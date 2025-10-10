Бактерии и добавки пероксида кальция сделают добычу нефти в Арктике экологичнее

Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина разработали новый метод обезвреживания нефтесодержащих отходов в Арктической зоне России. Он основан на комбинированном использовании бактериальных препаратов с добавками пероксида кальция, источника кислорода при обезвреживании отходов с использованием геотубных технологий. Технология успешно прошла полевые испытания.

«Ключевые особенности метода в том, что он позволяет организовать переработку поблизости от месторождений без высоких энергозатрат и безопасен для природы и человека. В результате разработанная в Губкинском университете технология значительно дешевле и доступнее применяющихся сегодня способов», — подчеркнула профессор кафедры промышленной экологии Губкинского университета Елена Мазлова.

Нефтесодержащие отходы — самая большая часть всех ежегодно образующихся в Арктике промышленных отходов и несанкционированных свалок — объектов накопленного вреда окружающей среде, оставшихся с конца прошлого века.

На старте исследования ученые проанализировали эффективность методов, которые используются сейчас в Арктической зоне для обезвреживания нефтесодержащих отходов и получения из них вторичного сырья. Среди них — термические, например, термодесорбция и пиролиз, физические, предполагающие сепарацию и регенерацию отдельных компонентов, обработка химическими реагентами и применение бактерий, разлагающих нефтепродукты.

Биопрепарат в процессе окисления углеводородов / © Пресс-служба Губкинского университета

В условиях Арктики эти методы недостаточно эффективны из-за высоких энергозатрат, трудностей с перевозкой шламов с удаленных месторождений или малой активности бактерий в суровом климате. В результате в Арктической зоне перерабатывается только небольшая часть промышленных отходов — от 3,7 % в Архангельской области до 87 % в Ямало-Ненецком автономном округе. При этом ежегодно в арктических регионах их образуется порядка 1,5 миллиарда тонн.

Ученые Губкинского университета предложили комбинированный метод утилизации. Технология предполагает использование пероксида кальция, который выделяет свободный кислород для бактерий-нефтедеструкторов, окисляющих нефтепродукты. При этом обработка проводится в геотубах, которые можно безопасно размещать под открытым небом в герметичном исполнении, или использовать полупроницаемые мембранные материалы для геотуб на обустроенных площадках, что позволяет регулировать содержание воды в отходах. Оптимальная доза пероксида кальция определялась с помощью разработанной исследователями математической модели, прогнозирующей эффективность метода в различных условиях. Это помогло установить дозировки, обезвреживающие 80% — 93% загрязнений.

«Технология готова к опытно-промышленным испытаниям. Мы рассчитали ее экономическую эффективность в сравнении с передачей отходов региональному оператору по действующим тарифам. Организация переработки в геоконтейнерах по нашей технологии окупит капитальные вложения в течение двух лет, то есть метод имеет большие перспективы», — отметила Елена Мазлова.

Арктика в условиях глобального изменения климата является центром российского и международного внимания. По итогам рабочей поездки в Мурманск в мае 2025 года одним из поручений Президента России стала разработка комплексного плана социально-экономического развития опорных населенных пунктов Арктической зоны России. Среди ключевых социально значимых экологических проблем региона — обращение с отходами производства и потребления.

Губкинский университет 12 статей Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, известен также как Губкинский университет – ведущий российский вуз по подготовке кадров и проведению научных исследований для всей цепочки нефтегазового сектора. В университете действуют два научно-исследовательских института, отраслевые научно-образовательные центры, молодежные лаборатории, работает более 40 коллективов ученых-исследователей, выполняющих перспективные фундаментальные и поисковые проекты.