Бактерии и добавки пероксида кальция сделают добычу нефти в Арктике экологичнее
Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина разработали новый метод обезвреживания нефтесодержащих отходов в Арктической зоне России. Он основан на комбинированном использовании бактериальных препаратов с добавками пероксида кальция, источника кислорода при обезвреживании отходов с использованием геотубных технологий. Технология успешно прошла полевые испытания.
«Ключевые особенности метода в том, что он позволяет организовать переработку поблизости от месторождений без высоких энергозатрат и безопасен для природы и человека. В результате разработанная в Губкинском университете технология значительно дешевле и доступнее применяющихся сегодня способов», — подчеркнула профессор кафедры промышленной экологии Губкинского университета Елена Мазлова.
Нефтесодержащие отходы — самая большая часть всех ежегодно образующихся в Арктике промышленных отходов и несанкционированных свалок — объектов накопленного вреда окружающей среде, оставшихся с конца прошлого века.
На старте исследования ученые проанализировали эффективность методов, которые используются сейчас в Арктической зоне для обезвреживания нефтесодержащих отходов и получения из них вторичного сырья. Среди них — термические, например, термодесорбция и пиролиз, физические, предполагающие сепарацию и регенерацию отдельных компонентов, обработка химическими реагентами и применение бактерий, разлагающих нефтепродукты.
В условиях Арктики эти методы недостаточно эффективны из-за высоких энергозатрат, трудностей с перевозкой шламов с удаленных месторождений или малой активности бактерий в суровом климате. В результате в Арктической зоне перерабатывается только небольшая часть промышленных отходов — от 3,7 % в Архангельской области до 87 % в Ямало-Ненецком автономном округе. При этом ежегодно в арктических регионах их образуется порядка 1,5 миллиарда тонн.
Ученые Губкинского университета предложили комбинированный метод утилизации. Технология предполагает использование пероксида кальция, который выделяет свободный кислород для бактерий-нефтедеструкторов, окисляющих нефтепродукты. При этом обработка проводится в геотубах, которые можно безопасно размещать под открытым небом в герметичном исполнении, или использовать полупроницаемые мембранные материалы для геотуб на обустроенных площадках, что позволяет регулировать содержание воды в отходах. Оптимальная доза пероксида кальция определялась с помощью разработанной исследователями математической модели, прогнозирующей эффективность метода в различных условиях. Это помогло установить дозировки, обезвреживающие 80% — 93% загрязнений.
«Технология готова к опытно-промышленным испытаниям. Мы рассчитали ее экономическую эффективность в сравнении с передачей отходов региональному оператору по действующим тарифам. Организация переработки в геоконтейнерах по нашей технологии окупит капитальные вложения в течение двух лет, то есть метод имеет большие перспективы», — отметила Елена Мазлова.
Арктика в условиях глобального изменения климата является центром российского и международного внимания. По итогам рабочей поездки в Мурманск в мае 2025 года одним из поручений Президента России стала разработка комплексного плана социально-экономического развития опорных населенных пунктов Арктической зоны России. Среди ключевых социально значимых экологических проблем региона — обращение с отходами производства и потребления.
Моаи, каменные статуи острова Пасхи, по массе могут превышать 80 тонн при высоте жилого дома. Долгое время ученым не удавалось понять, как люди с технологиями каменного века перемещали их по всему острову. Авторы новой научной работы, наконец, смогли полностью восстановить метод потомков полинезийцев и южноамериканских индейцев.
Норвежский нобелевский комитет в Осло объявил, что премию мира в этом году получает Мария Корина Мачадо, лидер оппозиции Венесуэлы.
В атмосфере Венеры наблюдают убедительные химические признаки постоянно вспыхивающих молний. По расчетам, эти разряды должны быть либо гораздо мощнее земных, либо происходят чаще. Возникает вопрос: почему тогда их не видно? По мнению исследователей, дело — в почти непроницаемых венерианских облаках, скрывающих вспышки. Самое интересное, что к возникновению молний они могут оказаться непричастны.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
