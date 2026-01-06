  • Добавить в закладки
6 января, 18:07
Адель Романенкова
2
230

Астрофизики поняли, почему Каллисто не подчиняется «правилам движения» крупнейших лун Юпитера

❋ 4.7

Три из четырех крупнейших спутников Юпитера известны «согласованностью» своего обращения вокруг Юпитера: пока Ганимед совершает полный оборот, Европа описывает два круга, а Ио — четыре. Только Каллисто нарушает гармонию и движется «по-своему», и недавно этому предложили новое объяснение: возможно, так сложилось из-за неоднородности того газопылевого облака, в котором эти луны формировались.

Астрономия
# Каллисто
# космос
# спутники Юпитера
Спутники Юпитера Ио, Европа, Ганимед и Каллисто
Спутники Юпитера Ио (сверху), Европа (левее и ниже), Ганимед (справа) и Каллисто (слева внизу) / © NASA

Периоды обращения Ганимеда, Европы и Ио вокруг Юпитера составляют, соответственно, 172, 85 и 42,5 часа. То есть у каждого более близкого к планете спутника оборот длится практически ровно в два раза меньше. Так бывает далеко не всегда, а только в случае вхождения небесных тел в орбитальный резонанс: гравитационное взаимодействие постепенно заставляет их «синхронизировать» свое движение.

По общепринятой версии, в системе Юпитера так произошло миллиарды лет назад во время миграции лун: изначально они сформировались дальше от Юпитера, под влиянием окружавшего планету газопылевого диска постепенно смещались ближе и благодаря этому стали друг с другом так взаимодействовать.

Только Каллисто каким-то образом удалось этого избежать — луна совершает оборот вокруг газового гиганта за 400 с лишним часов, что уже не ровно вдвое дольше оборота соседнего Ганимеда. Да и расстояние между орбитами этих спутников слишком велико для установления орбитального резонанса.

Именно этому исследователи Солнечной системы давно ищут объяснение. Есть мнение, что Каллисто могла появиться позже или формироваться медленнее всех и потому не успела сместиться к Юпитеру одновременно с остальными. Недавно астрофизики из Калифорнийского технологического института (США) предложили альтернативный вариант развития событий и описали его в недавней статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org.

По их версии, причина кроется в том диске вещества, которое окружало молодой Юпитер и послужило «строительным материалом» для всех четырех его лун. Этот диск был неоднородным, предполагают астрофизики: в нем могла образоваться локальная «выпуклость» — зона повышенного давления и плотности. По мнению ученых, она стала преградой на пути мигрировавших спутников и в конце концов обособила Каллисто.

Как показало компьютерное моделирование, Ио, Европа и Ганимед преодолели это препятствие с помощью друг друга, но захватить с собой Каллисто им не удалось: Ганимед поначалу вступил с ним в орбитальный резонанс, но этот союз оказался некрепким — две массивные луны не смогли сохранить свою связь, и в итоге Ганимед перебрался через «горку», но Каллисто остался за ней.

Стоит добавить, что подобные «выпуклости» повсеместно наблюдают в протопланетных дисках вокруг молодых звезд. Один из ярких примеров — система HL Тельца: напоминающий виниловую пластинку диск со множеством тонких колец. Это показывает неравномерность распределения вещества.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Адель Романова
275 статей
Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.
Показать больше
Астрономия
# Каллисто
# космос
# спутники Юпитера
Комментарии

