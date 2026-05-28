Возник новый риск для миссий по добыче в космосе: вращение астероида оказалось опаснее, чем думали
Применив прибор под названием HiPERCAM, установленный на Большом Канарском телескопе в Ла-Пальме (Испания), группа исследователей недавно обнаружила, что околоземный астероид 2022 OB5 совершает один оборот каждые 1,5 минуты. Это стало плохой новостью для стартапов в области космической добычи полезных ископаемых.
В статье, опубликованной в журнале Icarus, ученые сообщили, что их результаты отражают более широкую тенденцию, делая 2022 OB5 одним из многих быстро вращающихся астероидов.
В течение многих лет стартапы по космической добыче полезных ископаемых обещали предоставить доступ к огромным внеземным ресурсам, которые затмевают ограниченные запасы, имеющиеся на Земле.
Истории некоторых из них довольно поучительны. Такие компании как Deep Space Industries и Planetary Resources обанкротились, несмотря на заявления о том, что они начнут добычу на астероидах к 2020 году.
Другой стартап, Astroforge, смело продолжает реализацию своих планов по космической добыче. Эта компания нацелилась на 2022 OB5. Миссия пролета, предназначенная для детального анализа космического камня, к сожалению, закончилась неудачей в прошлом году. Компания потеряла связь со своим космическим аппаратом Odin вскоре после запуска.
По словам Astroforge, два ключевых фактора сделали 2022 OB5 идеальной целью: он, по-видимому, металлический и доступен для относительно простого маневра с низкими затратами топлива. Стартап утверждал, что добычи одного богатого металлами астероида будет достаточно, чтобы снабжать Землю драгоценными металлами в течение 200 лет.
Теперь новые наблюдения могут осложнить планы по полету к этой же цели или посадке на любой подобный космический камень.
В случае с 2022 OB5 высокое центробежное ускорение может создать реальную проблему, означая, что космические аппараты могут быть не в состоянии оставаться прикрепленными к их поверхности. Они легко могут отскочить или быть выброшены обратно в космос.
После серьезной неудачи прошлого года Astroforge продолжает реализацию планов по посадке космического аппарата на астероид позже в этом году. Многое будет зависеть от предстоящей миссии под названием DeepSpace-2. Будет ли эта миссия по-прежнему нацелена на посадку на 2022 OB5, неясно.
