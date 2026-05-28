Франция представила крупнейший в мире контейнеровоз на СПГ

Французский судоходный гигант недавно представил крупнейшее в мире контейнерное судно, работающее на сжиженном природном газе (СПГ). За один рейс оно способно перевозить 24 212 TEU (условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств, основана на объеме 20-футового (6,1 метра) интермодального ISO-контейнера).

Гигантское судно, разработанное марсельской компанией CMA CGM Group, получило название CMA CGM Notre Dame. На сегодняшний день это крупнейшее грузовое судно, ходящее под французским флагом. Его длина составляет 400 метров, ширина — 62 метра, а высота достигает 75 метров.

По данным компании, судно уже отправилось в свой первый коммерческий рейс из Шанхая (Китай). В Европу оно должно прибыть в начале июля, а официальная церемония ввода в эксплуатацию состоится 2 июля в Гавре (Франция).

CMA CGM Notre Dame работает на сжиженном природном газе — бесцветном, не имеющем запаха, нетоксичном и не вызывающем коррозии топливе. СПГ считается более экологичной альтернативой традиционному судовому топливу, поскольку позволяет значительно сократить выбросы оксидов серы и твердых частиц.

Судно оснащено топливным резервуаром объемом 18 600 кубометров, которого достаточно для рейсов между Азией и Европой. Кроме того, Notre Dame стало первым из серии десяти контейнеровозов на СПГ, которые войдут во французский коммерческий флот компании в период с 2026 по 2028 год. Эти суда должны помочь CMA CGM достичь цели по достижению углеродной нейтральности к 2050 году.

Конструкция судна также была усовершенствована: инженерам удалось разместить дополнительно 280 контейнеров без увеличения габаритов. Для обслуживания рефрижераторных контейнеров предусмотрены современные системы энергоменеджмента и 1600 специальных подключений для охлаждаемого груза.

Полностью цифровой капитанский мостик оборудован системами навигации в реальном времени, технологиями дополненной реальности и средствами кругового обзора. Все это помогает экипажу безопаснее маневрировать, особенно в загруженных портах.