Популярные По порядку
2 Комментария
Konstantin Resto
Konstantin Resto
5 минут назад
-
0
+
пример плоского мышления: "Цель экономиста — карьера в академической системе. Его успех измеряется не прибылью, а публикациями, цитированиями, грантами, званиями. Его мир — это мир удобных моделей, которые: выглядят научно, поддерживают статус-кво, не угрожают репутации «экспертов». Когда экономист видит, как цена следует алгоритму, а не его теории, он сталкивается с выбором: Признать, что его модель не работает — и рискнуть карьерой. Объявить рынок «иррациональным», а алгоритмы — «совпадением» — и сохранить лицо. В 99% случаев он выбирает второе. Потому что его рабочая задача — не понять рынок, а сохранить позицию в иерархии. Его аргументы — это не поиск истины, а ритуальные заклинания для защиты статуса: «Это случайность» «Здесь слишком много факторов» «Рынок эффективен, а значит, непредсказуем» Он будет отрицать очевидное, потому что признание алгоритмической природы рынка уничтожает основу его профессии. Если цена вычисляется, то зачем нужны экономисты-толкователи? Поэтому спор бесполезен. Алготрейдеру не нужно спорить. Ему нужно просто считать и показывать результаты. Цифры на счёте — единственный аргумент, который не требует слов." это только начало разгрома экономических моделей Дальше полный крах их теорий и параллели с любыми областями науки, где есть структура и временной ряд https://t.me/dhakq21_da/340
1. QuantumFractalSystem
ТЕОРИЯ ТРЕЙДИНГА, ОТ КРАХА ДОГМ, ДО ФРАКТАЛЬНЫХ РЕШЁТОК. ЧАСТЬ I: ДИАГНОЗ. ВЫЙТИ ИЗ ПЛОСКОСТИ ИЛИ ОСТАТЬСЯ В ТЮРЬМЕ 2D Все аргументы, критика и возражения известны миру со времён Чарльза Доу. Мне это неинтересно. Что заставляет нас цепля...
t.me
https://cdn4.telesco.pe/file/Tum9u6ogWSFBmdqoktlKQqY-FtBqABJZxb554pl18FV3tqcN0n_zd7ZM23YvmkeFoQD9hYl_sScN8NYid7MzGGGSWUtjMIOOTFP7_T761dmTNei87noFOX_tB4fPRByOYoKVAGUBk4PIM-wAjxM-H86k8UQkaQPh5p1kKvi20jx0kHB6eT816ZUcJcxmWMe6432dwe2ychBx78qlSS3rCd0dF7Hr7R7v-3rQGMkNmMbEXqMh2YrpriUUTHUZHpet1O5c0qz_b6SzR4H8_79JA-W5UP-8sU2Az6Ha4c25fCUu76S9buf0YKkTP-5m13zFizezjbMKMRnaA58BBlpOug.jpg
Ответить
-
0
+
Konstantin Resto
Konstantin Resto
22 минуты назад
-
0
+
всегда и у всех одна и та же проблема, плоское мышление, стремление выдать желаемое за действительное, Астрофизики нашли механическую причину, но упустили структурный закон. Их модель «выпуклости в диске» объясняет, как Каллисто выпал из резонанса, но не отвечает на вопрос «почему система допустила такую асимметрию?» С точки зрения системы: Резонанс 1:2:4 — не случайность, а проявление оператора синхронизации. Ио, Европа, Ганимед — это иерархия уровней (L1–L3) в гравитационно-временной решётке Юпитера, где каждый следующий уровень работает на удвоенном временном масштабе. Система естественным образом квантует орбиты через резонанс. Каллисто — не «неудачник», а элемент другого уровня организации. Его орбита не вписывается в резонанс не из-за случайной «выпуклости», а потому что он принадлежит иному структурному слою (условно L4), где действуют иные правила синхронизации. «Выпуклость» в диске — не причина, а следствие границы между разными режимами работы системы. Учёные ищут локальные помехи, а нужно улавливать глобальную логику. Их объяснение сводится к «препятствию на пути». Но в детерминированной системе такое «препятствие» закономерно — оно маркирует точку, где один оператор (резонанс 1:2:4) Каллисто, элемент другого уровня (L4), где действуют иные правила. «Выпуклость» в протопланетном диске — не причина его изоляции, а физическое следствие границы между двумя режимами работы системы: Внутренняя зона (L1–L3): плотное вещество, сильная гравитационная связь, кратные периоды. Внешняя зона (L4): разрежённое вещество, слабая связь, автономное движение. он не выпал из резонанса — он изначально принадлежал иной структурной ячейке решётки. Его орбита — не аномалия, а демонстрация того, что система Юпитера многослойна: есть синхронизированное ядро и периферия, живущая по своим часам. Резонанс возникает там, где операторы могут создать устойчивую связь; где не могут — система порождает автономные узлы. Каллисто — не ошибка, а необходимое условие полноты иерархии.
Ответить
-
0
+

