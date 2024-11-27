В НИТУ МИСИС создали новый нейроимплантат для пациентов с травмами спинного мозга

Исследователи Университета МИСИС запатентовали нейроимплантат, который поможет восстановить поврежденные нервные ткани спинного мозга. Структура состоит из двух слоев: биоразлагаемого полимера и особых волокон, которые могут быть наполнены лекарственными препаратами, направленно воздействующими на поврежденные нервные ткани спинного мозга и ускоряющими заживление.

Получение патента подтверждает высокий изобретательский уровень продукта и приближает возможность запуска производства нейроимплантата для помощи людям. Острая травма спинного мозга вызывает нарушения передачи сигналов по нервным тканям, что приводит к необратимой потере функциональности органов, параличу и редко поддается лечению. Основные терапевтические методы: хирургическое вмешательство и симптоматический прием лекарств.

Однако такой подход не обеспечивает восстановление тканей и не способен в полной мере остановить воспалительные процессы, нарушающие работу всей нервной системы. Для решения этой задачи ученые Университета МИСИС создали нейроимплантат из гибридных материалов на основе водорастворимого полимера, которые можно комбинировать с лекарственными веществами или клеточной терапией.

«Конструкция состоит из двух подложек: решетчатой структуры и направленных субмикронных волокон. Первый слой предназначен для замещения соединительной ткани спинного мозга для сцепления и разрастания клеток. Второй слой способствует направленному заживлению нервной ткани. Благодаря этому сочетанию имплантат надежно фиксируется на поврежденной поверхности и, выпустив лекарство, растворяется в организме, исключая необходимость в повторной операции и минимизируя осложнения», — рассказала соавтор патента, сотрудник научно-образовательной лаборатории тканевой инженерии и регенеративной медицины НИТУ МИСИС Элеонора Зеленова.

Совместно с консорциумом «Инженерия здоровья» были проведены доклинические исследования, чтобы разработка соответствовала требуемым стандартам и была готова к внедрению в медицинскую практику. Патент необходим, чтобы выйти за рамки лаборатории и сделать инновации доступными для пациентов.

«Мы активно работаем над созданием новых решений в области инженерии здоровья, разрабатываем технологии, которые смогут существенно повысить качество жизни людей. Это исследование сосредоточено на интеграции передовых материалов в систему нейромодуляции для медицинской диагностики и терапии. Мы открыты сотрудничеству, важно, чтобы наша разработка скорее дошла до массового производства и помогла пациентам», — сказал доктор физико-математических наук Федор Сенатов, директор Института биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС.

Развитие нейротехнологий — одно из важных направлений стратегического проекта Университета МИСИС «Биомедицинские материалы и биоинженерия» по программе Минобрнауки России «Приоритет-2030».

Ректор Университета МИСИС Алевтина Черникова добавила: «В Университете МИСИС в 2019 году разработана и уже шестой год успешно реализуется интегрированная магистерско-аспирантская программа «Биоматериаловедение». Обучающиеся с первого курса магистратуры участвуют в научных исследованиях, публикуют статьи в высокоцитируемых изданиях, выполняют проекты по грантам научных фондов, регистрируют патенты на изобретения. 10 из 11 выпускников магистратуры этого года поступили в аспирантуру, где продолжают работу над своими инновационными проектами.

Запатентованный нейроимплантат, созданный молодыми исследователями НИТУ МИСИС под руководством талантливого ученого, доктора физико-математических наук, директора Института биомедицинской инженерии Федора Сенатова, поможет восстанавливать двигательные функции организма, ускорять восстановление тканей, позволит улучшить качество жизни множества пациентов».

Ранее, команда студентов и аспирантов Университета МИСИС с проектом по разработке нейроимплантата победила в конкурсе IV Московского международного фестиваля студенческого предпринимательства « Москва — точка старта » в 2024 году.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

НИТУ МИСИС 69 статей Университет науки и технологий МИСИС — это ведущий вуз в области создания, внедрения и применения новых технологий и материалов; первый в стране, получивший статус «Национального исследовательского технологического университета». Первое место в России и ТОП-100 в мире в рейтинге QS Materials Science за 2023 год. В университете действуют 45 научно-исследовательских лабораторий и 3 научных центра мирового уровня. В состав НИТУ МИСИС входят 8 институтов, 4 филиала в России и 2 за рубежом.