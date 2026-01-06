Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Планетологи предложили решение парадокса древних озер Марса
Наблюдения за поверхностью Красной планеты показали наличие в ее прошлом очень долгоживущих водоемов. Но жидкая вода должна была замерзать на древнем Марсе, потому что Солнце в ту эпоху было на десятки процентов тусклее, чем сегодня. Новые расчеты позволили ученым предположить, что эта загадка имеет решение — если учесть роль водного льда.
Анализ снимков Марса с его орбиты и работа марсоходов давно привели научный мир к пониманию: на четвертой планете были очень устойчивые водоемы. Однако попытки построить климатические модели, позволяющие таким водоемам существовать, постоянно проваливались. Действительно, в прошлом эта планета могла иметь более плотную атмосферу, но все же недостаточно плотную, чтобы дать климат земного типа.
Дело в том, что Марс и сегодня получает вдвое меньше солнечной энергии на квадратный метр поверхности, чем Земля, а 4,5 миллиарда лет назад должен был получать до 2,4 раза меньше: ведь звезды типа Солнца при рождении светят менее ярко, чем через миллиарды лет.
Дополнительно ситуацию осложнило то, что следов оледенений на Марсе существенно меньше, чем на Земле. Это выглядит очень странно: планета заметно холоднее нашей несет геологические следы долгого существования водоемов, но немного следов ледников. На нашей планете последних как раз очень немало.
Ученые из США попытались решить этот парадокс, адаптировав модель для расчета параметров земных озер под условия Марса, каким он был 3,6 миллиарда лет назад в районе кратера Гейл, чьи окрестности изучал один из американских марсоходов. Оказалось, что озера могут существовать в условиях, которые, на первый взгляд, температурно несовместимы с жидкой водой. Результаты работы опубликовали в AGU Advances.
Исследователи взяли исходно очень неглубокое озеро, всего десять метров глубиной, предположив осадки в 50 миллиметров в год. Затем они включили в расчеты образование ледового слоя в холодное время года. При таких условиях даже в суровом марсианском климате озеро стабильно остается в основном жидким на протяжении более, чем 56 земных лет, то есть всего периода климатической симуляции.
Сравнительно тонкий слой льда (не более метра в любой из моделей) эффективно теплоизолирует озеро местной зимой, но недостаточно толст, чтобы не растаять местной весной. За счет этого озеро захватывает энергию солнечных лучей летом, но не успевает растерять все накопленное тепло за зиму. Поскольку изолирующий слой льда тонок, он не будет деформировать береговую линию, как это часто бывало в прошлом близ арктических морей.
Работа имеет существенное практическое значение, поскольку в ближайшие десятилетия людям предстоит поиск следов жизни на четвертой планете. С учетом новых данных вероятность их наличия там существенно растет: получается, что даже в довольно холодном климате с резкими колебаниями температур, жидкая вода в марсианских условиях действительно существовала подолгу.
В то же время, работа не отвечает на ряд других вопросов. В частности, по-прежнему непонятен сравнительный дефицит следов движения ледников на Марсе. Либо ученым еще просто не повезло на них наткнуться в больших количествах, либо что-то в местных условиях мешало активным передвижениям ледников даже несмотря на низкие средние температуры.
В конце 2025 года СМИ рассказали нам, что «новая» российская орбитальная станция (РОС) будет состоять из модулей, летающих в космосе до 30 лет. «И так сойдет!»: новую российскую орбитальную станцию соберут из остатков МКС», «Отцепим старье от МКС и будем бесконечно чинить» — это не издание «Панорама», а абсолютно реальные заголовки российских СМИ. Печально, но сходную позицию занял и лучший космический журналист и расследователь современного мира Эрик Бергер. Он зашел настолько далеко, чтобы пожалеть, что Дмитрий Рогозин уже не возглавляет «Роскосмос». А вот у тех, кто знает тему, решения по РОС, заявленные официальными лицами в конце прошлого года, вызвали положительную реакцию. Почему?
Около 72% россиян отмечают православное Рождество, при этом большая часть проводит его дома, в кругу семьи, а около четверти — посещают церковь. Ученые Пермского Политеха рассказали, когда зародился этот праздник, как он пришел в Россию, почему РПЦ не разрешили отмечать его 25 декабря, почему именно Николай Чудотворец стал прообразом Санта Клауса, зачем советская власть отменила субботу и воскресенье, а также почему сейчас большинство воспринимает Рождество как мини-Новый год.
Ученые исследовали, как решить проблему энергоснабжения в отдаленных регионах с помощью установок на топливных элементах
Более 2,8 млн квадратных километров России — от Чукотки до Таймыра — остаются без центрального энергоснабжения, что ежегодно обходится экономике страны в десятки миллиардов рублей на завоз топлива и ремонт оборудования. Бесперебойное энергоснабжение на удаленных территориях может обеспечиваться за счет внедрения энергоустановок на топливных элементах. Ученые Пермского Политеха оценили жизненный цикл такой установки и исследовали оптимальные режимы работы. Это позволит увеличить срок эксплуатации оборудования, уменьшить углеродный след и снизить себестоимость до восьми рублей за киловатт-час для потребителя, что сопоставимо с ценами центральной России. Энергоустановки на топливных элементах в перспективе могут стать надежным и недорогим источником энергоснабжения удаленных поселков и промышленных объектов, снизить вредное воздействие на хрупкую арктическую природу.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
В конце 2025 года СМИ рассказали нам, что «новая» российская орбитальная станция (РОС) будет состоять из модулей, летающих в космосе до 30 лет. «И так сойдет!»: новую российскую орбитальную станцию соберут из остатков МКС», «Отцепим старье от МКС и будем бесконечно чинить» — это не издание «Панорама», а абсолютно реальные заголовки российских СМИ. Печально, но сходную позицию занял и лучший космический журналист и расследователь современного мира Эрик Бергер. Он зашел настолько далеко, чтобы пожалеть, что Дмитрий Рогозин уже не возглавляет «Роскосмос». А вот у тех, кто знает тему, решения по РОС, заявленные официальными лицами в конце прошлого года, вызвали положительную реакцию. Почему?
Медленное снижение дозировки антидепрессанта наряду с курсом психотерапии помогло пациентам избежать рецидива депрессии. К такому выводу ученые пришли, проанализировав результаты 76 клинических исследований с участием более 17 тысяч человек.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
31 Октября, 2015
Самые жуткие случаи массовых суицидов
25 Декабря, 2015
5 необычных «экспериментов» с расплавленной медью
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии