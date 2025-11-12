Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Биологи раскрыли клеточные механизмы «мужской беременности» морских коньков
Морские коньки размножаются не так, как другие животные. Вместо самок за производство потомства у них отвечают самцы. В новом международном исследовании китайские и немецкие ученые проанализировали генетические и клеточные механизмы в основе «мужской беременности» у представителей семейства игловых (Syngnathidae).
Самки морских коньков откладывают икринки в специальный карман на брюхе самцов, где те и оплодотворяются. Находясь в этой выводковой сумке, выполняющей функции матки и плаценты у млекопитающих, эмбрионы получают питательные вещества и кислород из организма отца, пока самец не произведет потомство на свет уже полностью сформированным.
В статье, вышедшей в журнале Nature Ecology & Evolution, специалисты из нескольких вузов КНР и Констанцского университета (Германия) на клеточном уровне изучили, как стала возможна такая реверсия половых ролей. Исследование, в котором применили сравнительные геномные методы и РНК-анализ, показало, что этому способствовали необычные гормональные и иммунные процессы.
Сравнив клетки и клеточные сигналы в плацентах млекопитающих и выводковых сумках самцов морских коньков, ученые выяснили, что, в отличие от первых, у вторых «беременность» протекает без участия типичных женских гормонов. Вместо них центральную роль играют андрогены — мужские половые гормоны. Именно они вызывают утолщение ткани и разрастание сосудов в коже брюха, в результате чего формируется структура, похожая на плаценту млекопитающих.
Внимание исследователей также привлекли отличия со стороны иммунной системы. У живородящих для благополучного вынашивания беременности важно, чтобы организм матери не воспринимал эмбрионы как чужеродные тела и не отторгал их. У многих видов такую иммунную толерантность обеспечивает ген foxp3. Однако у самцов морских коньков его не обнаружили, хотя реакции отторжения у них не происходит. Ученые считают, что в этом случае подавлять иммунный ответ помогают мужские гормоны, поскольку андрогены часто обладают подобными свойствами.
Биологи также отметили, что рыбы семейства игловых, к которым относятся морские коньки, — подходящая модель для изучения эволюционного пути видов от откладывания икры к живорождению. Судя по данным генетических исследований, на начальных этапах липкие икринки могли крепиться к специальной области на теле самцов. Выводковые сумки для защиты потомства и обеспечения его питанием, вероятно, появились уже позднее.
Исследователи Центра декарбонизации АПК и региональной экономики Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова совершили фундаментальное открытие, меняющее десятилетия устоявшихся представлений о жизнедеятельности растений. Ученые доказали, что корневая система растений способна напрямую поглощать диоксид углерода (CO₂) из почвы. Это вносит кардинальные изменения в понимание глобального углеродного цикла.
Кофе — любимый напиток многих людей, но врачи традиционно советуют пациентам с мерцательной аритмией, или фибрилляцией предсердий, избегать кофеина, чтобы не спровоцировать симптомы этого распространенного нарушения сердечного ритма, способного привести к инсульту и преждевременной смерти. Однако результаты клинических испытаний, которые провела международная группа кардиологов, поставили эту рекомендацию под сомнение.
Международная команда ученых, куда вошла исследователь НИУ ВШЭ Марина Бутовская, изучила готовность родителей заботиться о ребенке в зависимости от того, насколько сильно он на них похож. Выяснилось, что схожесть с мамой или папой по-разному влияет на заботу о ребенке как самих родителей, так и бабушек и дедушек с обеих сторон. Причем эта связь неодинаково работает в России, Бразилии и США, что указывает на глубокие культурные различия в семейном укладе этих стран.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».
Испанские исследователи проанализировали популярные в соцсетях фото и видео с дикими животными, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Специалисты пришли к выводу, что такого рода реалистичные, но фейковые материалы способны навредить как людям, так и животному миру, поскольку они вводят в заблуждение и подрывают усилия по сохранению дикой природы.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
27 Марта, 2015
Неуглеродные формы жизни
11 Марта, 2015
Кольщик, наколи мне цветок сакуры
31 Октября, 2019
Платина указала на катастрофу позднего каменного века
3 Октября, 2014
Алкоголик ли вы?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии