой пользователь. Сначала он должен какое-то время проявлять себя как добросовестный оценщик: реагировать на заметки уже признанных «судей» — обозначать, полезна эта заметка или нет. Этот испытательный срок введен для отсеивания предвзятых оценщиков, например американцев, которые критикуют и называют фейками посты только сторонников Республиканской или, наоборот, только Демократической партии.

Если оценщик доказывает свою объективность, он получает право предлагать собственный комментарий к подозрительному посту. Дальше все будет зависеть от мнений других оценщиков: если достаточное их число сочтет этот комментарий правильным и полезным, он станет отображаться под публикацией и будет виден абсолютно всем пользователям.

Недавно исследователи из Вашингтонского и Стэнфордского университетов (США) попытались выяснить, действительно ли метод помогает бороться с распространением дезинформации в соцсетях. В статье для издания Proceedings of the National Academy of Sciences они рассказали, что собрали данные по 40 078 постам на X, к которым были предложены заметки community notes. Из них заметки к 6757 постам получили нужное число одобрений от сообщества и теперь отображаются в ленте, то есть пользователи их видят.

С остальными постами так не получилось: заметки предложили, но достаточной поддержки они не нашли, и эти заметки не «вывесили» под спорными публикациями. Тем не менее есть основания все равно считать эти публикации сомнительными, поскольку кто-то из community notes вызвался их пояснить. Потому эту группу публикаций решили использовать для сравнения с теми, под которыми комментарии community notes появились.

Ученые рассматривали посты с определенным числом просмотров, лайков и репостов до появления под ними комментария community notes, и посты с такой же степенью изначальной популярности, которые такого комментария не получили. А далее сравнивали, что с ними происходит впоследствии.

Выяснилось, что в течение 48 часов после прикрепления заметки число репостов публикации снижается на 46,1 процента, лайков — на 44,1 процента, ответов — на 21,9 процента, просмотров — на 13,5 процента. Все это — по сравнению с показателями потенциально ложных публикаций, не отмеченных community notes. Кроме того, комментарий от сообщества, по опубликованным данным, уменьшает эффект «сарафанного радио» — сокращает длину цепочки перепостов.

Отмечается, что для community notes принципиально важна оперативность: через пару суток после появления фейка его опровержение не будет иметь практически никакого эффекта — дезинформация уже успеет широко распространиться.

Адель Романова 216 статей Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.