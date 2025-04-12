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Позавчера, 18:21
Елена Андреева

Электролит с добавлением серебра повысил срок службы и эффективность литиевых батарей

4.6

Исследователи из Института науки и технологий Тэгу Кенбук (Южная Корея) разработали технологию, значительно продлевающую «жизнь» литий-металлических аккумуляторов. Эти батареи намного эффективнее и безопаснее, чем литийионные, и способны сохранять до 88,2% от первоначальной емкости в течение 200 полных циклов зарядки.

Химия
# аккумулятор
# литиевые батареи
# серебро
# электролиты
# энергоемкость
Электролит с добавлением серебра повысил срок службы и эффективность литиевых батарей – иллюстрация к материалу на Naked Science
Использование электролита с серебром приводит к образованию двойного защитного слоя, который, как буфер, подавляет появление дендритов / © Jong Hun Sung et al.

Практически вся электроника, которой мы пользуемся, работает на литийионных аккумуляторах. Гаджеты, детские игрушки, портативные электроинструменты и бытовая техника — везде применяются именно эти электрохимические системы хранения энергии. Дальнейшая их эксплуатация с развитием микроэлектроники и растущими потребностями пользователей требует увеличения энергоемкости.

Аноды в таких аккумуляторах обычно изготавливают из углеродных материалов, в частности графита, альтернативой же служит металлический литий. Его использование обеспечивает меньший вес батареи и плотность энергии в 10 раз выше.

Однако, когда батарея накапливает и тратит заряд, на электродах нередко появляются металлические образования — дендриты. Эти «отростки», словно корни, врастают в электролит и пробивают барьер, разделяющий анод и катод, что вызывает короткое замыкание или даже возгорание аккумулятора. Кроме того, осложняется дальнейший заряд системы хранения энергии и сокращается срок эксплуатации устройства.

Команда южнокорейских ученых предложила свое решение проблемы образования дендритов, введя в качестве электролитной добавки трифторметансульфонат серебра (AgCF₃SO₃, или AgTFMS) для повышения стабильности ультратонкого (толщиной 20 микрон) анода из металла лития.

Испытания показали, что использование такого электролита приводит к одновременному образованию двойного защитного слоя из серебра и фторида лития на поверхности. Он, как буфер, подавляет появление дендритов. При этом срок службы аккумулятора увеличивается в семь раз, а показатель сохранения удельной емкости доходит до 88,2% в течение 200 циклов. Прочное покрытие также обеспечивает стабильность анода и снижает износ материала.

Полученная технология, как ожидают ученые, ускорит коммерциализацию литий-металлических аккумуляторов, которые можно будет применять как в бытовой электронике и беспилотниках, так и в более мощных устройствах — электромобилях и судах.

Научная работа опубликована в журнале Advanced Energy Materials.

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Химия
# аккумулятор
# литиевые батареи
# серебро
# электролиты
# энергоемкость
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