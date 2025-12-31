Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Энтузиаст создал интерактивную трехмерную симуляцию Солнечной системы

Энтузиаст создал интерактивную визуализацию Солнечной системы. С помощью инструмента пользователи могут наглядно рассмотреть планеты и их орбиты в формате 3D.

Энтузиаст создал интерактивную трехмерную симуляцию Солнечной системы / © astroclick

Кликнув на планету, можно увидеть краткую информацию о ней: расстояние до Солнца, среднюю температуру, количество спутников.

Отдельное внимание автор уделил парадоксу Ферми, добавив интерактивный калькулятор уравнения Дрейка. Инструмент позволяет менять параметры и оценивать количество цивилизаций в Галактике.

Создатель проекта отметил, что он — не профессиональный программист и признался, что использовал искусственный интеллект для написания кода.

Изучать Солнечную систему пользователи могут непосредственно в браузере. Автор отметил, что сейчас наиболее эффективно проект работает в десктопной версии.